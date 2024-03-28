https://sputniknews.com.tr/20240328/turgut-altinok-antalyada-600-konutunun-bulunmadigini-gosteren-belgeyi-paylasti-1082162741.html

Turgut Altınok, Antalya'da 600 konutunun bulunmadığını gösteren belgeyi paylaştı

Turgut Altınok, Antalya'da 600 konutunun bulunmadığını gösteren belgeyi paylaştı

Sputnik Türkiye

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Antalya'da 600 konutunun bulunmadığına yönelik Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T16:13+0300

2024-03-28T16:13+0300

2024-03-28T16:15+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

turgut altınok

mal beyanı

ankara

belediye

belediye başkanı

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Keçiören'de seçim otobüsünden vatandaşları selamlayarak seçim çalışmalarını sürdüren Altınok, daha sonra Antalya'da 600 konutunun olduğu iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Onurlu insanlara iftira atmanın ahlak dışı olduğunu belirten Altınok, mal varlığını açıklamasıyla birlikte kendisine karşı "yalan, çamur ve iftira" kampanyası başlatıldığını söyledi.Altınok, "Halbuki bütün belge ve delillerle mal varlığımız azalmıştır. Bu malların bir çoğu 1994'de (Keçiören) belediye başkanı olmadan önce annemizden, babamızdan kalmıştır. Art niyetli olanlar herkesi kendileri gibi biliyor. Efendim 'Antalya'da 600 dairesi var' açıklamalı diye kampanya başlattılar. Dolayısıyla yalan söylediler, çamur attılar ve iftira ettiler." diye konuştu.Antalya'da adına kayıtlı 600 daire olduğu iddiasının ispatlanması halinde istifa edeceğini açıkladığını anımsatan Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da söz konusu iddiaları savunmasına tepki gösterdi.Kendisi hakkındaki iddiaların iftira olduğunu dile getiren Altınok, "Çamur ve iftira kampanyası tabii ki Sayın Yavaş'tan başlıyor. Yavaş da 'Antalya'da 600 dairesi var, niye beyanda bulunmadı?' minvalinde beyanda bulundu. Ben de dedim ki, 'Antalya'da 600 dairem var ise Turgut Altınok adına tapusunu çıkartsınlar, ben istifa edeceğim.' 'Basın mensubuyum' diyen, seçim zamanı ellerindeki bütün yalanları atanlara gazetecilere, basın mensubu demeye de utanıyorum. Basın objektif ve tarafsız olmalıdır. Ama tarafsız olmayıp iftira ve yalan kampanyasının bir parçası oldular." ifadelerini kullandı.'Hukuki süreci başlattık'Altınok, Antalya ve ilçelerinde adına var ise kayıtlı dairelerin tapu bilgilerinin araştırılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, dilekçeyle başvuruda bulunduğunu anlattı.Dilekçeye verilen cevabın bugün eline ulaştığını bildiren Altınok, şöyle konuştu:'Tertemiz maziye çamur ve iftira atmaya kalkmışlardır'Yavaş'ın kızına Londra'da ev aldığını belirten Altınok, kendisinin bütün mal varlığının Türkiye'de olduğunu söyledi.Dilekçeye verilen cevabı göstererek, iddiayı dile getirenlere yönelik çağrıda bulunan Altınok, şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

turgut altınok, mal beyanı, ankara, belediye, belediye başkanı