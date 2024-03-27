https://sputniknews.com.tr/20240327/ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreterinin-kovulma-sebebi-aciklandi-1082086393.html
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri’nin kovulma sebebi açıklandı
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri’nin kovulma sebebi açıklandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un görevine son verilme sebebinin, Çin’in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T09:54+0300
2024-03-27T09:54+0300
2024-03-27T09:54+0300
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Rusya Kamu Odası Egemenlik, Yurtseverlik Projeleri ve Gazilere Destek Komisyonu Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un görevine son vermesini değerlendirdi.Rogov, “Danilov’un görevden alınmasının sebebi, diplomatik skandal. Danilov, Çin’in Özel Temsilcisi Sayın Li Hui’ya yönelik küfürlü ifadeler kullandı ve bunun bedelini göreviyle ödedi” diye konuştu.Ukrayna’da Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevinin son yıllarda ‘konuşmacı koltuğu’ haline geldiğini ve neredeyse hiçbir etkisi olmadığını söyleyen Rus yetkili, “Lakin Danilov, yaptırım listelerini uydurdu ve bu sayede iyi paralar kazandı. Uzun süre boyunca bu listelere yeni isimler ekleme veya isimleri çıkarma yoluyla para kazandı.Yani Danilov tam bir şantajcı ve terörist” diye kaydetti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un görevine son vermiş, yerine Dış İstihbarat Servisi Başkanı olarak görev yapan Aleksandr Litvinenko’yu atamıştı.Danilov, 20 Mart’taki bir açıklamasında, Çin’in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui’ya hakaret ederek Çin temsilcilerin Kiev’in Moskova’yla müzakere masasına ne zaman oturacağına karar veremeyeceğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240326/zelenskiy-ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-danilovu-kovdu-1082068125.html
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aleksey danilov, ulusal güvenlik ve savunma konseyi (snbo), vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, çin, rusya
aleksey danilov, ulusal güvenlik ve savunma konseyi (snbo), vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, çin, rusya
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri’nin kovulma sebebi açıklandı
Ukrayna’da Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un görevine son verilme sebebinin, Çin’in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui’ye hakaret etmesiyle ilgili çıkan diplomatik skandal olduğu belirtildi.
Rusya Kamu Odası Egemenlik, Yurtseverlik Projeleri ve Gazilere Destek Komisyonu Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un görevine son vermesini değerlendirdi.
Rogov, “Danilov’un görevden alınmasının sebebi, diplomatik skandal. Danilov, Çin’in Özel Temsilcisi Sayın Li Hui’ya yönelik küfürlü ifadeler kullandı ve bunun bedelini göreviyle ödedi” diye konuştu.
Ukrayna’da Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevinin son yıllarda ‘konuşmacı koltuğu’ haline geldiğini ve neredeyse hiçbir etkisi olmadığını söyleyen Rus yetkili, “Lakin Danilov, yaptırım listelerini uydurdu ve bu sayede iyi paralar kazandı. Uzun süre boyunca bu listelere yeni isimler ekleme veya isimleri çıkarma yoluyla para kazandı.Yani Danilov tam bir şantajcı ve terörist” diye kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un görevine son vermiş, yerine Dış İstihbarat Servisi Başkanı olarak görev yapan Aleksandr Litvinenko’yu atamıştı.
Danilov, 20 Mart’taki bir açıklamasında, Çin’in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui’ya hakaret ederek Çin temsilcilerin Kiev’in Moskova’yla müzakere masasına ne zaman oturacağına karar veremeyeceğini dile getirmişti.