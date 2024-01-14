Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son durumu paylaştı
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Meteoroloji, 14 Ocak Pazar günü hava nasıl olacak sorusuna açıklık getirdi. Son duruma göre Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı uyarısı verilirken, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bazı illerde ise hava sıcaklığında artış konusu. İşte Türkiye genelinde hava durumuna ilişkin ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli için hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre ülkenin doğusu ve güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde Hatay, Antalya'nın doğu çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.
Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde yağış olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar
Meteoroloji'ningünlük raporunda "Yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunuldu.
İşte bölge bölge günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin verilerine göre Türkiye genelinde günlük hava durumu şöyle:
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE - 9°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL - 8°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ - 6°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ - 9°C
Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı zamanla Güney Ege kıyılarının çok bulutlu, gece saatlerinde Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR- 5°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ- 10°C
Parçalı bulutlu
İZMİR- 10°C
Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu
MUĞLA- 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Bodrum, Marmaris ve Datça çevreleri yer yer sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın doğusu (Alanya ve Gazipaşa) ve Hatay çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA- 16°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA- 16°C
Parçalı bulutlu
HATAY - 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yer yer sağanak yağışlı
ISPARTA- 8°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA- 3°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR- 5°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ- 3°C
Parçalı bulutlu
KONYA- 2°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU- 3°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE- 6°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU- 4°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK- 6°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA- 5°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN- 9°C
Parçalı bulutlu
TOKAT- 4°C
Parçalı bulutlu
TRABZON- 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI- eksi 2°C
Çok bulutlu ve güney çevreleri kar yağışlı
ERZURUM- eksi 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA- 3°C
Parçalı bulutlu
VAN- 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Siirt'in doğu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR- 8°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP- 9°C
Parçalı bulutlu
MARDİN- 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA- 10°C
Parçalı bulutlu