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Turgut Altınok: Mansur Yavaş’ın şu an oturduğu evin değeri 25 milyondur
Turgut Altınok: Mansur Yavaş’ın şu an oturduğu evin değeri 25 milyondur
Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, "Mansur Yavaş’ın şu an oturduğu evin değeri 25 milyondur. Belediye başkanı olduktan... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Antalya'da 600 konutunun bulunmadığına dair Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden alınan belgeyi gösterdikten sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şu an oturduğu evin değeri 25 milyon olduğunu söyledi.Altınok, katıldığı televizyon prgramının videosunu "Mansur Yavaş’ın şu an oturduğu evin değeri 25 milyondur. Belediye başkanı olduktan sonra almıştır. Bu mal varlığını kaynağı nereden geliyor?" ifadeleriyle paylaştı.Porgramda, Yavaş’ın söz konusu evi belediye başkanı olduktan sonra aldığını ifade eden Altınok, “Belediye başkanı 25 görev yapsa, aldığı maaşların tamamını biriktrse, 25 milyona ev alıp oturamaz” dedi.20 yıldır belediye başkanlığı yağtığını anlatan Altınok, “Bir metre arsa almadım. Bir tane daire de almadım, efendim bir tane araba da almadım” diye ekledi.“Bu mal varlığını kaynağı nereden geliyor?” diye soram Altın, “Maaştan olmacacağına göre, ve belediye başkanı olduktan sonra alıyor. Ben belediye başkanı olduktan sonra mal varlığım azalmış. Bunları açıkladım” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240328/turgut-altinok-antalyada-600-konutunun-bulunmadigini-gosteren-belgeyi-paylasti-1082162741.html
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mansur yavaş, turgut altınok, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, antalya
Turgut Altınok: Mansur Yavaş’ın şu an oturduğu evin değeri 25 milyondur
22:58 28.03.2024 (güncellendi: 23:01 28.03.2024)
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, "Mansur Yavaş’ın şu an oturduğu evin değeri 25 milyondur. Belediye başkanı olduktan sonra almıştır. Bu mal varlığını kaynağı nereden geliyor?" ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Antalya'da 600 konutunun bulunmadığına dair Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden alınan belgeyi gösterdikten sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şu an oturduğu evin değeri 25 milyon olduğunu söyledi.
Altınok, katıldığı televizyon prgramının videosunu "Mansur Yavaş’ın şu an oturduğu evin değeri 25 milyondur. Belediye başkanı olduktan sonra almıştır. Bu mal varlığını kaynağı nereden geliyor?" ifadeleriyle paylaştı.
Porgramda, Yavaş’ın söz konusu evi belediye başkanı olduktan sonra aldığını ifade eden Altınok, “Belediye başkanı 25 görev yapsa, aldığı maaşların tamamını biriktrse, 25 milyona ev alıp oturamaz” dedi.
20 yıldır belediye başkanlığı yağtığını anlatan Altınok, “Bir metre arsa almadım. Bir tane daire de almadım, efendim bir tane araba da almadım” diye ekledi.
“Bu mal varlığını kaynağı nereden geliyor?” diye soram Altın, “Maaştan olmacacağına göre, ve belediye başkanı olduktan sonra alıyor. Ben belediye başkanı olduktan sonra mal varlığım azalmış. Bunları açıkladım” diye konuştu.