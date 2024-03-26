https://sputniknews.com.tr/20240326/bryansk-valisi-crocus-cityye-saldiran-teroristleri-yakalayan-ahmat-savascilarini-odullendirdi-1082078675.html
Bryansk Valisi, Crocus City’ye saldıran teröristleri yakalayan ‘Ahmat’ savaşçılarını ödüllendirdi
Bryansk Valisi, Crocus City’ye saldıran teröristleri yakalayan ‘Ahmat’ savaşçılarını ödüllendirdi
Sputnik Türkiye
Bryansk Bölgesi Valisi Bogomaz, Crocus City’ye saldırı düzenleyen teröristlerin yakalanması operasyonuna katılan ‘Ahmat’ özel kuvvetler savaşçılarını... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T23:47+0300
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Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz, Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna yönelik terör saldırısını gerçekleştiren teröristleri Bryansk bölgesinde yakalayan Çeçen özel kuvvetleri ‘Ahmat-Rusya Alayı’ savaşçılarını ödüllendirdi.Bogomaz, “Teröristlerin gözaltına alınması sırasında öne çıkan Ahmat-Rusya Alayı savaşçılarının de dahil olduğu Rusya Savunma Bakanlığı devlet sınır koruma birimlerinin askeri personeline layık görülen ödülleri takdim ettim. Bu cesur insanlar, gerçek kahramanlar, Bryansk bölgesi sakinlerinin ve tüm ülkenin güvenliğini sağlama görevlerini yerine getiriyorlar” ifadelerini kullandı.Suçluların yakalandığını ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaklarını belirten Bogomaz, “Sınıra ulaşmaya ve komşu ülkeye girmeye çalışan tehlikeli suçluları yakalamak için gösterdikleri ortak çabalardan dolayı tüm savaşçılara şükranlarımı sunuyorum” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240326/rusya-acil-durumlar-bakanligi-calisanlari-crocus-city-hall-konser-salonundan-ayrildi-1082074554.html
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bryansk, bryansk valiliği, aleksandr bogomaz, rusya, terörist
Bryansk Valisi, Crocus City’ye saldıran teröristleri yakalayan ‘Ahmat’ savaşçılarını ödüllendirdi
Bryansk Bölgesi Valisi Bogomaz, Crocus City’ye saldırı düzenleyen teröristlerin yakalanması operasyonuna katılan ‘Ahmat’ özel kuvvetler savaşçılarını ödüllendirdi.
Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz, Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna yönelik terör saldırısını gerçekleştiren teröristleri Bryansk bölgesinde yakalayan Çeçen özel kuvvetleri ‘Ahmat-Rusya Alayı’ savaşçılarını ödüllendirdi.
Bogomaz, “Teröristlerin gözaltına alınması sırasında öne çıkan Ahmat-Rusya Alayı savaşçılarının de dahil olduğu Rusya Savunma Bakanlığı devlet sınır koruma birimlerinin askeri personeline layık görülen ödülleri takdim ettim. Bu cesur insanlar, gerçek kahramanlar, Bryansk bölgesi sakinlerinin ve tüm ülkenin güvenliğini sağlama görevlerini yerine getiriyorlar” ifadelerini kullandı.
Suçluların yakalandığını ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaklarını belirten Bogomaz, “Sınıra ulaşmaya ve komşu ülkeye girmeye çalışan tehlikeli suçluları yakalamak için gösterdikleri ortak çabalardan dolayı tüm savaşçılara şükranlarımı sunuyorum” dedi.