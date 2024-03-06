https://sputniknews.com.tr/20240306/uyusturucu-tasimak-icin-ayagini-alciya-aldigi-belirlenen-supheli-tutuklandi-1081453698.html

Uyuşturucu taşımak için ayağını alçıya aldığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu taşımak için ayağını alçıya aldığı belirlenen şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Muş'ta uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde polis ekiplerince yapılan aramada, bir yolcunun ayağındaki alçının içerisinde 293.84 gram eroin ele... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T20:14+0300

2024-03-06T20:14+0300

2024-03-06T20:14+0300

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Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Koltuk değnekli ayağı alçılı yolcudan şüphelenen polisler yaptıkları arama sonucunda zanlının alçıdaki ayağının altında 293.84 gram eroin ele geçirdi.Ayağının kırık olmadığı ve uyuşturucu taşımak için alçı sardığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, ilimiz güzergâhını kullanarak Batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatlarını önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda; 4 Mart 2024 günü uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan kontrolde yolcu konumunda bulunan koltuk değnekli, ayağı alçılı şahsın şüpheli tavırları sebebiyle ayağındaki alçının içi kontrol edildiğinde; 293.84 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak şüpheli şahıssa işlem yapılmak üzere gözaltına alınmış, Muş İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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muş, narkotik, narkotik suçlarla mücadele, muş valiliği, eroin