https://sputniknews.com.tr/20240328/sosyal-medya-fenomeni-banu-parlak-icra-memuruyla-tartisti-ifadesinin-ardindan-serbest-birakildi-1082171780.html

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak icra memuruyla tartıştı: İfadesinin ardından serbest bırakıldı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak icra memuruyla tartıştı: İfadesinin ardından serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Parlak, savcı tarafından... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T20:59+0300

2024-03-28T20:59+0300

2024-03-28T20:59+0300

türkiye

icra memuru

sosyal medya fenomeni

internet fenomeni

borç

banu parlak

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçları ile cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat çiftinin güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlediğine dair iddialarının ardından gündeme gelen sosyal medya fenomeni Banu Parlak, bugün borçlu olduğu bir dosyayla ilgili Küçükçekmece Adliyesi'ne gitti. İHA'nın haberine göre Parlak, adliyede icra dosyasından dolayı icra memuruyla tartıştı. Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürmüştü Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan lüks sitede yaşayan Banu Parlak’ın Drago isimli köpeği, komşuları Yasemin Kılıç ve annesinin köpekleri Leo'yu isimli köpeği saldırmıştı. Site sakinleri köpekleri güçlükle ayırmaya çalıştı. Leo'yu ağır yaralayan Banu Parlak'ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç'ın da kolunu çizmişti. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek ölmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20240325/banu-parlakin-kopegi-komsusunun-kopegini-parcaladi-tasmasiz-gezdiriyordu-1082030814.html

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icra memuru, sosyal medya fenomeni, internet fenomeni, borç, banu parlak