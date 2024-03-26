https://sputniknews.com.tr/20240326/lavrov-interpolun-saldiriyla-ilgili-sorusturmaya-yardim-etmeye-hazir-olmasi-beklenmedik-bir-sey-1082064897.html

Lavrov: Interpol'ün saldırıyla ilgili soruşturmaya yardım etmeye hazır olması beklenmedik bir şey

Lavrov: Interpol'ün saldırıyla ilgili soruşturmaya yardım etmeye hazır olması beklenmedik bir şey

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Interpol’ün Crocus City Hall’daki terör saldırısıyla ilgili soruşturmaya yardım etmeye hazır olmasının beklenmedik bir... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T15:48+0300

2024-03-26T15:48+0300

2024-03-26T15:48+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

moskova

crocus city hall

terör saldırısı

soruşturma

interpol

işid

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’da düzenlenen basın toplantısında Interpol’ün Crocus City Hall’daki terör saldırısıyla ilgili soruşturmaya yardım etmeye hazır olmasına ilişkin soruyu yanıtladı.Interpol’ün terör saldırısıyla ilgili soruşturmaya yardım etmeye hazır olmasının beklenmedik bir durum olduğunu dile getiren Lavrov, şunları söyledi:Rus bakan, ‘Interpol’ün uluslararası düzeyde yakın ilgi gerektiren daha önceki vakalarda da böyle bir girişimde bulunduğunu hiç hatırlamadığını, bunun en bariz örneğinin 'Kuzey Akım hatlarındaki patlamalar' olduğunu da sözlerine ekledi.Lavrov, “Rusya’nın terör saldırısı ile ilgili soruşturmada Batı’nın yardımına ihtiyaç duyması pek olası değil, üstelik Batı’nın o çerçevede, bunun yasaklı IŞİD tarafından yapıldığına ve Ukrayna’nın bununla hiçbir ilgisi olmadığına dair kendisine uygun bir teoriyi savunacağı göz önüne alındığında” vurgusunu yaptı.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, soruşturma, interpol, işid