https://sputniknews.com.tr/20240328/pkk-yandaslarinin-saldirilari-devam-ediyor-paristeki-havalimaninda-olay-cikardilar-3-kisi-yarali-1082156717.html

PKK yandaşlarının saldırıları devam ediyor: Paris'teki havalimanında olay çıkardılar, 3 kişi yaralı

PKK yandaşlarının saldırıları devam ediyor: Paris'teki havalimanında olay çıkardılar, 3 kişi yaralı

Sputnik Türkiye

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda PKK yandaşlarının çıkardığı olayda 3 kişi yaralandı. 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T12:46+0300

2024-03-28T12:46+0300

2024-03-28T12:46+0300

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Ulusal basındaki haberlere göre, hakkında Fransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan yandaşları Charles de Gaulle Havalimanı'na gitti.Yaklaşık 20 kişilik grup, Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırdı. Grup ve havalimanındaki sivil personel arasında da gerginlik yaşandı.Fransız askerlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, havalimanında çalışan 3 kişi yaralanırken gözaltı yapılmadı. Korkmaz'ın Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20240327/belcika-basbakani-de-croodan-pkk-aciklama--provokasyonlar-durmali-1082138460.html

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pkk, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, paris, havalimanı