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https://sputniknews.com.tr/20240328/turkiye-col-tozu-etkisinde-maske-takmadan-cikmayin-1082156503.html
Türkiye çöl tozu etkisinde: 'Maske takmadan çıkmayın'
Türkiye çöl tozu etkisinde: 'Maske takmadan çıkmayın'
Sputnik Türkiye
Türkiye, Sahra Çölü'nden taşınan tozun etkisi altında. Çöl tozu özellikle kalp ve akciğer hastalığı olanları olumsuz etkiliyor. Uzmanlar ise bu süreçte... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T12:53+0300
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toz taşınımı
toz taşınımı
toz taşınımı
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Türkiye, Kuzey Afrika'dan taşınan çöl tozunun etkisi altına girdi.Çöl tozları, özellikle akciğer hastalıkları başta olmak üzere kronik hastalıkları olanları olumsuz etkiliyor.NTV'nin haberine göre çocuklar, hamileler ve ileri yaştakiler çöl tozundan daha fazla etkilenirken Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, hem içerisinde sanayi artıkları hem bakteriyel artıklarla birlikte insanların solunumla akciğerinin en küçük noktalarına kadar bu çöl tozlarını alabileceğini dile getirdi.'Akciğerimizin en uç noktasına kadar gidiyor'Aykaç, "Özellikle 3 mikrondan küçükse akciğerimizin en uç noktasına kadar nefesimizle beraber gidebiliyor. Eğer 10 mikronun üzerindeyse daha çok üst solunum yollarında takılı kalıyor. 3 ve 10 mikron arasındaysa gözlerimiz, ağız ve burun bu tozlardan etkilenebiliyor. Göz yaşarması, hapşırma gibi burun akıntıları ortaya çıkabiliyor." dedi.Bu tozlardan çocukların hamilelerin ve ileri yaştakilerin daha fazla etkilendiğinin altını çizen Aykaç, "Çalışmalarda çöl tozlarının mikrobiyolojik materyaller de taşıdığını bu anlamda hava yolu hastalıklarına yatkın hale getirdiğini, pnömoniler, zatüreelere yol açtığını söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.Maske uyarısıKronik hastalıkları olanların bu süreçte mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamaları konusunda uyaran Aykaç, "Toz koruyucu maskeler dediğimiz n95ler ya da bu maskeler yoksa ıslak bir bezi ağzına ve burnuna kapatarak solumayı öneriyoruz." dedi.Çöl tozlarının etkisinin 3 hafta sürmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240114/bugun-hava-nasil-olacak-meteoroloji-son-durumu-paylasti-1079616064.html
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toz taşınımı, toz taşınımı, toz taşınımı
toz taşınımı, toz taşınımı, toz taşınımı

Türkiye çöl tozu etkisinde: 'Maske takmadan çıkmayın'

12:53 28.03.2024 (güncellendi: 12:54 28.03.2024)
© İHA / ASIM ÇAPACISabah erken saatlerde dükkanını açan esnaf, “Gece saatlerinde kum fırtınası çıkmış. Geldiğimizde her yer böyle. Dükkânımızın önünü yıkıyoruz. Nevşehir’de ilk defa böyle bir olay doldu. Sabah dükkâna geldiğimizde her yer tozdu. Araçların üzeri sapsarı olmuş. İlk defa böyle bir şeye rastladık” dedi.
Sabah erken saatlerde dükkanını açan esnaf, “Gece saatlerinde kum fırtınası çıkmış. Geldiğimizde her yer böyle. Dükkânımızın önünü yıkıyoruz. Nevşehir’de ilk defa böyle bir olay doldu. Sabah dükkâna geldiğimizde her yer tozdu. Araçların üzeri sapsarı olmuş. İlk defa böyle bir şeye rastladık” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© İHA / ASIM ÇAPACI
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Türkiye, Sahra Çölü'nden taşınan tozun etkisi altında. Çöl tozu özellikle kalp ve akciğer hastalığı olanları olumsuz etkiliyor. Uzmanlar ise bu süreçte etkilenebilecek kişilerin toz maskesi takmasını öneriyor.
Türkiye, Kuzey Afrika'dan taşınan çöl tozunun etkisi altına girdi.

Çöl tozları, özellikle akciğer hastalıkları başta olmak üzere kronik hastalıkları olanları olumsuz etkiliyor.

NTV'nin haberine göre çocuklar, hamileler ve ileri yaştakiler çöl tozundan daha fazla etkilenirken Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, hem içerisinde sanayi artıkları hem bakteriyel artıklarla birlikte insanların solunumla akciğerinin en küçük noktalarına kadar bu çöl tozlarını alabileceğini dile getirdi.

'Akciğerimizin en uç noktasına kadar gidiyor'

Aykaç, "Özellikle 3 mikrondan küçükse akciğerimizin en uç noktasına kadar nefesimizle beraber gidebiliyor. Eğer 10 mikronun üzerindeyse daha çok üst solunum yollarında takılı kalıyor. 3 ve 10 mikron arasındaysa gözlerimiz, ağız ve burun bu tozlardan etkilenebiliyor. Göz yaşarması, hapşırma gibi burun akıntıları ortaya çıkabiliyor." dedi.
Bu tozlardan çocukların hamilelerin ve ileri yaştakilerin daha fazla etkilendiğinin altını çizen Aykaç, "Çalışmalarda çöl tozlarının mikrobiyolojik materyaller de taşıdığını bu anlamda hava yolu hastalıklarına yatkın hale getirdiğini, pnömoniler, zatüreelere yol açtığını söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

Maske uyarısı

Kronik hastalıkları olanların bu süreçte mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamaları konusunda uyaran Aykaç, "Toz koruyucu maskeler dediğimiz n95ler ya da bu maskeler yoksa ıslak bir bezi ağzına ve burnuna kapatarak solumayı öneriyoruz." dedi.
Çöl tozlarının etkisinin 3 hafta sürmesi bekleniyor.
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