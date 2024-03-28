https://sputniknews.com.tr/20240328/turkiye-kupasinda-yari-final-ve-final-musabakalarinin-tarihleri-belli-oldu-1082166355.html
Türkiye Kupası'nda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri belli oldu. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T17:44+0300
2024-03-28T17:44+0300
2024-03-28T17:44+0300
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final ilk maçları 23-24 Nisan, ikinci maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.Final maçı da 23 Mayıs tarihinde oynanacak.Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı da açıklandı.İlk maçların programı şöyle:23 Nisan Salı 20.30: MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)24 Nisan Çarşamba 20.30: Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı final rövanş maçlarının müsabaka programı ise daha sonra açıklanacak.
https://sputniknews.com.tr/20240323/tffden-super-kupa-aciklamasi-7-nisanda-oynanacak-1081980069.html
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ziraat türkiye kupası, türkiye, süper kupa, tff süper kupa, mke ankaragücü, beşiktaş, trabzonspor, fatih karagümrük
ziraat türkiye kupası, türkiye, süper kupa, tff süper kupa, mke ankaragücü, beşiktaş, trabzonspor, fatih karagümrük
Türkiye Kupası'nda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final ilk maçları 23-24 Nisan, ikinci maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Final maçı da 23 Mayıs tarihinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı da açıklandı.
İlk maçların programı şöyle:
23 Nisan Salı 20.30: MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
24 Nisan Çarşamba 20.30: Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)
8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı final rövanş maçlarının müsabaka programı ise daha sonra açıklanacak.