https://sputniknews.com.tr/20231111/medvedev-abdnin-20-yilda-yapamadigini-taliban-bir-yilda-yapti-uyusturucu-uretimi-yuzde-95-azaldi-1077290494.html

Medvedev: ABD’nin 20 yılda yapamadığını Taliban bir yılda yaptı, uyuşturucu üretimi yüzde 95 azaldı

Medvedev: ABD’nin 20 yılda yapamadığını Taliban bir yılda yaptı, uyuşturucu üretimi yüzde 95 azaldı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Taliban'ın Afganistan'daki uyuşturucu üretimini bir yıldan kısa bir sürede yüzde 95 azalttığını belirtti. 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T12:38+0300

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Afganistan'da uyuşturucu üretiminin yüzde 95 azaldığını, ABD'nin 20 yılda yapamadığını Taliban hükümetinin bir yıldan kısa bir sürede gerçekleştirdiğini ifade etti.Medvedev, "BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne göre 2022 sonundan bu yana Afganistan'da uyuşturucu üretimi yüzde 95 azaldı. Üstelik bu durum hem haşhaş ekimi yapılan alanların azalması (233 binden 11 bin hektara) hemde afyon üretimi (6.2 binden 333 tona) için geçerli. Taliban, onlara yaklaşım ne olursa olsun, sözde terörle mücadele eden Amerikalıların öncülük ettiği NATO koalisyonunun yapamadığını bir yıldan kısa bir süre içinde yaptı. Rusya'ya ve diğer ülkelere eroin ihraç etmekle ilgilenenlerin bölgeyi terk etmesiyle ortaya çıkan gerçek bu" ifadelerini kullandı.Medvedev, ironik bir şekilde, “Ek bir mutluluk daha: Meksika'da her şey hala aynı” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231109/medvedev-rus-savunma-sanayi-benzeri-gorulmemis-bir-seviyeye-ulasti-1077243346.html

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