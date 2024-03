https://sputniknews.com.tr/20240328/abd-basini-washington-crocustaki-teror-saldirisina-iliskin-moskovaya-eksik-bilgi-verdi-1082157400.html

ABD basını: Washington, Crocus'taki terör saldırısına ilişkin Moskova’ya eksik bilgi verdi

ABD basını: Washington, Crocus'taki terör saldırısına ilişkin Moskova’ya eksik bilgi verdi

Sputnik Türkiye

Amerikalı yetkililerin, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonunda planlanan terör saldırısına ilişkin tüm verileri, Moskova'nın ABD istihbarat... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T13:28+0300

2024-03-28T13:28+0300

2024-03-28T13:28+0300

dünya

rusya

abd

washington

moskova

crocus city hall

terör saldırısı

istihbarat

kremlin

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1a/1082074121_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_131fd42c9d0e57e104343e7f2aeb8af4.jpg

The New York Times (NYT) tarafından paylaşılan haberde, Washington ve Moskova arasındaki düşmanlığa varan ilişkilerin, ABD'li yetkililerin ‘Rus mevkidaşlarının istihbarat kaynaklarını ya da yöntemlerini öğrenebileceği korkusuyla’ terör planıyla ilgili gerekli olanın ötesinde bilgi paylaşmasını engellediği vurgulandı.Avrupa ve ABD güvenlik servislerindeki yetkililerin sözlerine dayandırılan haberde, “Moskova ve Washington arasındaki gergin ilişkiler, Amerikalı yetkililerin, Rusya yönetiminin onların istihbarat kaynakları veya yöntemleri hakkında bilgi edinebileceği korkusu nedeniyle teröristlerin planıyla ilgili daha fazla bilgi vermesini engelledi” ifadesine yer verildi.Kremlin’den NYT haberi hakkında değerlendirmeKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, New York Times'ın ABD istihbaratının Crocus'taki terör saldırısıyla ilgili tüm bilgileri Rusya'ya iletmediği yönündeki haberiyle ilgili olarak Kremlin'in hiçbir şey bilmediğini söylerken, "Ancak New York Times'ın kaynak göstererek verdiği bilgiler, bugünlerde büyük bir dikkatle ele alınması gereken bilgilerdir” diye konuştu.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, ABD’den mart başında aldıkları istihbaratın genel nitelik taşıdığını dile getirmişti.Bortnikov, ABD’den aldıkları bilgilerin her zaman net olmadığını belirtmişti.Moskova Bölgesinin Krasnogorsk ilçesinde, 22 Mart akşamı Crocus City Hall konser salonuna saldırı gerçekleşti. Birkaç kişi binaya girerek içinde bulunan vatandaşlara tüfeklerden ateş etmeye başladı. Saldırganların birkaç yerde çıkardıkları yangın yüzünden konser salonunu tamamen kül oldu ve çatısı çöktü.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın dün yenilediği listelere göre, terör saldırısında 143 kişi hayatını kaybetti, 182 kişi de yaralandı.Saldırganlar, 23 Mart sabahı Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde yakalandı. Tacikistan vatandaşı olduğu belirlenen teröristlerin Ukrayna sınırına doğru hareket ettiği tespit edildi. Moskova’daki BasmanniyMahkemesi’nin kararıyla sanıklar 22 Mayıs 2024’e kadar tutuklandı. Toplamda dava kapsamında 11 kişi tutuklandı.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Crocus City saldırısı faillerinin Ukrayna’da bağlantıları olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.Açıklamada, “Crocus’taki terör eylemi önceden titiz bir şekilde planlanmıştı. Olayla ilgili tüm detayların ortaya çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor” ifadesine yer verildi.Teröristlerin saldırıda kullandığı silahı önceden gizli bir yere sakladığını kaydeden FSB, “Suçlular, eylemi gerçekleştirdikten sonra Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planlıyordu. Saldırganların Ukrayna’da bağlantıları vardı” diye bildirdi.Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde yakalanan saldırganların Moskova’ya getirildiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240328/scholzden-crocus-aciklamasi-alman-ve-abd-istihbarati-saldiriyi-onceden-biliyor-muydu-1082151830.html

rusya

abd

washington

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, washington, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, istihbarat, kremlin