https://sputniknews.com.tr/20240328/turkiye-kupasinda-yari-final-ve-final-musabakalarinin-tarihleri-belli-oldu-1082166355.html

Türkiye Kupası'nda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri belli oldu. 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T17:44+0300

2024-03-28T17:44+0300

2024-03-28T17:44+0300

spor

ziraat türkiye kupası

türkiye

süper kupa

tff süper kupa

mke ankaragücü

beşiktaş

trabzonspor

fatih karagümrük

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1d/1081239311_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_691ae13840d3d2f8b66be39415288da9.jpg

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final ilk maçları 23-24 Nisan, ikinci maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.Final maçı da 23 Mayıs tarihinde oynanacak.Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı da açıklandı.İlk maçların programı şöyle:23 Nisan Salı 20.30: MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)24 Nisan Çarşamba 20.30: Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı final rövanş maçlarının müsabaka programı ise daha sonra açıklanacak.

https://sputniknews.com.tr/20240323/tffden-super-kupa-aciklamasi-7-nisanda-oynanacak-1081980069.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ziraat türkiye kupası, türkiye, süper kupa, tff süper kupa, mke ankaragücü, beşiktaş, trabzonspor, fatih karagümrük