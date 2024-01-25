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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-dis-istihbarat-servisi-ukraynada-kaybeden-bati-rusyaya-karsi-provokasyonlar-duzenleyecek-1080027323.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Ukrayna'da kaybeden Batı, Rusya'ya karşı provokasyonlar düzenleyecek
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Ukrayna'da kaybeden Batı, Rusya'ya karşı provokasyonlar düzenleyecek
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Ukrayna'daki yenilgisi sebebiyle Batı'nın provokasyonlarının muhtemel olduğunu vurguladı. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T11:50+0300
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ukrayna ordusu
batı
provokasyon
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin Sputnik'e verdiği mülakatta, Batı'nın Ukrayna'daki yenilgisi sebebiyle Rusya karşıtı yeni provokasyonların gerçekleşme olasılığının çok yüksek olduğunu, ancak bunlardan uzun süreli bir etki beklenmemesi gerektiğini söyledi.Narışkin, Ukrayna'da Batı bloğu tarafından kışkırtılan krizin 'ABD, İngiltere ve müttefiklerinin olayların gidişatını kendi lehlerine değiştirmek için en iğrenç provokasyonlara başvurmaya hazır olduklarına dair pek çok örnek verdiğini' belirtti.Narışkin açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:Aralık 2023'te Minsk'te Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin güvenlik ve istihbarat teşkilatları başkanlarının katıldığı bir toplantıda Narışkin, hegemonyasını kaybeden kolektif Batı'nın 'yaralı bir hayvan gibi' öfkeyle koştuğunu ve her yöne saldırdığını söylemiş ve ABD ile müttefiklerinin durdurulmadıkları takdirde dünyanın geri kalanını tarihin girdabına sürüklemeye hazır olduğunun altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240111/svr-direktoru-nariskin-abd-secimler-oncesinde-rusyayi-karistirmak-icin-her-firsati-kollayacak-1079538736.html
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rusya dış istihbart servisi (svr), svr, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, ukrayna, ukrayna ordusu, batı, provokasyon, abd, zaporojye, buça
rusya dış istihbart servisi (svr), svr, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, ukrayna, ukrayna ordusu, batı, provokasyon, abd, zaporojye, buça

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Ukrayna'da kaybeden Batı, Rusya'ya karşı provokasyonlar düzenleyecek

11:50 25.01.2024
© Sputnik / Mihail Mokrushin / Multimedya arşivine gidinSergey Narışkin
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© Sputnik / Mihail Mokrushin
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Ukrayna'daki yenilgisi sebebiyle Batı'nın provokasyonlarının muhtemel olduğunu vurguladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin Sputnik'e verdiği mülakatta, Batı'nın Ukrayna'daki yenilgisi sebebiyle Rusya karşıtı yeni provokasyonların gerçekleşme olasılığının çok yüksek olduğunu, ancak bunlardan uzun süreli bir etki beklenmemesi gerektiğini söyledi.
Batı, Ukrayna topraklarında yenildiğinde, çeşitli provokasyonların gerçekleştirilme olasılığı çok yüksektir. Bununla birlikte, bu tür provokasyonların etkisinin ve süresinin özellikle de modern dünyamızda yalanlar da dahil olmak üzere her türlü gizli bilgi çok hızlı bir şekilde ortaya çıktığı için çok kısa olduğunu vurgulamak isterim.
Narışkin, Ukrayna'da Batı bloğu tarafından kışkırtılan krizin 'ABD, İngiltere ve müttefiklerinin olayların gidişatını kendi lehlerine değiştirmek için en iğrenç provokasyonlara başvurmaya hazır olduklarına dair pek çok örnek verdiğini' belirtti.
Narışkin açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

En azından Malezya'ya ait Boeing uçağının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürülmesini ya da Rusya'yı suçlamaya çalıştıkları Buça'daki iğrenç provokasyonu hatırlayalım. Ayrıca 2022 Nisan'ında Kramatorsk'taki tren istasyonuna yapılan ve füzenin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğu kısa sürede anlaşılmasına rağmen Batı'nın hemen Rusya'yı suçladığı füze saldırısını da hatırlayalım. Batı'nın Ukrayna'daki silahlı oluşumları sürekli destekleyip provoke etmesinden ve Zaporojye Nükleer Santrali'ni bombalamasından bahsetmiyorum bile.

Aralık 2023'te Minsk'te Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin güvenlik ve istihbarat teşkilatları başkanlarının katıldığı bir toplantıda Narışkin, hegemonyasını kaybeden kolektif Batı'nın 'yaralı bir hayvan gibi' öfkeyle koştuğunu ve her yöne saldırdığını söylemiş ve ABD ile müttefiklerinin durdurulmadıkları takdirde dünyanın geri kalanını tarihin girdabına sürüklemeye hazır olduğunun altını çizmişti.
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
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