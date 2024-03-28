https://sputniknews.com.tr/20240328/rusya-icisleri-bakanligi-crocus-faillerinin-nasil-yakalandigini-acikladi-1082150956.html
Rusya İçişleri Bakanlığı, Crocus faillerinin nasıl yakalandığını açıkladı
Rusya İçişleri Bakanlığı, Crocus faillerinin nasıl yakalandığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya İçişleri Bakanlığı (MVD), 22 Mart akşamı başkent Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen saldırıda yer alan faillerin kaçarken... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T10:25+0300
2024-03-28T10:25+0300
2024-03-28T10:25+0300
dünya
rusya
rusya içişleri bakanlığı
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
moskova
crocus city hall
terör saldırısı
ukrayna
ukrayna krizi
kamera kayıtları
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Konser salonunda çıkan yangın sonrası kurtarılan video kayıtları sayesinde faillerin kullandığı aracın hızla tespit edildiğini belirten İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, Telegram kanalında, “Olay günü, Rusya İçişleri Bakanlığı Krasnogorsk İdaresi Polis Amiri Albay Maksim Myagkov ve Yardımcısı Yarbay Dmitriy Novikov olay yerine gelerek derhal sunucu (server) odasına girdiler. Polis memurları, odanın kapısını kırarak FSB mensuplarıyla birlikte video materyallerini inceledi ve terör saldırısı zanlılarının kaçtığı aracı tespit etti” diye yazdı.Volk’un sözlerine göre, emniyet tarafından operasyon merkezine iletilen bilgiler, şüphelilerin rotasını belirlenmesine ve gözaltına alınmasına yardımcı oldu.Crocus’un sahibi Azeri iş adamı Araz Agalarov, Rus medyasına açıklamasında, Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının güvenlik kameralarından alınan bilgilerin bulunduğu odada yangın çıkmasına engel olduğunu söylemiş, kurtarılan veriler sayesinde güvenlik güçlerinin teröristlerin kaçtığı aracın plakasını belirlemeyi başardığı belirtmişti.Moskova Bölgesinin Krasnogorsk ilçesinde, 22 Mart akşamı Crocus City Hall konser salonuna saldırı gerçekleşti. Birkaç kişi binaya girerek içinde bulunan vatandaşlara tüfeklerden ateş etmeye başladı. Saldırganların birkaç yerde çıkardıkları yangın yüzünden konser salonunu tamamen kül oldu ve çatısı çöktü.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın dün yenilediği listelere göre, terör saldırısında 143 kişi hayatını kaybetti, 182 kişi de yaralandı.Saldırganlar, 23 Mart sabahı Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde yakalandı. Tacikistan vatandaşı olduğu belirlenen teröristlerin Ukrayna sınırına doğru hareket ettiği tespit edildi. Moskova’daki BasmanniyMahkemesi’nin kararıyla sanıklar 22 Mayıs 2024’e kadar tutuklandı. Toplamda dava kapsamında 11 kişi tutuklandı.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Crocus City saldırısı faillerinin Ukrayna’da bağlantıları olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.Açıklamada, “Crocus’taki terör eylemi önceden titiz bir şekilde planlanmıştı. Olayla ilgili tüm detayların ortaya çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor” ifadesine yer verildi.Teröristlerin saldırıda kullandığı silahı önceden gizli bir yere sakladığını kaydeden FSB, “Suçlular, eylemi gerçekleştirdikten sonra Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planlıyordu. Saldırganların Ukrayna’da bağlantıları vardı” diye bildirdi.Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde yakalanan saldırganların Moskova’ya getirildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240326/bryansk-valisi-crocus-cityye-saldiran-teroristleri-yakalayan-ahmat-savascilarini-odullendirdi-1082078675.html
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rusya, rusya içişleri bakanlığı, rusya federal güvenlik servisi (fsb), moskova, crocus city hall, terör saldırısı, ukrayna, ukrayna krizi, kamera kayıtları, kamera görüntüleri
rusya, rusya içişleri bakanlığı, rusya federal güvenlik servisi (fsb), moskova, crocus city hall, terör saldırısı, ukrayna, ukrayna krizi, kamera kayıtları, kamera görüntüleri
Rusya İçişleri Bakanlığı, Crocus faillerinin nasıl yakalandığını açıkladı
Rusya İçişleri Bakanlığı (MVD), 22 Mart akşamı başkent Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen saldırıda yer alan faillerin kaçarken kullandığı otomobilin nasıl tespit edildiğini açıkladı.
Konser salonunda çıkan yangın sonrası kurtarılan video kayıtları sayesinde faillerin kullandığı aracın hızla tespit edildiğini belirten İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, Telegram kanalında, “Olay günü, Rusya İçişleri Bakanlığı Krasnogorsk İdaresi Polis Amiri Albay Maksim Myagkov ve Yardımcısı Yarbay Dmitriy Novikov olay yerine gelerek derhal sunucu (server) odasına girdiler. Polis memurları, odanın kapısını kırarak FSB mensuplarıyla birlikte video materyallerini inceledi ve terör saldırısı zanlılarının kaçtığı aracı tespit etti” diye yazdı.
Volk’un sözlerine göre, emniyet tarafından operasyon merkezine iletilen bilgiler, şüphelilerin rotasını belirlenmesine ve gözaltına alınmasına yardımcı oldu.
Crocus’un sahibi Azeri iş adamı Araz Agalarov, Rus medyasına açıklamasında, Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının güvenlik kameralarından alınan bilgilerin bulunduğu odada yangın çıkmasına engel olduğunu söylemiş, kurtarılan veriler sayesinde güvenlik güçlerinin teröristlerin kaçtığı aracın plakasını belirlemeyi başardığı belirtmişti.
Moskova Bölgesinin Krasnogorsk ilçesinde, 22 Mart akşamı Crocus City Hall konser salonuna saldırı gerçekleşti. Birkaç kişi binaya girerek içinde bulunan vatandaşlara tüfeklerden ateş etmeye başladı. Saldırganların birkaç yerde çıkardıkları yangın yüzünden konser salonunu tamamen kül oldu ve çatısı çöktü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın dün yenilediği listelere göre, terör saldırısında 143 kişi hayatını kaybetti, 182 kişi de yaralandı.
Saldırganlar, 23 Mart sabahı Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde yakalandı. Tacikistan vatandaşı olduğu belirlenen teröristlerin Ukrayna sınırına doğru hareket ettiği tespit edildi. Moskova’daki BasmanniyMahkemesi’nin kararıyla sanıklar 22 Mayıs 2024’e kadar tutuklandı. Toplamda dava kapsamında 11 kişi tutuklandı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Crocus City saldırısı faillerinin Ukrayna’da bağlantıları olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.
Açıklamada, “Crocus’taki terör eylemi önceden titiz bir şekilde planlanmıştı. Olayla ilgili tüm detayların ortaya çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor” ifadesine yer verildi.
Teröristlerin saldırıda kullandığı silahı önceden gizli bir yere sakladığını kaydeden FSB, “Suçlular, eylemi gerçekleştirdikten sonra Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planlıyordu. Saldırganların Ukrayna’da bağlantıları vardı” diye bildirdi.
Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde yakalanan saldırganların Moskova’ya getirildiği belirtildi.