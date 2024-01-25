https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-dis-istihbarat-servisi-ukraynada-kaybeden-bati-rusyaya-karsi-provokasyonlar-duzenleyecek-1080027323.html

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Ukrayna'da kaybeden Batı, Rusya'ya karşı provokasyonlar düzenleyecek

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Ukrayna'da kaybeden Batı, Rusya'ya karşı provokasyonlar düzenleyecek

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Ukrayna'daki yenilgisi sebebiyle Batı'nın provokasyonlarının muhtemel olduğunu vurguladı. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T11:50+0300

2024-01-25T11:50+0300

2024-01-25T11:50+0300

ukrayna krizi

rusya dış istihbart servisi (svr)

svr

rusya dış istihbarat servisi (svr)

sergey narışkin

ukrayna

ukrayna ordusu

batı

provokasyon

abd

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin Sputnik'e verdiği mülakatta, Batı'nın Ukrayna'daki yenilgisi sebebiyle Rusya karşıtı yeni provokasyonların gerçekleşme olasılığının çok yüksek olduğunu, ancak bunlardan uzun süreli bir etki beklenmemesi gerektiğini söyledi.Narışkin, Ukrayna'da Batı bloğu tarafından kışkırtılan krizin 'ABD, İngiltere ve müttefiklerinin olayların gidişatını kendi lehlerine değiştirmek için en iğrenç provokasyonlara başvurmaya hazır olduklarına dair pek çok örnek verdiğini' belirtti.Narışkin açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:Aralık 2023'te Minsk'te Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin güvenlik ve istihbarat teşkilatları başkanlarının katıldığı bir toplantıda Narışkin, hegemonyasını kaybeden kolektif Batı'nın 'yaralı bir hayvan gibi' öfkeyle koştuğunu ve her yöne saldırdığını söylemiş ve ABD ile müttefiklerinin durdurulmadıkları takdirde dünyanın geri kalanını tarihin girdabına sürüklemeye hazır olduğunun altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240111/svr-direktoru-nariskin-abd-secimler-oncesinde-rusyayi-karistirmak-icin-her-firsati-kollayacak-1079538736.html

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