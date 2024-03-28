https://sputniknews.com.tr/20240328/kremlin-telegram-kurucusu-durovdan-dikkatini-servisi-kullanan-teroristlere-vermesini-istedi-1082161517.html

Kremlin, Telegram kurucusu Durov’dan dikkatini servisi kullanan teröristlere vermesini istedi

Kremlin, Telegram kurucusu Durov’dan dikkatini servisi kullanan teröristlere vermesini istedi

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Telegram kurucusu Pavel Durov’un dikkatini, mesajlaşma servisinin giderek teröristlerin elindeki bir araç haline geldiğine... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T16:30+0300

2024-03-28T16:30+0300

2024-03-28T16:30+0300

dünya

rusya

moskova

kremlin

dmitriy peskov

telegram

mesajlaşma

crocus city hall

terör saldırısı

horasan

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Peskov, Rus medyaya açıklamasında, “Elbette, Pavel Durov’dan daha büyük dikkat bekliyoruz, çünkü bu kuşağımızın gözleri önünde büyüyen, teknolojik açıdan eşsiz ve olağanüstü olan kaynak, giderek teröristlerin elinde bir araç haline geliyor, terör amacıyla kullanılıyor” ifadesini kullandı.Peskov, Telegram’ı kapatma yönünde planların olup olmadığı sorusuna, “Hayır, halihazırda bu yönde hiçbir plan yok” dedi.Daha önce Crocus City Hall konser salonuna saldıran kişilerin IŞİD’in Afganistan’daki koluna ait olan ve Tacikistan’daki kitleye yönelik faaliyet gösteren Horasan’ın Sesi adlı Telegram kanalı aracılığıyla söz konusu terör eyleminin içine çekildiği bildirilmişti.Moskova Bölgesinin Krasnogorsk ilçesinde, 22 Mart akşamı Crocus City Hall konser salonuna saldırı gerçekleşti. Birkaç kişi binaya girerek içinde bulunan vatandaşlara tüfeklerden ateş etmeye başladı. Saldırganların birkaç yerde çıkardıkları yangın yüzünden konser salonunu tamamen kül oldu ve çatısı çöktü.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın dün yenilediği listelere göre, terör saldırısında 143 kişi hayatını kaybetti, 182 kişi de yaralandı.Saldırganlar, 23 Mart sabahı Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde yakalandı. Tacikistan vatandaşı olduğu belirlenen teröristlerin Ukrayna sınırına doğru hareket ettiği tespit edildi. Moskova’daki Basmanniy Mahkemesi’nin kararıyla sanıklar 22 Mayıs 2024’e kadar tutuklandı. Toplamda dava kapsamında 11 kişi tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20240328/abd-basini-washington-crocustaki-teror-saldirisina-iliskin-moskovaya-eksik-bilgi-verdi-1082157400.html

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rusya, moskova, kremlin, dmitriy peskov, telegram, mesajlaşma, crocus city hall, terör saldırısı, horasan, horasan vilayeti, horasan örgütü