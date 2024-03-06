Mardin'de 4. kattan düşen anne ile oğlu öldü, kızı ağır yaralandı
19:17 06.03.2024 (güncellendi: 19:18 06.03.2024)
© İHA / SADİYE ALAV - SELMAN GÜNEŞ- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 4. kattan düşen anne ve görme engelli 1 çocuğu hayatını kaybetti, 1 çocuğu ağır yaralandı.
© İHA / SADİYE ALAV - SELMAN GÜNEŞ-
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 4. kattan düşen anne ve 1 çocuğu hayatını kaybetti, 1 çocuğu ağır yaralandı. Vali Tuncay Akkoyun, "Yaralı çocuğumuzun durumu ve olayla ilgili soruşturma bizzat tarafımdan takip edilmektedir" dedi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binanın 4. katından düşen anne ile oğlu hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı.
Anne S.A. (33) ile çocukları H.R.A (5) ve E.A'nın (7), Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katından düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
Ağır yaralanan anne S.A. ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, iki çocuğu da ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Anne ve oğlu H.R.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, kızı E.A. ise özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Vali Akkoyun: Soruşturma bizzat tarafımdan takip edilmektedir
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, saat 11.40 sıralarında bir apartmanın 4. katından 2'si çocuk 3 kişinin düşmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerinin derhal olay yerine intikal ettiğini belirtti.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını anlatan Akkoyun, tüm müdahalelere rağmen anne S.A ve oğlu H.R.A'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.
E.A’nın tedavisinin sürdüğünü belirten Akkoyun, "Yaralı çocuğumuzun durumu ve olayla ilgili soruşturma bizzat tarafımdan takip edilmektedir. Bu elim olay sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileye başsağlığı, yaralı çocuğumuza da şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Mardin Valiliği'nden anne ve iki çocuğunun 4. kattan düşmesi ile ilgili açıklama
Mardin Valiliği, Kızıltepe ilçesinde anne ve iki çocuğunun 4. kattaki evlerinin penceresinden düşmesi ile ilgili soruşturmanın yakından takip edildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Bugün saat 11.40 sıralarında Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dördüncü katında ikisi çocuk 3 kişinin düşmesi olayıyla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz derhal olay yerine intikal ederek, sağlık ekipleri ile birlikte söz konusu şahıslara ilk müdahale yapılıp, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yapılan araştırmada anne S.A'nın 33 yaşında olduğu, çocuklarının 7 ve 5 yaşlarında olduğu ve anne S.A'nın Kızıltepe ilçesinde sağlık personeli olarak görev yaptığı belirlenmiştir. Yapılan ilk incelemelerde anne S.A'nın yakın zamanda birkaç defa psikolojik destek aldığı tespit edilmiştir. Yaralıların durumu ve olayla ilgili soruşturma bizzat tarafımdan takip edilmektedir. Gelişmelerden kamuoyu tekrar bilgilendirilecektir."