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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son durumu paylaştı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son durumu paylaştı
Meteoroloji, 14 Ocak Pazar günü hava nasıl olacak sorusuna açıklık getirdi. Son duruma göre Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı uyarısı... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T10:10+0300
2024-01-14T10:10+0300
türkiye
hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
kar yağışı
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sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli için hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre ülkenin doğusu ve güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde Hatay, Antalya'nın doğu çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde yağış olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılarMeteoroloji'ningünlük raporunda "Yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunuldu.İşte bölge bölge günlük hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nin verilerine göre Türkiye genelinde günlük hava durumu şöyle:MARMARAParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.EDİRNE - 9°CParçalı bulutluİSTANBUL - 8°CParçalı bulutluKIRKLARELİ - 6°CParçalı bulutluKOCAELİ - 9°CParçalı bulutluEGE BÖLGESİParçalı zamanla Güney Ege kıyılarının çok bulutlu, gece saatlerinde Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR- 5°CParçalı bulutluDENİZLİ- 10°CParçalı bulutluİZMİR- 10°CParçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutluMUĞLA- 10°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Bodrum, Marmaris ve Datça çevreleri yer yer sağanak yağışlıAKDENİZ BÖLGESİParçalı zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın doğusu (Alanya ve Gazipaşa) ve Hatay çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ADANA- 16°CParçalı bulutluANTALYA- 16°CParçalı bulutluHATAY - 13°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yer yer sağanak yağışlıISPARTA- 8°CParçalı bulutluİÇ ANADOLU BÖLGESİParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ANKARA- 3°CParçalı bulutluESKİŞEHİR- 5°CParçalı bulutluKAYSERİ- 3°CParçalı bulutluKONYA- 2°CParçalı bulutluBATI KARADENİZ BÖLGESİParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU- 3°CParçalı bulutluDÜZCE- 6°CParçalı bulutluKASTAMONU- 4°CParçalı bulutluZONGULDAK- 6°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİParçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA- 5°CParçalı bulutluSAMSUN- 9°CParçalı bulutluTOKAT- 4°CParçalı bulutluTRABZON- 5°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLU BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AĞRI- eksi 2°CÇok bulutlu ve güney çevreleri kar yağışlıERZURUM- eksi 5°CParçalı ve çok bulutluMALATYA- 3°CParçalı bulutluVAN- 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Siirt'in doğu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR- 8°CParçalı bulutluGAZİANTEP- 9°CParçalı bulutluMARDİN- 6°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA- 10°CParçalı bulutlu
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bugün hava nasıl olacak, meteoroloji son dakika, meteoroloji genel müdürlüğü, kar yağışı son durum, kar yağacak mı
bugün hava nasıl olacak, meteoroloji son dakika, meteoroloji genel müdürlüğü, kar yağışı son durum, kar yağacak mı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son durumu paylaştı

10:10 14.01.2024
© İHAArdahan'ın Göle ilçesi eksi 28 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri
Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 28 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
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Meteoroloji, 14 Ocak Pazar günü hava nasıl olacak sorusuna açıklık getirdi. Son duruma göre Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı uyarısı verilirken, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bazı illerde ise hava sıcaklığında artış konusu. İşte Türkiye genelinde hava durumuna ilişkin ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli için hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre ülkenin doğusu ve güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde Hatay, Antalya'nın doğu çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.
Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde yağış olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar

Meteoroloji'ningünlük raporunda "Yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunuldu.
İşte bölge bölge günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin verilerine göre Türkiye genelinde günlük hava durumu şöyle:

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE - 9°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL - 8°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ - 6°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ - 9°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı zamanla Güney Ege kıyılarının çok bulutlu, gece saatlerinde Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR- 5°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ- 10°C

Parçalı bulutlu

İZMİR- 10°C

Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

MUĞLA- 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Bodrum, Marmaris ve Datça çevreleri yer yer sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın doğusu (Alanya ve Gazipaşa) ve Hatay çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA- 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA- 16°C

Parçalı bulutlu

HATAY - 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yer yer sağanak yağışlı

ISPARTA- 8°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA- 3°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR- 5°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ- 3°C

Parçalı bulutlu

KONYA- 2°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU- 3°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE- 6°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU- 4°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK- 6°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA- 5°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN- 9°C

Parçalı bulutlu

TOKAT- 4°C

Parçalı bulutlu

TRABZON- 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI- eksi 2°C

Çok bulutlu ve güney çevreleri kar yağışlı

ERZURUM- eksi 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA- 3°C

Parçalı bulutlu

VAN- 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Siirt'in doğu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR- 8°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP- 9°C

Parçalı bulutlu

MARDİN- 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA- 10°C

Parçalı bulutlu
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