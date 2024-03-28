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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240328/secim-iptal-edilirse-karari-resmi-gazetede--yenileme-secimlerinin-yapilacagi-tarih-belli-oldu-1082144127.html
'Seçim iptal edilirse' kararı Resmi Gazete'de: Yenileme seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu
'Seçim iptal edilirse' kararı Resmi Gazete'de: Yenileme seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yenileme seçimleri 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçimin... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T01:49+0300
2024-03-28T01:49+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
yüksek seçim kurulu
yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim
haziran
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verdi.YSK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetler Seçimi Hakkında Kanun gereği, bir seçim çevresindeki seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2024 yılının haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi.Kararda bu nedenle, 31 Mart 2024 günü herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024'ten bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimleri"nin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği kaydedildi.'Sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak'Kararda, yeniden yapılması gereken seçimlerin, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240315/yerel-secimlerde-1-milyon-kisi-ilk-kez-oy-kullanacak-1081728223.html
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yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim, haziran
yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim, haziran

'Seçim iptal edilirse' kararı Resmi Gazete'de: Yenileme seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu

01:49 28.03.2024
© AASeçim
Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© AA
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yenileme seçimleri 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçimin yenilenmesine karar verilen yerlerde sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verdi.
YSK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetler Seçimi Hakkında Kanun gereği, bir seçim çevresindeki seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2024 yılının haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi.
Kararda bu nedenle, 31 Mart 2024 günü herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024'ten bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimleri"nin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği kaydedildi.

'Sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak'

Kararda, yeniden yapılması gereken seçimlerin, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği vurgulandı.
Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Yerel seçimlerde 1 milyon kişi ilk kez oy kullanacak
15 Mart, 16:02
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