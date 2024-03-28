https://sputniknews.com.tr/20240328/podolyaktan-kieve-muhimmat-vermeyen-batiya-sitem-matematikle-sorunlari-var-1082157011.html
Podolyak’tan Kiev'e mühimmat vermeyen Batı’ya sitem: Matematikle sorunları var
Podolyak’tan Kiev'e mühimmat vermeyen Batı’ya sitem: Matematikle sorunları var
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı'nın danışmanı Mihail Podolyak, Batılı ülkelerin Ukrayna ordusu için gerekli askeri desteğin hacmini kavrayamadıklarını söylerken... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T13:13+0300
2024-03-28T13:13+0300
2024-03-28T13:13+0300
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Ukrayna basınına konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çok acil sorunları olduğunun altını çizerken, “Örneğin en az 60 adet F-16 uçağına, beş ya da altı Patriot füze sistemine, ayda 200 bin topçu mühimmatına ve birkaç yüz uzun menzilli füzeye ihtiyacımız var. İşte matematik, çok basit. Bu konuda müzakere edilecek ne var anlamıyorum” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusu kaynak yetersizliği nedeniyle cephede durgunluk halinde bulunuyorUkrayna'ya tahsis edilen yardım miktarını belirleyen süreci anlamadığını vurgulayan Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun kaynak yetersizliği yüzünden cephede durgunluk halinde olduğunu belirtti.Podolyak, açıklamasında, ülkenin ‘durgunluk içinde’ olması nedeniyle Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreterliğine Aleksandr Litvinenko’nun getirilmesinin analiz çalışmalarını güçlendirme amacını taşıdığını dile getirdi.Podolyak, “Durgunluktan kasıt, cephe hattındaki durgunluk. Mühimmat eksikliğinin, taktik düzeyde etkili operasyonlar planlamamıza izin vermediğini görüyoruz” dedi.Zelenskiy’in danışmanı, “etkili saldırılar” için gerekli imkanlara sahip olmadıklarını kaydetti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 26 Mart Salı günü Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un görevine son vermiş, yerine Dış İstihbarat Servisi Başkanı olarak görev yapan Aleksandr Litvinenko’yu atamıştı.Daha önce CIA Direktörü William Burns, ABD’nin ek askeri yardım sağlamayı reddetmesinin bu yıl Ukrayna için önemli toprak kayıplarına yol açacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.Beyaz Saray, mart ayında Ukrayna yaklaşık 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurmuştu. Paket, topçu mermilerini ve HIMARS çoklu roketatarlar için GMLRS füzelerini içeriyor. Washington, bu yardımın sadece birkaç haftaya yeteceğini itiraf etmişti.Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun duruşu nedeniyle, Başkan Joe Biden’in Ukrayna'ya 60 milyar dolar ek yardım sağlanması yönündeki talep henüz Kongre’den geçmedi.
https://sputniknews.com.tr/20240317/beyaz-saray-ukrayna-ordusu-muhimmat-eksikligi-nedeniyle-geri-cekiliyor-1081775219.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, mihail podolyak, batı, avrupa, avrupa birliği, abd, mühimmat, topçu mühimmat
ukrayna, ukrayna ordusu, mihail podolyak, batı, avrupa, avrupa birliği, abd, mühimmat, topçu mühimmat
Podolyak’tan Kiev'e mühimmat vermeyen Batı’ya sitem: Matematikle sorunları var
Ukrayna Devlet Başkanı'nın danışmanı Mihail Podolyak, Batılı ülkelerin Ukrayna ordusu için gerekli askeri desteğin hacmini kavrayamadıklarını söylerken, “Ortaklarımızın matematikle, okulla bazı sorunları var. Neyin 10 bin, neyin 100 bin olduğunu anlamıyorlar" diye konuştu.
Ukrayna basınına konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çok acil sorunları olduğunun altını çizerken, “Örneğin en az 60 adet F-16 uçağına, beş ya da altı Patriot füze sistemine, ayda 200 bin topçu mühimmatına ve birkaç yüz uzun menzilli füzeye ihtiyacımız var. İşte matematik, çok basit. Bu konuda müzakere edilecek ne var anlamıyorum” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusu kaynak yetersizliği nedeniyle cephede durgunluk halinde bulunuyor
Ukrayna'ya tahsis edilen yardım miktarını belirleyen süreci anlamadığını vurgulayan Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun kaynak yetersizliği yüzünden cephede durgunluk halinde olduğunu belirtti.
Podolyak, açıklamasında, ülkenin ‘durgunluk içinde’ olması nedeniyle Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreterliğine Aleksandr Litvinenko’nun getirilmesinin
analiz çalışmalarını güçlendirme amacını taşıdığını dile getirdi.
Podolyak, “Durgunluktan kasıt, cephe hattındaki durgunluk. Mühimmat eksikliğinin, taktik düzeyde etkili operasyonlar planlamamıza izin vermediğini görüyoruz” dedi.
Zelenskiy’in danışmanı, “etkili saldırılar” için gerekli imkanlara sahip olmadıklarını kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 26 Mart Salı günü Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un görevine son vermiş, yerine Dış İstihbarat Servisi Başkanı olarak görev yapan Aleksandr Litvinenko’yu atamıştı.
Daha önce CIA Direktörü William Burns, ABD’nin ek askeri yardım sağlamayı reddetmesinin bu yıl Ukrayna için önemli toprak kayıplarına yol açacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.
Beyaz Saray, mart ayında Ukrayna yaklaşık 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurmuştu. Paket, topçu mermilerini ve HIMARS çoklu roketatarlar için GMLRS füzelerini içeriyor. Washington, bu yardımın sadece birkaç haftaya yeteceğini itiraf etmişti.
Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun duruşu nedeniyle, Başkan Joe Biden’in Ukrayna'ya 60 milyar dolar ek yardım sağlanması yönündeki talep henüz Kongre’den geçmedi.