https://sputniknews.com.tr/20240323/tffden-super-kupa-aciklamasi-7-nisanda-oynanacak-1081980069.html
TFF'den Süper Kupa açıklaması: 7 Nisan'da oynanacak
TFF'den Süper Kupa açıklaması: 7 Nisan'da oynanacak
Sputnik Türkiye
TFF, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı. 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T09:20+0300
2024-03-23T09:20+0300
2024-03-23T09:27+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
şanlıurfa
süper kupa
süper kupa
futbol
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TFF'den Süper Kupa açıklaması: 7 Nisan'da oynanacak Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240321/tff-baskani-duyurdu-erteleme-talebi-var-1081917312.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), şanlıurfa, süper kupa, süper kupa, futbol
türkiye futbol federasyonu (tff), şanlıurfa, süper kupa, süper kupa, futbol
TFF'den Süper Kupa açıklaması: 7 Nisan'da oynanacak
09:20 23.03.2024 (güncellendi: 09:27 23.03.2024)
TFF, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.
TFF'den Süper Kupa açıklaması: 7 Nisan'da oynanacak Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."