https://sputniknews.com.tr/20240328/sosyal-medya-fenomeni-banu-parlak-icra-memuruyla-tartisti-ifadesinin-ardindan-serbest-birakildi-1082171780.html
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak icra memuruyla tartıştı: İfadesinin ardından serbest bırakıldı
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak icra memuruyla tartıştı: İfadesinin ardından serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Parlak, savcı tarafından... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T20:59+0300
2024-03-28T20:59+0300
2024-03-28T20:59+0300
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internet fenomeni
borç
banu parlak
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçları ile cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat çiftinin güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlediğine dair iddialarının ardından gündeme gelen sosyal medya fenomeni Banu Parlak, bugün borçlu olduğu bir dosyayla ilgili Küçükçekmece Adliyesi'ne gitti. İHA'nın haberine göre Parlak, adliyede icra dosyasından dolayı icra memuruyla tartıştı. Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürmüştü Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan lüks sitede yaşayan Banu Parlak’ın Drago isimli köpeği, komşuları Yasemin Kılıç ve annesinin köpekleri Leo'yu isimli köpeği saldırmıştı. Site sakinleri köpekleri güçlükle ayırmaya çalıştı. Leo'yu ağır yaralayan Banu Parlak'ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç'ın da kolunu çizmişti. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek ölmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240325/banu-parlakin-kopegi-komsusunun-kopegini-parcaladi-tasmasiz-gezdiriyordu-1082030814.html
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icra memuru, sosyal medya fenomeni, internet fenomeni, borç, banu parlak
icra memuru, sosyal medya fenomeni, internet fenomeni, borç, banu parlak
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak icra memuruyla tartıştı: İfadesinin ardından serbest bırakıldı
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçları ile cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat çiftinin güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlediğine dair iddialarının ardından gündeme gelen sosyal medya fenomeni Banu Parlak, bugün borçlu olduğu bir dosyayla ilgili Küçükçekmece Adliyesi'ne gitti.
İHA'nın haberine göre Parlak, adliyede icra dosyasından dolayı icra memuruyla tartıştı. Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürmüştü
Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan lüks sitede yaşayan Banu Parlak’ın Drago isimli köpeği, komşuları Yasemin Kılıç ve annesinin köpekleri Leo'yu isimli köpeği saldırmıştı.
Site sakinleri köpekleri güçlükle ayırmaya çalıştı. Leo'yu ağır yaralayan Banu Parlak'ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç'ın da kolunu çizmişti. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek ölmüştü.