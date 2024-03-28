https://sputniknews.com.tr/20240328/tek-seferde-yakalanan-en-yuksek-miktar-habur-gumruk-kapisinda-850-kg-eroin--1082171489.html
Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kg eroin ele geçirildi: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar
Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kg eroin ele geçirildi: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri, Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024-03-28T20:28+0300
türkiye
habur sınır kapısı
eroin
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirirken, bu miktar tek seferde yakalanan en yüksek ağırlıktaki eroin oldu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrollerde bir tır 'riskli' kategorisinde değerlendirildi.TIR'da yapılan aramada eşyalar içerisinde gizlenmiş 850 kilogram eroin ele geçirildi.Bu miktarın, tek seferde ele geçirilen en yüksek eroin miktarı olduğu belirtildi.Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.
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habur sınır kapısı, eroin, ticaret bakanlığı
habur sınır kapısı, eroin, ticaret bakanlığı
Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kg eroin ele geçirildi: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar
20:26 28.03.2024 (güncellendi: 20:28 28.03.2024)
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri, Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirirken, bu miktar tek seferde yakalanan en yüksek ağırlıktaki eroin oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrollerde bir tır 'riskli' kategorisinde değerlendirildi.
TIR'da yapılan aramada eşyalar içerisinde gizlenmiş 850 kilogram eroin ele geçirildi.
Bu miktarın, tek seferde ele geçirilen en yüksek eroin miktarı olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.