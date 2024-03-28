https://sputniknews.com.tr/20240328/samanyolu-galaksisindeki-sagittarius-a-kara-deliginin-net-fotografi-paylasildi-1082144582.html

Samanyolu Galaksisi'ndeki Sagittarius A* kara deliğinin net fotoğrafı paylaşıldı

Samanyolu Galaksisi'ndeki Sagittarius A* kara deliğinin net fotoğrafı paylaşıldı

Sputnik Türkiye

Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope-EHT), Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan süper kütleli kara delik Sagittarius A*'nın net fotoğrafını... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T02:37+0300

2024-03-28T02:37+0300

2024-03-28T02:37+0300

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Space.com internet sitesinin haberine göre, EHT, kara deliğin net fotoğraflarını yayınladı.Bilim insanlarının, Mayıs 2022'de ilk kez görselini elde ettiği Sagittarius A*, Samanyolu'nun merkezinde yer alıyor.Astronomlar, süper kütleli bu kara deliğin polarize ışıkta görüntülenen ilk görselini elde etti.Görsel sayesinde kara deliğin etrafındaki manyetik alanlar da gözlemlenebiliyor.İlk kara delik görseli 2019'da yayınlanmıştıKara deliğin ilk görseli, 2019'da EHT tarafından yayınlanmıştı. Bu kara delik, Dünya'ya 55 milyon ışık yılı uzakta olan M87 galaksisinin merkezinde bulunuyor.Görseli elde edilen ve Güneş'ten 6,5 milyar kat daha ağır olan kara delik, Samanyolu Galaksisi'ne 54,8 milyon ışık yılı uzaktaki M87 Galaksisi'nde bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231106/simdiye-kadarki-en-eski-kara-delik-kesfedildi-1077129448.html

samanyolu galaksisi

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