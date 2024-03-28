https://sputniknews.com.tr/20240328/rusya-tarihinde-ilk-kez-aciklandi-svr-direktoru-nariskinden-kuzey-koreye-ziyaret-1082156385.html

Rusya tarihinde ilk kez açıklandı: SVR Direktörü Narışkin'den Kuzey Kore'ye ziyaret

Rusya tarihinde ilk kez açıklandı: SVR Direktörü Narışkin'den Kuzey Kore'ye ziyaret

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin'in Kuzey Kore'yi ziyaret ettiği açıklandı. Bu, bir SVR Direktörü'nün Kuzey Kore ziyaretine ilişkin... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T12:27+0300

2024-03-28T12:27+0300

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SVR Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Narışkin, 25-27 Mart tarihlerinde Pyongyang'a giderek Kuzey Kore Devlet Güvenlik Bakanı Lee Chang De ile ikili işbirliğinin derinleştirilmesi ve bölgesel güvenliğin sağlanması konularını istişare etti.Uluslararası arenadaki güncel konular hakkında görüş alışverişi yapan Narışkin ve Lee, dış güçlerin baskıyı artırma girişimleri ışığında bölgesel güvenliğin sağlanması ve Moskova ile Pyongyang arasındaki etkileşimin derinleştirilmesi gibi meseleleri de değerlendirdi.Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) da, tarafların düşman güçlerin giderek şiddetlenen casusluk ve entrika faaliyetlerine cevaben ikili işbirliğinin daha da güçlendirilmesine ilişkin konuları etraflı ve ciddi bir şekilde tartıştığını belirtti.Narışkin'in Pyongyang'ı ziyaret edeceği önceden açıklanmadı. Bu ziyaretle birlikte bir SVR Direktörü'nün Pyongyang'daki temasları Rusya tarihinde ilk kez kamuoyuna duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-dis-istihbarat-servisi-ukraynada-kaybeden-bati-rusyaya-karsi-provokasyonlar-duzenleyecek-1080027323.html

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rusya, kuzey kore, rusya dış istihbart servisi (svr), istihbarat, kore merkezi haber ajansı (kcna), pyonyang, moskova