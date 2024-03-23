https://sputniknews.com.tr/20240323/tffden-super-kupa-aciklamasi-7-nisanda-oynanacak-1081980069.html

TFF'den Süper Kupa açıklaması: 7 Nisan'da oynanacak

TFF'den Süper Kupa açıklaması: 7 Nisan'da oynanacak

Sputnik Türkiye

TFF, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı. 23.03.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye futbol federasyonu (tff)

spor

şanlıurfa

süper kupa

süper kupa

futbol

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TFF'den Süper Kupa açıklaması: 7 Nisan'da oynanacak Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20240321/tff-baskani-duyurdu-erteleme-talebi-var-1081917312.html

şanlıurfa

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türkiye futbol federasyonu (tff), şanlıurfa, süper kupa, süper kupa, futbol