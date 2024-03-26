https://sputniknews.com.tr/20240326/lavrov-interpolun-saldiriyla-ilgili-sorusturmaya-yardim-etmeye-hazir-olmasi-beklenmedik-bir-sey-1082064897.html
Lavrov: Interpol'ün saldırıyla ilgili soruşturmaya yardım etmeye hazır olması beklenmedik bir şey
Lavrov: Interpol'ün saldırıyla ilgili soruşturmaya yardım etmeye hazır olması beklenmedik bir şey
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Interpol’ün Crocus City Hall’daki terör saldırısıyla ilgili soruşturmaya yardım etmeye hazır olmasının beklenmedik bir... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T15:48+0300
2024-03-26T15:48+0300
2024-03-26T15:48+0300
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terör saldırısı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’da düzenlenen basın toplantısında Interpol’ün Crocus City Hall’daki terör saldırısıyla ilgili soruşturmaya yardım etmeye hazır olmasına ilişkin soruyu yanıtladı.Interpol’ün terör saldırısıyla ilgili soruşturmaya yardım etmeye hazır olmasının beklenmedik bir durum olduğunu dile getiren Lavrov, şunları söyledi:Rus bakan, ‘Interpol’ün uluslararası düzeyde yakın ilgi gerektiren daha önceki vakalarda da böyle bir girişimde bulunduğunu hiç hatırlamadığını, bunun en bariz örneğinin 'Kuzey Akım hatlarındaki patlamalar' olduğunu da sözlerine ekledi.Lavrov, “Rusya’nın terör saldırısı ile ilgili soruşturmada Batı’nın yardımına ihtiyaç duyması pek olası değil, üstelik Batı’nın o çerçevede, bunun yasaklı IŞİD tarafından yapıldığına ve Ukrayna’nın bununla hiçbir ilgisi olmadığına dair kendisine uygun bir teoriyi savunacağı göz önüne alındığında” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240325/zaharova-abd-teror-saldirisinin-ardindan-ukraynayi-mazur-goruyor-1082015071.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, soruşturma, interpol, işid
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, soruşturma, interpol, işid
Lavrov: Interpol'ün saldırıyla ilgili soruşturmaya yardım etmeye hazır olması beklenmedik bir şey
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Interpol’ün Crocus City Hall’daki terör saldırısıyla ilgili soruşturmaya yardım etmeye hazır olmasının beklenmedik bir durum olduğunu, Kuzey Akım boru hattındaki patlamalar sonrası da dahil olmak üzere bu tür girişimleri hatırlamadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’da düzenlenen basın toplantısında Interpol’ün Crocus City Hall’daki terör saldırısıyla ilgili soruşturmaya yardım etmeye hazır olmasına ilişkin soruyu yanıtladı.
Interpol’ün terör saldırısıyla ilgili soruşturmaya yardım etmeye hazır olmasının beklenmedik bir durum olduğunu dile getiren Lavrov, şunları söyledi:
Sanırım terör saldırısından bir gün sonra Batı’da bunu elbette ki Ukrayna’nın yapmadığı ve bunu elbette ki IŞİD yaptığı yönünde açıklamalar gelirken, aynı zamanda aniden ve beklenmedik bir şekilde Interpol yönetimi soruşturmaya yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı.
Rus bakan, ‘Interpol’ün uluslararası düzeyde yakın ilgi gerektiren daha önceki vakalarda da böyle bir girişimde bulunduğunu hiç hatırlamadığını, bunun en bariz örneğinin 'Kuzey Akım hatlarındaki patlamalar' olduğunu da sözlerine ekledi.
Lavrov, “Rusya’nın terör saldırısı ile ilgili soruşturmada Batı’nın yardımına ihtiyaç duyması pek olası değil, üstelik Batı’nın o çerçevede, bunun yasaklı IŞİD tarafından yapıldığına ve Ukrayna’nın bununla hiçbir ilgisi olmadığına dair kendisine uygun bir teoriyi savunacağı göz önüne alındığında” vurgusunu yaptı.