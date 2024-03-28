https://sputniknews.com.tr/20240328/pkk-yandaslarinin-saldirilari-devam-ediyor-paristeki-havalimaninda-olay-cikardilar-3-kisi-yarali-1082156717.html
PKK yandaşlarının saldırıları devam ediyor: Paris'teki havalimanında olay çıkardılar, 3 kişi yaralı
PKK yandaşlarının saldırıları devam ediyor: Paris'teki havalimanında olay çıkardılar, 3 kişi yaralı
Sputnik Türkiye
Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda PKK yandaşlarının çıkardığı olayda 3 kişi yaralandı. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T12:46+0300
2024-03-28T12:46+0300
2024-03-28T12:46+0300
pkk
terör
terör örgütü
terör saldırısı
terör hücresi
terör örgütleri
paris
havalimanı
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Ulusal basındaki haberlere göre, hakkında Fransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan yandaşları Charles de Gaulle Havalimanı'na gitti.Yaklaşık 20 kişilik grup, Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırdı. Grup ve havalimanındaki sivil personel arasında da gerginlik yaşandı.Fransız askerlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, havalimanında çalışan 3 kişi yaralanırken gözaltı yapılmadı. Korkmaz'ın Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20240327/belcika-basbakani-de-croodan-pkk-aciklama--provokasyonlar-durmali-1082138460.html
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pkk, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, paris, havalimanı
pkk, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, paris, havalimanı
PKK yandaşlarının saldırıları devam ediyor: Paris'teki havalimanında olay çıkardılar, 3 kişi yaralı
Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda PKK yandaşlarının çıkardığı olayda 3 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, hakkında Fransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan yandaşları Charles de Gaulle Havalimanı'na gitti.
Yaklaşık 20 kişilik grup, Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırdı. Grup ve havalimanındaki sivil personel arasında da gerginlik yaşandı.
Fransız askerlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, havalimanında çalışan 3 kişi yaralanırken gözaltı yapılmadı. Korkmaz'ın Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.