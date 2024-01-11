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https://sputniknews.com.tr/20240111/svr-direktoru-nariskin-abd-secimler-oncesinde-rusyayi-karistirmak-icin-her-firsati-kollayacak-1079538736.html
SVR Direktörü Narışkin: ABD, seçimler öncesinde Rusya'yı karıştırmak için her fırsatı kollayacak
SVR Direktörü Narışkin: ABD, seçimler öncesinde Rusya'yı karıştırmak için her fırsatı kollayacak
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri yaklaşırken ABD'nin ülkedeki durumu karıştırmak için en ufak... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T13:12+0300
2024-01-11T13:12+0300
dünya
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rusya dış istihbarat servisi (svr)
sergey narışkin
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seçim
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SVR'nin sitesinden yazılı bir açıklama yapan Narışkin, 15-17 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde istihbarat çalışanlarına ulusal güvenlikle ilgili uyarılarda bulundu.Amerikan istihbarat servislerinin Rusya'daki seçim arifesinde durumu karıştırmak için diplomatik kılıf altında bir dizi seminer hazırladığını belirten Narışkin, ilk seminerin 16-18 Şubat'ta Letonya'nın başkenti Riga'da yapılacağını kaydetti.Narışkin, diplomatik görev kisvesi altında Moskova ve Riga'daki ABD büyükelçiliklerinde çalışan ABD'li istihbarat görevlilerinin bu seminerde 'mentör' rolü oynayacağını söyleyerek sözde 'dinleyicilerin' seminerin içeriğini anlamakta zorlamayacağının altını çizdi.'Değişim programlarındaki Rus mezunları bile kullanmaya çalışacaklar'ABD'nin devlet başkanlığı seçimleri öncesinde Rusya'da kargaşa yaratmak için en ufak fırsatı dahi değerlendirmek istediğini vurgulayan SVR Direktörü, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel ve benzeri programlardan mezun olan Rusları bile yanına çekmeye çalışacağı uyarısında bulundu.Narışkin, Rus mezunların 'doğru şekilde işlenerek' kitleler halinde Batı'ya kaçan sistem dışı muhalefetin yerini alabileceğine ve 'beşinci kolun' temel unsuru haline gelebileceğine dair inancın Washington'da hakim olduğunun da altını çizerken "Seminer katılımcılarına etnik ve toplumsal nefreti kışkırtma, seçimlere müdahale etme ve sosyal ağlarda Rus hükümetini itibarsızlaştırma yöntemleri konusunda eğitim verilmesi ana odak noktası olacak. ABD'li hamilerle güvenli iletişimin sağlanmasına ilişkin konulara da özel önem verilecek" diye ekledi.
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rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, abd, seçim, moskova, riga
rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, abd, seçim, moskova, riga

SVR Direktörü Narışkin: ABD, seçimler öncesinde Rusya'yı karıştırmak için her fırsatı kollayacak

13:12 11.01.2024
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinSergey Narışkin
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri yaklaşırken ABD'nin ülkedeki durumu karıştırmak için en ufak fırsatı dahi değerlendirmeye çalıştığını ifade etti.
SVR'nin sitesinden yazılı bir açıklama yapan Narışkin, 15-17 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde istihbarat çalışanlarına ulusal güvenlikle ilgili uyarılarda bulundu.
Amerikan istihbarat servislerinin Rusya'daki seçim arifesinde durumu karıştırmak için diplomatik kılıf altında bir dizi seminer hazırladığını belirten Narışkin, ilk seminerin 16-18 Şubat'ta Letonya'nın başkenti Riga'da yapılacağını kaydetti.
Narışkin, diplomatik görev kisvesi altında Moskova ve Riga'daki ABD büyükelçiliklerinde çalışan ABD'li istihbarat görevlilerinin bu seminerde 'mentör' rolü oynayacağını söyleyerek sözde 'dinleyicilerin' seminerin içeriğini anlamakta zorlamayacağının altını çizdi.

'Değişim programlarındaki Rus mezunları bile kullanmaya çalışacaklar'

ABD'nin devlet başkanlığı seçimleri öncesinde Rusya'da kargaşa yaratmak için en ufak fırsatı dahi değerlendirmek istediğini vurgulayan SVR Direktörü, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel ve benzeri programlardan mezun olan Rusları bile yanına çekmeye çalışacağı uyarısında bulundu.
Narışkin, Rus mezunların 'doğru şekilde işlenerek' kitleler halinde Batı'ya kaçan sistem dışı muhalefetin yerini alabileceğine ve 'beşinci kolun' temel unsuru haline gelebileceğine dair inancın Washington'da hakim olduğunun da altını çizerken "Seminer katılımcılarına etnik ve toplumsal nefreti kışkırtma, seçimlere müdahale etme ve sosyal ağlarda Rus hükümetini itibarsızlaştırma yöntemleri konusunda eğitim verilmesi ana odak noktası olacak. ABD'li hamilerle güvenli iletişimin sağlanmasına ilişkin konulara da özel önem verilecek" diye ekledi.
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