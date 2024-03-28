https://sputniknews.com.tr/20240328/rus-askerlerinin-ukrayna-ordusunun-mustahkem-mevkiine-yonelik-hucumu-goruntulendi---1082138638.html
Rus askerlerinin Ukrayna ordusunun müstahkem mevkiine yönelik hücumu görüntülendi
Rus askerlerinin Ukrayna ordusunun müstahkem mevkiine yönelik hücumu görüntülendi
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Merkez Askeri Grubu’nun motorize piyadeleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T17:36+0300
2024-03-28T17:36+0300
2024-03-28T17:36+0300
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Sıcak çatışmalar sırasında Rus askerleri, hafif silahlar ve bomba atarlarla ateş ederek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personel ve ekipmanını imha etti, böylelikle Ukrayna ordusunun direnişini bastırdı. Saldırı süresince hücum grubu Rus topçu güçleri tarafından korundu.
https://sputniknews.com.tr/20240328/rus-ordusu-donetskte-abd-yapimi-abrams-tanklarindan-birini-daha-imha-etti-1082162580.html
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Rus askerlerinin Ukrayna ordusunun müstahkem mevkiine yönelik hücumu görüntülendi
Sputnik Türkiye
Rus askerlerinin Ukrayna ordusunun müstahkem mevkiine yönelik hücumu görüntülendi
2024-03-28T17:36+0300
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video, rusya, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, avdeyevka
video, rusya, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, avdeyevka
Rus askerlerinin Ukrayna ordusunun müstahkem mevkiine yönelik hücumu görüntülendi
Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Merkez Askeri Grubu’nun motorize piyadeleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Avdeyevka istikametindeki müstahkem mevkiini hücum ederek ele geçirdi.
Sıcak çatışmalar sırasında Rus askerleri, hafif silahlar ve bomba atarlarla ateş ederek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personel ve ekipmanını imha etti, böylelikle Ukrayna ordusunun direnişini bastırdı. Saldırı süresince hücum grubu Rus topçu güçleri tarafından korundu.