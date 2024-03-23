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TFF'den Süper Kupa açıklaması: 7 Nisan'da oynanacak
TFF'den Süper Kupa açıklaması: 7 Nisan'da oynanacak
Sputnik Türkiye
TFF, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı. 23.03.2024, Sputnik Türkiye
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TFF'den Süper Kupa açıklaması: 7 Nisan'da oynanacak Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240321/tff-baskani-duyurdu-erteleme-talebi-var-1081917312.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), şanlıurfa, süper kupa, süper kupa, futbol
türkiye futbol federasyonu (tff), şanlıurfa, süper kupa, süper kupa, futbol

TFF'den Süper Kupa açıklaması: 7 Nisan'da oynanacak

09:20 23.03.2024 (güncellendi: 09:27 23.03.2024)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2024
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TFF, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.
TFF'den Süper Kupa açıklaması: 7 Nisan'da oynanacak Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
SPOR
TFF Başkanı'ndan Süper Kupa açıklaması: 'Erteleme talebi var'
21 Mart, 15:42
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