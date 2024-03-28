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https://sputniknews.com.tr/20240328/taliban-isid-abdnin-afganistani-isgali-sirasinda-en-parlak-donemini-yasadi-1082162946.html
Taliban: IŞİD, ABD'nin Afganistan'ı işgali sırasında en parlak dönemini yaşadı
Taliban: IŞİD, ABD'nin Afganistan'ı işgali sırasında en parlak dönemini yaşadı
Sputnik Türkiye
Taliban'ın Doha Siyasi Büro Başkanı Şahin yaptığı açıklamada Afganistan'ın terör örgütü ŞİD Horasan Vilayeti'ne karşı elinden geleni yapmaya devam edeceğini... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T15:56+0300
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horasan vilayeti
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abd işgali
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Taliban'ın Doha Siyasi Büro Başkanı Süheyl Şahin yaptığı açıklamada, Afganistan'da iktidarda bulunan Taliban hareketinin terör örgütü IŞİD Horasan Vilayeti'ne karşı mümkün olan her şeyi yapmaya devam edeceğini söyledi.Şahin, "Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve elimizden geleni yapacağız. Onlarla savaşıyoruz ve Afganistan'da bize tehdit oluşturmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.Süheyl Şahin açıklamasında IŞİD'in ABD işgali sırasında Afganistan'da en parlak dönemini yaşadığını, Taliban'ın ise bu teröristleri Afganistan'dan çıkardığını dolayısıyla artık eğitim merkezlerinin artık yabancı istihbarat örgütlerinin himayesi altında yurtdışında bulunduğunu söyledi.Taliban askeri istihbaratı ayrıca Pakistan'ın sınır bölgelerinde IŞİD'in eğitim kamplarının varlığını rapor etti.
https://sputniknews.com.tr/20231111/medvedev-abdnin-20-yilda-yapamadigini-taliban-bir-yilda-yapti-uyusturucu-uretimi-yuzde-95-azaldi-1077290494.html
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taliban, doha, süheyl şahin, işid, horasan vilayeti, afganistan, abd işgali, abd
taliban, doha, süheyl şahin, işid, horasan vilayeti, afganistan, abd işgali, abd

Taliban: IŞİD, ABD'nin Afganistan'ı işgali sırasında en parlak dönemini yaşadı

15:56 28.03.2024
© AFP 2023 / WAKIL KOHSARTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© AFP 2023 / WAKIL KOHSAR
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Taliban'ın Doha Siyasi Büro Başkanı Şahin yaptığı açıklamada Afganistan'ın terör örgütü ŞİD Horasan Vilayeti'ne karşı elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyledi.
Taliban'ın Doha Siyasi Büro Başkanı Süheyl Şahin yaptığı açıklamada, Afganistan'da iktidarda bulunan Taliban hareketinin terör örgütü IŞİD Horasan Vilayeti'ne karşı mümkün olan her şeyi yapmaya devam edeceğini söyledi.
Şahin, "Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve elimizden geleni yapacağız. Onlarla savaşıyoruz ve Afganistan'da bize tehdit oluşturmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.
Süheyl Şahin açıklamasında IŞİD'in ABD işgali sırasında Afganistan'da en parlak dönemini yaşadığını, Taliban'ın ise bu teröristleri Afganistan'dan çıkardığını dolayısıyla artık eğitim merkezlerinin artık yabancı istihbarat örgütlerinin himayesi altında yurtdışında bulunduğunu söyledi.
Taliban askeri istihbaratı ayrıca Pakistan'ın sınır bölgelerinde IŞİD'in eğitim kamplarının varlığını rapor etti.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2023
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