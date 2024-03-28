https://sputniknews.com.tr/20240328/kremlin-telegram-kurucusu-durovdan-dikkatini-servisi-kullanan-teroristlere-vermesini-istedi-1082161517.html
Kremlin, Telegram kurucusu Durov’dan dikkatini servisi kullanan teröristlere vermesini istedi
Kremlin, Telegram kurucusu Durov’dan dikkatini servisi kullanan teröristlere vermesini istedi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Telegram kurucusu Pavel Durov’un dikkatini, mesajlaşma servisinin giderek teröristlerin elindeki bir araç haline geldiğine... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T16:30+0300
2024-03-28T16:30+0300
2024-03-28T16:30+0300
dünya
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moskova
kremlin
dmitriy peskov
telegram
mesajlaşma
crocus city hall
terör saldırısı
horasan
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Peskov, Rus medyaya açıklamasında, “Elbette, Pavel Durov’dan daha büyük dikkat bekliyoruz, çünkü bu kuşağımızın gözleri önünde büyüyen, teknolojik açıdan eşsiz ve olağanüstü olan kaynak, giderek teröristlerin elinde bir araç haline geliyor, terör amacıyla kullanılıyor” ifadesini kullandı.Peskov, Telegram’ı kapatma yönünde planların olup olmadığı sorusuna, “Hayır, halihazırda bu yönde hiçbir plan yok” dedi.Daha önce Crocus City Hall konser salonuna saldıran kişilerin IŞİD’in Afganistan’daki koluna ait olan ve Tacikistan’daki kitleye yönelik faaliyet gösteren Horasan’ın Sesi adlı Telegram kanalı aracılığıyla söz konusu terör eyleminin içine çekildiği bildirilmişti.Moskova Bölgesinin Krasnogorsk ilçesinde, 22 Mart akşamı Crocus City Hall konser salonuna saldırı gerçekleşti. Birkaç kişi binaya girerek içinde bulunan vatandaşlara tüfeklerden ateş etmeye başladı. Saldırganların birkaç yerde çıkardıkları yangın yüzünden konser salonunu tamamen kül oldu ve çatısı çöktü.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın dün yenilediği listelere göre, terör saldırısında 143 kişi hayatını kaybetti, 182 kişi de yaralandı.Saldırganlar, 23 Mart sabahı Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde yakalandı. Tacikistan vatandaşı olduğu belirlenen teröristlerin Ukrayna sınırına doğru hareket ettiği tespit edildi. Moskova’daki Basmanniy Mahkemesi’nin kararıyla sanıklar 22 Mayıs 2024’e kadar tutuklandı. Toplamda dava kapsamında 11 kişi tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240328/abd-basini-washington-crocustaki-teror-saldirisina-iliskin-moskovaya-eksik-bilgi-verdi-1082157400.html
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rusya, moskova, kremlin, dmitriy peskov, telegram, mesajlaşma, crocus city hall, terör saldırısı, horasan, horasan vilayeti, horasan örgütü
rusya, moskova, kremlin, dmitriy peskov, telegram, mesajlaşma, crocus city hall, terör saldırısı, horasan, horasan vilayeti, horasan örgütü
Kremlin, Telegram kurucusu Durov’dan dikkatini servisi kullanan teröristlere vermesini istedi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Telegram kurucusu Pavel Durov’un dikkatini, mesajlaşma servisinin giderek teröristlerin elindeki bir araç haline geldiğine çekerek önlem alma çağrısında bulundu.
Peskov, Rus medyaya açıklamasında, “Elbette, Pavel Durov’dan daha büyük dikkat bekliyoruz, çünkü bu kuşağımızın gözleri önünde büyüyen, teknolojik açıdan eşsiz ve olağanüstü olan kaynak, giderek teröristlerin elinde bir araç haline geliyor, terör amacıyla kullanılıyor” ifadesini kullandı.
Peskov, Telegram’ı kapatma yönünde planların olup olmadığı sorusuna, “Hayır, halihazırda bu yönde hiçbir plan yok” dedi.
Daha önce Crocus City Hall konser salonuna saldıran kişilerin IŞİD’in Afganistan’daki koluna ait olan ve Tacikistan’daki kitleye yönelik faaliyet gösteren Horasan’ın Sesi adlı Telegram kanalı aracılığıyla söz konusu terör eyleminin içine çekildiği bildirilmişti.
Moskova Bölgesinin Krasnogorsk ilçesinde, 22 Mart akşamı Crocus City Hall konser salonuna saldırı gerçekleşti. Birkaç kişi binaya girerek içinde bulunan vatandaşlara tüfeklerden ateş etmeye başladı. Saldırganların birkaç yerde çıkardıkları yangın yüzünden konser salonunu tamamen kül oldu ve çatısı çöktü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın dün yenilediği listelere göre, terör saldırısında 143 kişi hayatını kaybetti, 182 kişi de yaralandı.
Saldırganlar, 23 Mart sabahı Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde yakalandı. Tacikistan vatandaşı olduğu belirlenen teröristlerin Ukrayna sınırına doğru hareket ettiği tespit edildi. Moskova’daki Basmanniy Mahkemesi’nin kararıyla sanıklar 22 Mayıs 2024’e kadar tutuklandı. Toplamda dava kapsamında 11 kişi tutuklandı.