https://sputniknews.com.tr/20240328/scholzden-crocus-aciklamasi-alman-ve-abd-istihbarati-saldiriyi-onceden-biliyor-muydu-1082151830.html
Scholz'den 'Crocus' açıklaması: Alman ve ABD istihbaratı saldırıyı önceden biliyor muydu?
Scholz'den 'Crocus' açıklaması: Alman ve ABD istihbaratı saldırıyı önceden biliyor muydu?
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman istihbaratının Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısı hakkında önceden bilgi sahibi... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T11:06+0300
2024-03-28T11:06+0300
2024-03-28T11:06+0300
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olaf scholz
vladimir putin
ukrayna
ukrayna krizi
crocus city hall
terör saldırısı
almanya istihbarat servisi
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Maerkische Allgemeine Zeitung gazetesine demeç veren Scholz, ABD'nin Rusya'yı uyardığı teröristlerin planları hakkında Alman istihbaratının önceden bilgisi olup olmadığının sorulması karşısında "Hayır, ancak ABD istihbaratının elinde muhtemelen ipuçları vardı" yanıtını verdi.Bu tür bir bilgi alındığında diğer ülkeleri uyarmanın ABD hükümetinin politikasının bir parçası olduğunu söyleyen Scholz, "Onlar kamuya açık bir şekilde uyarıda bulundular. Bu korkunç terör saldırısının her şeye rağmen yaşanması üzücü bir durum" dedi.'Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz'Alman subayların Ukrayna'ya Taurus füzeleri vermeye yönelik planlarının anımsatılması üzerine "Almanya Başbakanı olarak savaş ve barış ile Avrupa'nın güvenliği konularında sorumluluk üstlenmek durumundayım. Bu, Taurus'u da kapsıyor. Ukrayna'ya kararlı desteğin yanında, benim için önemli olan savaşın, yani Rusya-NATO savaşının körüklenmemsi için elimizden gelen her şeyi yapmaktır" diyen Almanya Başbakanı, Ukrayna'ya asker de göndermeyeceklerini vurguladı.'Barış her an mümkün'Ukrayna'yla ilgili barış müzakerelerinin olasılığına ilişkin bir soru alan Scholz, "Şu anda Ukrayna da dahil birçok ülke, güvenlik danışmanları düzeyinde barış sürecine yol açacak bir şeyin nasıl olabileceğini tartışıyor. Ancak bir şeyi açıkça söyleyeyim; barış her an mümkün" karşılığını verdi.'Putin'le en son Aralık 2022'de konuştuk'Almanya Başbakanı, demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le son olarak Aralık 2022'de telefonda konuştuklarını belirterek Rus özel askeri harekatı başlamadan birkaç gün önce kendisiyle Moskova'da 4 saatten fazla süren bir görüşme yaptıklarını anımsattı.
https://sputniknews.com.tr/20240327/rusya-bati-interpolu-kendi-siyasi-oyununa-cekmeye-calisiyor-1082133533.html
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almanya, rusya, olaf scholz, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, crocus city hall, terör saldırısı, almanya istihbarat servisi, nato
almanya, rusya, olaf scholz, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, crocus city hall, terör saldırısı, almanya istihbarat servisi, nato
Scholz'den 'Crocus' açıklaması: Alman ve ABD istihbaratı saldırıyı önceden biliyor muydu?
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman istihbaratının Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısı hakkında önceden bilgi sahibi olmadığını söyleyip ABD istihbaratının bazı ipuçlarına sahip olduğunun görüldüğünü kaydetti.
Maerkische Allgemeine Zeitung gazetesine demeç veren Scholz, ABD'nin Rusya'yı uyardığı teröristlerin planları hakkında Alman istihbaratının önceden bilgisi olup olmadığının sorulması karşısında "Hayır, ancak ABD istihbaratının elinde muhtemelen ipuçları vardı" yanıtını verdi.
Bu tür bir bilgi alındığında diğer ülkeleri uyarmanın ABD hükümetinin politikasının bir parçası olduğunu söyleyen Scholz, "Onlar kamuya açık bir şekilde uyarıda bulundular. Bu korkunç terör saldırısının her şeye rağmen yaşanması üzücü bir durum" dedi.
'Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz'
Alman subayların Ukrayna'ya Taurus füzeleri vermeye yönelik planlarının anımsatılması üzerine "Almanya Başbakanı olarak savaş ve barış ile Avrupa'nın güvenliği konularında sorumluluk üstlenmek durumundayım. Bu, Taurus'u da kapsıyor. Ukrayna'ya kararlı desteğin yanında, benim için önemli olan savaşın, yani Rusya-NATO savaşının körüklenmemsi için elimizden gelen her şeyi yapmaktır" diyen Almanya Başbakanı, Ukrayna'ya asker de göndermeyeceklerini vurguladı.
Ukrayna'yla ilgili barış müzakerelerinin olasılığına ilişkin bir soru alan Scholz, "Şu anda Ukrayna da dahil birçok ülke, güvenlik danışmanları düzeyinde barış sürecine yol açacak bir şeyin nasıl olabileceğini tartışıyor. Ancak bir şeyi açıkça söyleyeyim; barış her an mümkün" karşılığını verdi.
'Putin'le en son Aralık 2022'de konuştuk'
Almanya Başbakanı, demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le son olarak Aralık 2022'de telefonda konuştuklarını belirterek Rus özel askeri harekatı başlamadan birkaç gün önce kendisiyle Moskova'da 4 saatten fazla süren bir görüşme yaptıklarını anımsattı.