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4 öğrenci ve 1 veliyi darp ettiği iddia edilen okul müdürü gözaltına alındı
4 öğrenci ve 1 veliyi darp ettiği iddia edilen okul müdürü gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Büyükçekmece'de, deprem tatbikatı sırasında aralarında konuştukları için öğrencileri dövdüğü iddia edilen okul müdürü ile veli arasında kavga çıktı. 2... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T20:05+0300
2024-03-06T20:05+0300
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İstanbul Büyükçekmece'deki Batıköy Memurdan Armağan İlkokulu ve Ortaokulu'nda yapılan deprem tatbikatı sırasında, iddiaya göre öğrencilerin konuşmasına sinirlenen okul müdürü E.G. çocukları darp etti.Öğrencilerden 8. sınıfta okuyan 14 yaşındaki S.U, yaşananları anlattığı babasını okulu çağırdı. Okula gelen veli Hakan U. ile okul müdürü E.G. arasında kavga çıktı.Kavgada, iki öğretmen tarafından tutulduğunu ileri süren Hakan U'nun, müdür E.G. tarafından darp edildiği öne sürüldü.Bu arada tatbikatta darp edildiğini iddia eden 4 çocuk ile veli Hakan U. aldıkları darp raporu ile polis merkezine giderek şikayetçi oldu.Kavgada hafif yaralandığı öğrenilen okul müdürü E.G. ise polis tarafından gözaltına alındı.'Okulda kaba kuvvet ile iş yöneten bir öğretmenmiş zaten'Veli Hakan U, gazetecilere yaptığı açıklamada, tartışma sırasında okul müdürünün çocuğuna küfür ve hakaret etmeye devam ettiğini ileri sürerek, bu duruma okul aile birliği üyelerinin de şahit olduğunu söyledi.Hakan U, müdürün psikolojik sorunlarının bulunduğunu savunarak, "O makamı hak edecek biri değil kendisi. Okulda kaba kuvvet ile iş yöneten bir öğretmenmiş zaten" dedi.Oğlu S.U. da deprem tatbikatı olduğundan herkesin okul bahçesine indiğini anlatarak, arkadaşlarının kendisini uyardığı sırada müdürün kendisine tekme attığını öne sürdü.Öğrenci S.U, daha sonra ayağının çok acıması nedeniyle müdürün odasına gittiğini belirterek, "Dedim ki, 'Hocam, babam okula gelecek sizinle konuşacak'. Bana küfür ederek, 'git buradan' dedi. Ondan sonra babam geldi. Babamın yanında da bana hakaret etmeye başladı. Ondan sonra babamla kavga etmeye başladılar. Babamın yanında beni itti, hala hakaret etmeye devam etti. Babam da çok sinirlendiği için kavga ettiler. Babama yumruklar vurdu. Yanındaki öğretmenler de babamı tuttu" diye konuştu.Müdürün darp ettiği öğrencilerin sayısının çok olduğunu iddia eden S.U, bugün kendisiyle birlikte 4 öğrencinin darp edildiğini söyledi.Öte yandan veli Hakan U, gözüne aldığı darbe nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240306/mardinde-4-kattan-dusen-anne-ile-oglu-oldu-kizi-agir-yaralandi-1081451591.html
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büyükçekmece, istanbul, müdür
büyükçekmece, istanbul, müdür

4 öğrenci ve 1 veliyi darp ettiği iddia edilen okul müdürü gözaltına alındı

20:05 06.03.2024
© İHA / MURAT DELİCE - OZAN ERTURAN-AW156612Büyükçekmece'de deprem tatbikatı sırasında gürültü yaptığı gerekçesiyle okul müdürü tarafından darp edildiği iddia edilen 14 yaşındaki öğrencinin velisi okula gelince müdürle arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada gözünden ağır yaralanan ve ayağında çatlak oluşan veli, müdürden şikayetçi olurken 3 öğrencinin daha olay sonrası darp gerekçesiyle müdür hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Büyükçekmece'de deprem tatbikatı sırasında gürültü yaptığı gerekçesiyle okul müdürü tarafından darp edildiği iddia edilen 14 yaşındaki öğrencinin velisi okula gelince müdürle arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada gözünden ağır yaralanan ve ayağında çatlak oluşan veli, müdürden şikayetçi olurken 3 öğrencinin daha olay sonrası darp gerekçesiyle müdür hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© İHA / MURAT DELİCE - OZAN ERTURAN-AW156612
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Büyükçekmece'de, deprem tatbikatı sırasında aralarında konuştukları için öğrencileri dövdüğü iddia edilen okul müdürü ile veli arasında kavga çıktı. 2 öğretmenin kendisini tuttuğu ve müdürün yumruklar attığını iddia eden veli müdürden şikayetçi oldu. Okul müdürü polis tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Büyükçekmece'deki Batıköy Memurdan Armağan İlkokulu ve Ortaokulu'nda yapılan deprem tatbikatı sırasında, iddiaya göre öğrencilerin konuşmasına sinirlenen okul müdürü E.G. çocukları darp etti.
Öğrencilerden 8. sınıfta okuyan 14 yaşındaki S.U, yaşananları anlattığı babasını okulu çağırdı. Okula gelen veli Hakan U. ile okul müdürü E.G. arasında kavga çıktı.
Kavgada, iki öğretmen tarafından tutulduğunu ileri süren Hakan U'nun, müdür E.G. tarafından darp edildiği öne sürüldü.
Bu arada tatbikatta darp edildiğini iddia eden 4 çocuk ile veli Hakan U. aldıkları darp raporu ile polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Kavgada hafif yaralandığı öğrenilen okul müdürü E.G. ise polis tarafından gözaltına alındı.

'Okulda kaba kuvvet ile iş yöneten bir öğretmenmiş zaten'

Veli Hakan U, gazetecilere yaptığı açıklamada, tartışma sırasında okul müdürünün çocuğuna küfür ve hakaret etmeye devam ettiğini ileri sürerek, bu duruma okul aile birliği üyelerinin de şahit olduğunu söyledi.
Hakan U, müdürün psikolojik sorunlarının bulunduğunu savunarak, "O makamı hak edecek biri değil kendisi. Okulda kaba kuvvet ile iş yöneten bir öğretmenmiş zaten" dedi.
Oğlu S.U. da deprem tatbikatı olduğundan herkesin okul bahçesine indiğini anlatarak, arkadaşlarının kendisini uyardığı sırada müdürün kendisine tekme attığını öne sürdü.
Öğrenci S.U, daha sonra ayağının çok acıması nedeniyle müdürün odasına gittiğini belirterek, "Dedim ki, 'Hocam, babam okula gelecek sizinle konuşacak'. Bana küfür ederek, 'git buradan' dedi. Ondan sonra babam geldi. Babamın yanında da bana hakaret etmeye başladı. Ondan sonra babamla kavga etmeye başladılar. Babamın yanında beni itti, hala hakaret etmeye devam etti. Babam da çok sinirlendiği için kavga ettiler. Babama yumruklar vurdu. Yanındaki öğretmenler de babamı tuttu" diye konuştu.
Müdürün darp ettiği öğrencilerin sayısının çok olduğunu iddia eden S.U, bugün kendisiyle birlikte 4 öğrencinin darp edildiğini söyledi.
Öte yandan veli Hakan U, gözüne aldığı darbe nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.
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