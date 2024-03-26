https://sputniknews.com.tr/20240326/rusya-acil-durumlar-bakanligi-calisanlari-crocus-city-hall-konser-salonundan-ayrildi-1082074554.html
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları Crocus City Hall konser salonundan ayrıldı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları Crocus City Hall konser salonundan ayrıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının, enkaz kaldırma çalışmalarına katıldıkları Crocus City Hall konser salonu binasından ayrıldığı bildirildi. 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T20:28+0300
2024-03-26T20:28+0300
2024-03-26T20:28+0300
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rusya
enkaz
gemi enkazı
crocus city hall
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, enkaz kaldırma çalışmalarına katıldıkları Crocus City Hall konser salonu binasından ayrıldı.Çalışmalara katılan iş makineleri de enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı bölgeden ayrıldı.‘Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları Crocus City Hall konser salonundaki arama-kurtarma çalışmalarını tamamladı’Daha önce Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Moskova Bölgesi Ana İdaresi Başkanı Birinci Yardımcısı Aleksandr Pereguda, bakanlık çalışanlarının Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall’daki terör saldırısı mahallinde arama-kurtarma çalışmalarını tamamladığını açıklamıştı.Pereguda, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uzman çalışanları, yangının sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları, ayrıca arama-kurtarma çalışmalarını eksiksiz olarak tamamladı” açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240326/rus-vekil-seremet-abd-crocus-saldirisinin-azmettiricilerini-aciklamak-istemiyor-1082063338.html
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rusya acil durumlar bakanlığı, rusya, enkaz, gemi enkazı, crocus city hall
rusya acil durumlar bakanlığı, rusya, enkaz, gemi enkazı, crocus city hall
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları Crocus City Hall konser salonundan ayrıldı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının, enkaz kaldırma çalışmalarına katıldıkları Crocus City Hall konser salonu binasından ayrıldığı bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, enkaz kaldırma çalışmalarına katıldıkları Crocus City Hall konser salonu binasından ayrıldı.
Çalışmalara katılan iş makineleri de enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı bölgeden ayrıldı.
‘Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları Crocus City Hall konser salonundaki arama-kurtarma çalışmalarını tamamladı’
Daha önce Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Moskova Bölgesi Ana İdaresi Başkanı Birinci Yardımcısı Aleksandr Pereguda, bakanlık çalışanlarının Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall’daki terör saldırısı mahallinde arama-kurtarma çalışmalarını tamamladığını açıklamıştı.
Pereguda, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uzman çalışanları, yangının sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları, ayrıca arama-kurtarma çalışmalarını eksiksiz olarak tamamladı” açıklamasında bulunmuştu.