https://sputniknews.com.tr/20240328/rusya-tarihinde-ilk-kez-aciklandi-svr-direktoru-nariskinden-kuzey-koreye-ziyaret-1082156385.html
Rusya tarihinde ilk kez açıklandı: SVR Direktörü Narışkin'den Kuzey Kore'ye ziyaret
Rusya tarihinde ilk kez açıklandı: SVR Direktörü Narışkin'den Kuzey Kore'ye ziyaret
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin'in Kuzey Kore'yi ziyaret ettiği açıklandı. Bu, bir SVR Direktörü'nün Kuzey Kore ziyaretine ilişkin... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T12:27+0300
2024-03-28T12:27+0300
2024-03-28T12:27+0300
dünya
rusya
kuzey kore
rusya dış istihbart servisi (svr)
istihbarat
kore merkezi haber ajansı (kcna)
pyonyang
moskova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/05/1081419085_0:139:3150:1911_1920x0_80_0_0_c508cf7e1f7cfa1b7f503cd9bec216f1.jpg
SVR Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Narışkin, 25-27 Mart tarihlerinde Pyongyang'a giderek Kuzey Kore Devlet Güvenlik Bakanı Lee Chang De ile ikili işbirliğinin derinleştirilmesi ve bölgesel güvenliğin sağlanması konularını istişare etti.Uluslararası arenadaki güncel konular hakkında görüş alışverişi yapan Narışkin ve Lee, dış güçlerin baskıyı artırma girişimleri ışığında bölgesel güvenliğin sağlanması ve Moskova ile Pyongyang arasındaki etkileşimin derinleştirilmesi gibi meseleleri de değerlendirdi.Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) da, tarafların düşman güçlerin giderek şiddetlenen casusluk ve entrika faaliyetlerine cevaben ikili işbirliğinin daha da güçlendirilmesine ilişkin konuları etraflı ve ciddi bir şekilde tartıştığını belirtti.Narışkin'in Pyongyang'ı ziyaret edeceği önceden açıklanmadı. Bu ziyaretle birlikte bir SVR Direktörü'nün Pyongyang'daki temasları Rusya tarihinde ilk kez kamuoyuna duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-dis-istihbarat-servisi-ukraynada-kaybeden-bati-rusyaya-karsi-provokasyonlar-duzenleyecek-1080027323.html
rusya
kuzey kore
pyonyang
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/05/1081419085_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_76f9619218b1d27016c2cafe656c602a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, kuzey kore, rusya dış istihbart servisi (svr), istihbarat, kore merkezi haber ajansı (kcna), pyonyang, moskova
rusya, kuzey kore, rusya dış istihbart servisi (svr), istihbarat, kore merkezi haber ajansı (kcna), pyonyang, moskova
Rusya tarihinde ilk kez açıklandı: SVR Direktörü Narışkin'den Kuzey Kore'ye ziyaret
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin'in Kuzey Kore'yi ziyaret ettiği açıklandı. Bu, bir SVR Direktörü'nün Kuzey Kore ziyaretine ilişkin ilk resmi açıklama oldu.
SVR Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Narışkin, 25-27 Mart tarihlerinde Pyongyang'a giderek Kuzey Kore Devlet Güvenlik Bakanı Lee Chang De ile ikili işbirliğinin derinleştirilmesi ve bölgesel güvenliğin sağlanması konularını istişare etti.
Uluslararası arenadaki güncel konular hakkında görüş alışverişi yapan Narışkin ve Lee, dış güçlerin baskıyı artırma girişimleri ışığında bölgesel güvenliğin sağlanması ve Moskova ile Pyongyang arasındaki etkileşimin derinleştirilmesi gibi meseleleri de değerlendirdi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) da, tarafların düşman güçlerin giderek şiddetlenen casusluk ve entrika faaliyetlerine cevaben ikili işbirliğinin daha da güçlendirilmesine ilişkin konuları etraflı ve ciddi bir şekilde tartıştığını belirtti.
Narışkin'in Pyongyang'ı ziyaret edeceği önceden açıklanmadı. Bu ziyaretle birlikte bir SVR Direktörü'nün Pyongyang'daki temasları Rusya tarihinde ilk kez kamuoyuna duyuruldu.