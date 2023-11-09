https://sputniknews.com.tr/20231109/medvedev-rus-savunma-sanayi-benzeri-gorulmemis-bir-seviyeye-ulasti-1077243346.html

Medvedev: Rus savunma sanayi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı

Medvedev: Rus savunma sanayi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rus savunma sanayiinin olanaklarının benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını belirtti. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T20:59+0300

2023-11-09T20:59+0300

2023-11-09T20:59+0300

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus askeri-sanayi kompleksinin olanaklarının Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en yüksek bir seviyeye ulaştığını söyledi.Moskova Bölgesi’ndeki Alabino eğitim sahasını ziyaret eden Medvedev, 104.Muhafız Hava İndirme Tümeni'nin 337. Hava Saldırı Alayı personeliyle biraraya geldi.Medvedev, "Silahlara gelince... daha da geliştireceğiz. Savunma-sanayi kompleksimizin imkanları, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın sona ermesinden bu yana benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Bunun, beklediğimden daha hızlı olduğunu da itiraf etmek istiyorum” dedi.Medvedev, düşmanın Rusya'ya karşı cepheye ‘elinde kim varsa’ gönderdiğini belirterek, "Düşmanımız şimdi kim varsa gönderiyor. ellerine tüfek verip ileri sürüyorlar. Bunun da sonuçları ortada" diye konuştu.Silah ve askeri teçhizat üretiminde önemli ölçüde artış olduMedvedev, silah ve askeri teçhizat üretiminde önemli miktarda artış olduğunu ve düşmanın bunu hesaba katmamasının mümkün olmadığına vurgu yaparak, "Bir yıl içinde savunma sanayiinin imkanlarını önemli ölçüde artırdık. Silah ve askeri teçhizat, özel teçhizat ve imha silahlarının üretimindeki büyüme kat kat arttı. Düşmanımız bunu hesaba katmaması mümkün değil” ifadelerine yer verdi.Sözleşmeli askerlikte herhangi bir düşüş yokMedvedev, anavatanlarını savunmaya hazır Rusların sayısında artış olduğunu, sözleşmeli askerlikte herhangi bir düşüş gözlenmediğini belirterek, "Herhangi bir düşüş gözlemlenmiyor. Tam tersine vatanını, ülkemizi savunmaya hazır olanların sayısında bir artış görüyoruz. Bu nedenle her türlü destek tedbirine başvurulacak" dediMedvedev ayrıca, yıl başından bu yana Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 410 bin kişinin sözleşmeli hizmete kabul edildiğine dikkat çekti.Askeri personelin eğitim süresi uzatılabilirMedvedev, muharebe hattındaki durumun izin vermesi halinde, sözleşmeli Rus askeri personelinin eğitim süresinin uzatılabileceğini kaydederek, "Hazırlık süresinin artırılmasına gelince. Muharebe temas hattındaki operasyonel durum bu sürenin uzatılmasına izin veriyorsa bu çok iyi olur. Uzmanlar olarak siz de bunu çok iyi anlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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