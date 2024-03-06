https://sputniknews.com.tr/20240306/mardinde-4-kattan-dusen-anne-ile-oglu-oldu-kizi-agir-yaralandi-1081451591.html

Mardin'de 4. kattan düşen anne ile oğlu öldü, kızı ağır yaralandı

Mardin'de 4. kattan düşen anne ile oğlu öldü, kızı ağır yaralandı

Sputnik Türkiye

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 4. kattan düşen anne ve 1 çocuğu hayatını kaybetti, 1 çocuğu ağır yaralandı. Vali Tuncay Akkoyun, "Yaralı çocuğumuzun durumu ve... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T19:17+0300

2024-03-06T19:17+0300

2024-03-06T19:18+0300

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binanın 4. katından düşen anne ile oğlu hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı.Anne S.A. (33) ile çocukları H.R.A (5) ve E.A'nın (7), Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katından düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.Ağır yaralanan anne S.A. ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, iki çocuğu da ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.Anne ve oğlu H.R.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, kızı E.A. ise özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Vali Akkoyun: Soruşturma bizzat tarafımdan takip edilmektedirMardin Valisi Tuncay Akkoyun konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, saat 11.40 sıralarında bir apartmanın 4. katından 2'si çocuk 3 kişinin düşmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerinin derhal olay yerine intikal ettiğini belirtti.Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını anlatan Akkoyun, tüm müdahalelere rağmen anne S.A ve oğlu H.R.A'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.E.A’nın tedavisinin sürdüğünü belirten Akkoyun, "Yaralı çocuğumuzun durumu ve olayla ilgili soruşturma bizzat tarafımdan takip edilmektedir. Bu elim olay sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileye başsağlığı, yaralı çocuğumuza da şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.Mardin Valiliği'nden anne ve iki çocuğunun 4. kattan düşmesi ile ilgili açıklamaMardin Valiliği, Kızıltepe ilçesinde anne ve iki çocuğunun 4. kattaki evlerinin penceresinden düşmesi ile ilgili soruşturmanın yakından takip edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

https://sputniknews.com.tr/20240306/sahildeki-gokdelen-diye-satilan-binada-14-kisi-oldu-deniz-manzarasi-icin-kiris-yapmamislar-1081428837.html

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