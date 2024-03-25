https://sputniknews.com.tr/20240325/banu-parlakin-kopegi-komsusunun-kopegini-parcaladi-tasmasiz-gezdiriyordu-1082030814.html

Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini parçaladı: 'Tasmasız gezdiriyordu'

Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini parçaladı: 'Tasmasız gezdiriyordu'

Sputnik Türkiye

Beylikdüzü'nde lüks sitede yaşayan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın "Drago" isimli köpeği, komşularının köpeğine saldırarak öldürdü. Öldürülen köpeği... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T16:01+0300

2024-03-25T16:01+0300

2024-03-25T16:02+0300

türkiye

banu parlak

köpek

hayvan

saldırı

tasma

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Yasemin Kılıç ve annesi köpekleri Leo'yu site içerisinde gezdirdi. Bir süre sonra eve dönen anne kız, komşuları Banu Parlak ile karşılaştı. Bu sırada Banu Parlak'ın elinden kurtulan Drago isimli köpeği, Leo'ya saldırarak parçaladı. Site sakinleri köpekleri güçlükle ayırmaya çalıştı. Leo'yu ağır yaralayan Banu Parlak'ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç'ın da kolunu çizdi. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek, öldü.Köpeklerinin ölüm haberiyle yıkılan Kılıç ailesi, komşuları Banu Parlak ile tartıştı. İddiaya göre Banu Parlak'ın yanına çağırdığı kişiler, Kılıç ailesi mensuplarına saldırdı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.Yaşananları gözyaşları içerisinde anlatan Yasemin Kılıç ve Emin Kılıç kardeşler, Banu Parlak'ın cezalandırılmasını istedi."Biz Leo ile birlikte 6 kişilik mutlu bir aileydik" diyen Emin Kılıç, "Yanımızda oturan Banu Parlak'ın çok büyük bir köpeği vardı. Kendisine defalarca söylememize rağmen tasmasız şekilde sitede gezdiriyordu. Dün 4 sıralarında köpeğimize saldırdı. Yoğun bakıma yatırıldı Leo. Bu sabah ise ölüm haberini aldık. Bizim canımız gitti. Ama Banu Parlak hala gülerek bizi suçluyor" ifadelerini kullandı.Gözlerinin önünde köpeğinin parçalanmasını seyreden Yasemin Kılıç ise, "Leo'yu dolaştırırken Banu Parlak'ın köpeğini gördük. Bahçe içerisinde tasmasız dolaşıyordu. Annem ile birlikte onunla karşılaşmamak için yolumuzu değiştirdik ancak tam içeri girerken Banu Parlak köpeği ile birlikte tasmasız şekilde çıktı. Köpek anında koşarak geldi. Leo'ya saldırdı. Köpeğin koştuğu Leo'yu parçaladığı an gözümden gitmiyor. Ben gece uyuyamadım. Hala hiçbir şey olmamış gibi güle güle bizi suçluyor. Bana saldırmaya çalıştılar. Ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Banu Parlak sen bir katlisin. Bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240316/komsu-is-yerinin-kopegine-hortum-sandalye-ve-kurekle-saldirdi--1081760653.html

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banu parlak, köpek, hayvan, saldırı, tasma