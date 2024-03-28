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https://sputniknews.com.tr/20240328/telegramin-kurucusu-durov-teror-saldirisi-cagrisi-yapan-hesaplari-kalici-olarak-engelledik-1082175662.html
Telegram'ın kurucusu Durov: Terör saldırısı çağrısı yapan hesapları kalıcı olarak engelledik
Telegram'ın kurucusu Durov: Terör saldırısı çağrısı yapan hesapları kalıcı olarak engelledik
Sputnik Türkiye
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, terör saldırısı çağrısı yapan hesapların kalıcı olarak engellendiğini belirtti. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T23:54+0300
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Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kurucusu Pavel Durov yaptığı açıklamada, 4 gün önce Rusça konuşan Telegram kullanıcılarının yabancılardan gelen terör saldırısı çağrısı yapan mesajlardan şikayet etmeye başladığını söyledi.Durov, “Bu tür şikayetleri aldıktan sonraki bir saat içinde bu faaliyeti önlemek için bir dizi teknik ve organizasyonel önlem uyguladık” dedi.Durov, bu tür mesajları göndermeye yönelik on binlerce girişimin durdurulduğunu ve ‘bu flash mob'a katılan’ binlerce kullanıcının hesaplarının kalıcı olarak engellendiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240328/kremlin-telegram-kurucusu-durovdan-dikkatini-servisi-kullanan-teroristlere-vermesini-istedi-1082161517.html
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telegram, telegram, telegram, pavel durov, rusça, terör, terör saldırısı

Telegram'ın kurucusu Durov: Terör saldırısı çağrısı yapan hesapları kalıcı olarak engelledik

23:54 28.03.2024
© Sputnik / Кирилл КаллиниковTelegram
Telegram - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, terör saldırısı çağrısı yapan hesapların kalıcı olarak engellendiğini belirtti.
Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kurucusu Pavel Durov yaptığı açıklamada, 4 gün önce Rusça konuşan Telegram kullanıcılarının yabancılardan gelen terör saldırısı çağrısı yapan mesajlardan şikayet etmeye başladığını söyledi.
Durov, “Bu tür şikayetleri aldıktan sonraki bir saat içinde bu faaliyeti önlemek için bir dizi teknik ve organizasyonel önlem uyguladık” dedi.
Durov, bu tür mesajları göndermeye yönelik on binlerce girişimin durdurulduğunu ve ‘bu flash mob'a katılan’ binlerce kullanıcının hesaplarının kalıcı olarak engellendiğini kaydetti.
Telegram - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
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Kremlin, Telegram kurucusu Durov’dan dikkatini servisi kullanan teröristlere vermesini istedi
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