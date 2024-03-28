https://sputniknews.com.tr/20240328/tek-seferde-yakalanan-en-yuksek-miktar-habur-gumruk-kapisinda-850-kg-eroin--1082171489.html

Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kg eroin ele geçirildi: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar

Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kg eroin ele geçirildi: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri, Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T20:26+0300

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türkiye

habur sınır kapısı

eroin

ticaret bakanlığı

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirirken, bu miktar tek seferde yakalanan en yüksek ağırlıktaki eroin oldu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrollerde bir tır 'riskli' kategorisinde değerlendirildi.TIR'da yapılan aramada eşyalar içerisinde gizlenmiş 850 kilogram eroin ele geçirildi.​​​​​​​Bu miktarın, tek seferde ele geçirilen en yüksek eroin miktarı olduğu belirtildi.Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

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habur sınır kapısı, eroin, ticaret bakanlığı