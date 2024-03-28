PKK yandaşlarının saldırıları devam ediyor: Paris'teki havalimanında olay çıkardılar, 3 kişi yaralı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
07:22
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Şubatta 144 işçi hayatını kaybetti
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sigorta poliçesi yaptırırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrencilere sağlık raporu şartı getirildi
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yetkilinin kovulma sebebi: Çinli diplomata hakaret
14:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
ABD'deki gemi kazası küresel ekonomiyi etkiler mi?
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Crocus’tan sonraki hedef Donetsk’te bir okuldu
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Macron, ABD’yi kızdırdı
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Teröristleri yakalayan ‘Ahmat’ savaşçılarına ödül
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri uyardı: Sosyal ağlarda Lavrov’u içeren deepfake dolaşıyor
18:25
1 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
18:33
9 dk
SESLİ HABER
FSB: Ukrayna, teröristleri kahraman gibi karşılayacaktı
18:47
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: Rus ordusu, Ukrayna'daki Fransız askerleri yok eder
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
Oy ve Ötesi’nden Özderici: Gönüllü sayımız 200 binden 30 bine düştü
19:10
103 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM Şartı'na uymadığını açıkça ilan etti’
07:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Mert Aydın: Bu oyunlar İstanbul’un prestijini yükseltecek
08:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
https://sputniknews.com.tr/20240328/pkk-yandaslarinin-saldirilari-devam-ediyor-paristeki-havalimaninda-olay-cikardilar-3-kisi-yarali-1082156717.html
PKK yandaşlarının saldırıları devam ediyor: Paris'teki havalimanında olay çıkardılar, 3 kişi yaralı
PKK yandaşlarının saldırıları devam ediyor: Paris'teki havalimanında olay çıkardılar, 3 kişi yaralı
Sputnik Türkiye
Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda PKK yandaşlarının çıkardığı olayda 3 kişi yaralandı. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T12:46+0300
2024-03-28T12:46+0300
pkk
terör
terör örgütü
terör saldırısı
terör hücresi
terör örgütleri
paris
havalimanı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1c/1082156563_0:73:710:472_1920x0_80_0_0_98fc276e5c475694643d6611341fa73a.png
Ulusal basındaki haberlere göre, hakkında Fransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan yandaşları Charles de Gaulle Havalimanı'na gitti.Yaklaşık 20 kişilik grup, Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırdı. Grup ve havalimanındaki sivil personel arasında da gerginlik yaşandı.Fransız askerlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, havalimanında çalışan 3 kişi yaralanırken gözaltı yapılmadı. Korkmaz'ın Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20240327/belcika-basbakani-de-croodan-pkk-aciklama--provokasyonlar-durmali-1082138460.html
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1c/1082156563_0:6:710:539_1920x0_80_0_0_8eb62a0b252250ba31623a17c99f958e.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pkk, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, paris, havalimanı
pkk, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, paris, havalimanı

PKK yandaşlarının saldırıları devam ediyor: Paris'teki havalimanında olay çıkardılar, 3 kişi yaralı

12:46 28.03.2024
© İHAPKK yandaşlarının saldırıları devam ediyor: Paris'teki havalimanında olay çıkardılar, 3 kişi yaralı
PKK yandaşlarının saldırıları devam ediyor: Paris'teki havalimanında olay çıkardılar, 3 kişi yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© İHA
Abone ol
Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda PKK yandaşlarının çıkardığı olayda 3 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, hakkında Fransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan yandaşları Charles de Gaulle Havalimanı'na gitti.
Yaklaşık 20 kişilik grup, Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırdı. Grup ve havalimanındaki sivil personel arasında da gerginlik yaşandı.
Fransız askerlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, havalimanında çalışan 3 kişi yaralanırken gözaltı yapılmadı. Korkmaz'ın Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.
Alexander De Croo - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
TÜRKİYE
Belçika Başbakanı De Croo'dan 'PKK' açıklama: 'Provokasyonlar durmalı'
Dün, 19:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала