https://sputniknews.com.tr/20240328/samanyolu-galaksisindeki-sagittarius-a-kara-deliginin-net-fotografi-paylasildi-1082144582.html
Samanyolu Galaksisi'ndeki Sagittarius A* kara deliğinin net fotoğrafı paylaşıldı
Samanyolu Galaksisi'ndeki Sagittarius A* kara deliğinin net fotoğrafı paylaşıldı
Sputnik Türkiye
Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope-EHT), Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan süper kütleli kara delik Sagittarius A*'nın net fotoğrafını... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T02:37+0300
2024-03-28T02:37+0300
2024-03-28T02:37+0300
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Space.com internet sitesinin haberine göre, EHT, kara deliğin net fotoğraflarını yayınladı.Bilim insanlarının, Mayıs 2022'de ilk kez görselini elde ettiği Sagittarius A*, Samanyolu'nun merkezinde yer alıyor.Astronomlar, süper kütleli bu kara deliğin polarize ışıkta görüntülenen ilk görselini elde etti.Görsel sayesinde kara deliğin etrafındaki manyetik alanlar da gözlemlenebiliyor.İlk kara delik görseli 2019'da yayınlanmıştıKara deliğin ilk görseli, 2019'da EHT tarafından yayınlanmıştı. Bu kara delik, Dünya'ya 55 milyon ışık yılı uzakta olan M87 galaksisinin merkezinde bulunuyor.Görseli elde edilen ve Güneş'ten 6,5 milyar kat daha ağır olan kara delik, Samanyolu Galaksisi'ne 54,8 milyon ışık yılı uzaktaki M87 Galaksisi'nde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231106/simdiye-kadarki-en-eski-kara-delik-kesfedildi-1077129448.html
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samanyolu, samanyolu, samanyolu galaksisi, kara delik
samanyolu, samanyolu, samanyolu galaksisi, kara delik
Samanyolu Galaksisi'ndeki Sagittarius A* kara deliğinin net fotoğrafı paylaşıldı
Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope-EHT), Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan süper kütleli kara delik Sagittarius A*'nın net fotoğrafını paylaştı.
Space.com internet sitesinin haberine göre, EHT, kara deliğin net fotoğraflarını yayınladı.
Bilim insanlarının, Mayıs 2022'de ilk kez görselini elde ettiği Sagittarius A*, Samanyolu'nun merkezinde yer alıyor.
Astronomlar, süper kütleli bu kara deliğin polarize ışıkta görüntülenen ilk görselini elde etti.
Görsel sayesinde kara deliğin etrafındaki manyetik alanlar da gözlemlenebiliyor.
İlk kara delik görseli 2019'da yayınlanmıştı
Kara deliğin ilk görseli, 2019'da EHT tarafından yayınlanmıştı. Bu kara delik, Dünya'ya 55 milyon ışık yılı uzakta olan M87 galaksisinin merkezinde bulunuyor.
Görseli elde edilen ve Güneş'ten 6,5 milyar kat daha ağır olan kara delik, Samanyolu Galaksisi'ne 54,8 milyon ışık yılı uzaktaki M87 Galaksisi'nde bulunuyor.