https://sputniknews.com.tr/20240327/ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreterinin-kovulma-sebebi-aciklandi-1082086393.html

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri’nin kovulma sebebi açıklandı

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri’nin kovulma sebebi açıklandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un görevine son verilme sebebinin, Çin’in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T09:54+0300

2024-03-27T09:54+0300

2024-03-27T09:54+0300

ukrayna krizi

aleksey danilov

ulusal güvenlik ve savunma konseyi (snbo)

vladimir zelenskiy

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

çin

rusya

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1b/1082086176_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4666fae11ec1c41ffd0522e3cca451b5.jpg

Rusya Kamu Odası Egemenlik, Yurtseverlik Projeleri ve Gazilere Destek Komisyonu Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un görevine son vermesini değerlendirdi.Rogov, “Danilov’un görevden alınmasının sebebi, diplomatik skandal. Danilov, Çin’in Özel Temsilcisi Sayın Li Hui’ya yönelik küfürlü ifadeler kullandı ve bunun bedelini göreviyle ödedi” diye konuştu.Ukrayna’da Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevinin son yıllarda ‘konuşmacı koltuğu’ haline geldiğini ve neredeyse hiçbir etkisi olmadığını söyleyen Rus yetkili, “Lakin Danilov, yaptırım listelerini uydurdu ve bu sayede iyi paralar kazandı. Uzun süre boyunca bu listelere yeni isimler ekleme veya isimleri çıkarma yoluyla para kazandı.Yani Danilov tam bir şantajcı ve terörist” diye kaydetti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un görevine son vermiş, yerine Dış İstihbarat Servisi Başkanı olarak görev yapan Aleksandr Litvinenko’yu atamıştı.Danilov, 20 Mart’taki bir açıklamasında, Çin’in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui’ya hakaret ederek Çin temsilcilerin Kiev’in Moskova’yla müzakere masasına ne zaman oturacağına karar veremeyeceğini dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240326/zelenskiy-ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-danilovu-kovdu-1082068125.html

ukrayna

çin

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksey danilov, ulusal güvenlik ve savunma konseyi (snbo), vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, çin, rusya