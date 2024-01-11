https://sputniknews.com.tr/20240111/svr-direktoru-nariskin-abd-secimler-oncesinde-rusyayi-karistirmak-icin-her-firsati-kollayacak-1079538736.html

SVR Direktörü Narışkin: ABD, seçimler öncesinde Rusya'yı karıştırmak için her fırsatı kollayacak

SVR Direktörü Narışkin: ABD, seçimler öncesinde Rusya'yı karıştırmak için her fırsatı kollayacak

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri yaklaşırken ABD'nin ülkedeki durumu karıştırmak için en ufak... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T13:12+0300

2024-01-11T13:12+0300

2024-01-11T13:12+0300

dünya

rusya

rusya dış istihbarat servisi (svr)

sergey narışkin

abd

seçim

moskova

riga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101559/26/1015592638_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_c1efed7421703d878f0f98262d90f758.jpg

SVR'nin sitesinden yazılı bir açıklama yapan Narışkin, 15-17 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde istihbarat çalışanlarına ulusal güvenlikle ilgili uyarılarda bulundu.Amerikan istihbarat servislerinin Rusya'daki seçim arifesinde durumu karıştırmak için diplomatik kılıf altında bir dizi seminer hazırladığını belirten Narışkin, ilk seminerin 16-18 Şubat'ta Letonya'nın başkenti Riga'da yapılacağını kaydetti.Narışkin, diplomatik görev kisvesi altında Moskova ve Riga'daki ABD büyükelçiliklerinde çalışan ABD'li istihbarat görevlilerinin bu seminerde 'mentör' rolü oynayacağını söyleyerek sözde 'dinleyicilerin' seminerin içeriğini anlamakta zorlamayacağının altını çizdi.'Değişim programlarındaki Rus mezunları bile kullanmaya çalışacaklar'ABD'nin devlet başkanlığı seçimleri öncesinde Rusya'da kargaşa yaratmak için en ufak fırsatı dahi değerlendirmek istediğini vurgulayan SVR Direktörü, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel ve benzeri programlardan mezun olan Rusları bile yanına çekmeye çalışacağı uyarısında bulundu.Narışkin, Rus mezunların 'doğru şekilde işlenerek' kitleler halinde Batı'ya kaçan sistem dışı muhalefetin yerini alabileceğine ve 'beşinci kolun' temel unsuru haline gelebileceğine dair inancın Washington'da hakim olduğunun da altını çizerken "Seminer katılımcılarına etnik ve toplumsal nefreti kışkırtma, seçimlere müdahale etme ve sosyal ağlarda Rus hükümetini itibarsızlaştırma yöntemleri konusunda eğitim verilmesi ana odak noktası olacak. ABD'li hamilerle güvenli iletişimin sağlanmasına ilişkin konulara da özel önem verilecek" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231219/vladimir-putin-bati-rusyaya-karsi-bir-hibrit-savas-yurutuyor-1078605696.html

rusya

moskova

riga

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, abd, seçim, moskova, riga