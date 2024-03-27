https://sputniknews.com.tr/20240327/rusya-bati-interpolu-kendi-siyasi-oyununa-cekmeye-calisiyor-1082133533.html

Rusya: Batı, Interpol'ü kendi siyasi oyununa çekmeye çalışıyor

Rusya: Batı, Interpol'ü kendi siyasi oyununa çekmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Interpol'ün Crocus City Hall'deki terör saldırısına ilişkin soruşturmaya yardım etmeye hazır olmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T18:30+0300

2024-03-27T18:30+0300

2024-03-27T18:30+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

interpol

sergey lavrov

crocus city hall

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Zaharova, Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock'un Moskova'ya Crocus soruşturmasında katkı sunmaya hazır oldukları yönünde açıklamasının, söz konusu kurumun 2022 yılında Rusya'ya veri alışverişi alanında uyguladığı ve polis teşkilatıları arasında işbirliğine darbe vuran kısıtlayıcı önlemlerle çeliştiğine dikkat çekti.Moskova'nın Stock'un yardım açıklamasını elbette desteklediğini kaydeden Zaharova, ancak bu durumda Interpol'ün 2022 yılında aldığı kararı ve yaptığı açıklamayı gözden geçirmesi gerektiğinin altını çizdi.Zaharova, "Bu önlemler, Interpol'ün Batı tarafından ısrarla siyasi bir oyunun içine çekildiğini, bunun asıl amacının Rusya'yı Interpol'ün bilgi kaynaklarından koparmak ve Interpol'den daha fazla dışlamak olduğunu bir kez daha doğruluyor" ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Interpol’ün Crocus City Hall’daki terör saldırısıyla ilgili soruşturmaya yardım etmeye hazır olmasının beklenmedik bir durum olduğunu, Kuzey Akım boru hattındaki patlamalar sonrası da dahil olmak üzere bu tür girişimleri hatırlamadığını belirtmişti.Lavrov, "Rusya’nın terör saldırısı ile ilgili soruşturmada Batı’nın yardımına ihtiyaç duyması pek olası değil, üstelik Batı’nın o çerçevede, bunun yasaklı IŞİD tarafından yapıldığına ve Ukrayna’nın bununla hiçbir ilgisi olmadığına dair kendisine uygun bir teoriyi savunacağı göz önüne alındığında" vurgusunu yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240326/lavrov-interpolun-saldiriyla-ilgili-sorusturmaya-yardim-etmeye-hazir-olmasi-beklenmedik-bir-sey-1082064897.html

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rusya, rus dış politikası, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, interpol, sergey lavrov, crocus city hall