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Belçika Başbakanı De Croo'dan 'PKK' açıklama: 'Provokasyonlar durmalı'
Belçika Başbakanı De Croo'dan 'PKK' açıklama: 'Provokasyonlar durmalı'
Sputnik Türkiye
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, PKK'nın Avrupa'da terör örgütü olarak kabul edildiğini belirterek, "Şu mesajı açıkça vermek istiyoruz: Provokasyonlar... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T19:56+0300
2024-03-27T20:04+0300
türkiye
belçika
alexander de croo
pkk
provokasyon
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Belçika Başbakanı De Croo, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında, son günlerde PKK yandaşlarının, ülkenin farklı yerlerinde Türkleri hedef alan saldırılarıyla ilgili konuştu.Belçika'da düşünce ve ifade özgürlüğü içinde yaşandığını belirten De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez" ifadesini kullandı.De Croo, 'PKK'nın Avrupa'da da terör örgütü olarak kabul edildiğini' vurgulayarak "Şu mesajı açıkça vermek istiyoruz: Provokasyonlar durmalı" dedi.Şiddet olaylarına yurt dışından gelen çok sayıda kişinin de katıldığını kaydeden De Croo, "Ancak bunun yurt dışından organize edildiğine dair elimizde herhangi bir bulgu yok" diye konuştu.Ne olmuştu?PKK destekçisi yaklaşık 150 kişilik grup, 25 Mart'ta Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı.Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.Ülkedeki şiddet olaylarına devam eden örgüt yandaşları, Liege'e bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde de aynı gece boyunca taşkınlık çıkarmıştı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırmıştı.Yüzlerini örten, PKK lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar vermişti.Görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirmişti.24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında PKK'yı simgeleyen sembolleri ve Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti.Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240327/cevdet-yilmaz--bu-saldirilar-vatandaslarimizin-birligini-kardesligini-asla-bozamayacak-1082137086.html
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belçika, alexander de croo , pkk, provokasyon
belçika, alexander de croo , pkk, provokasyon

Belçika Başbakanı De Croo'dan 'PKK' açıklama: 'Provokasyonlar durmalı'

19:56 27.03.2024 (güncellendi: 20:04 27.03.2024)
© İHA / Olivier MatthysAlexander De Croo
Alexander De Croo - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© İHA / Olivier Matthys
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Belçika Başbakanı Alexander De Croo, PKK'nın Avrupa'da terör örgütü olarak kabul edildiğini belirterek, "Şu mesajı açıkça vermek istiyoruz: Provokasyonlar durmalı" dedi.
Belçika Başbakanı De Croo, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında, son günlerde PKK yandaşlarının, ülkenin farklı yerlerinde Türkleri hedef alan saldırılarıyla ilgili konuştu.
Belçika'da düşünce ve ifade özgürlüğü içinde yaşandığını belirten De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez" ifadesini kullandı.
De Croo, 'PKK'nın Avrupa'da da terör örgütü olarak kabul edildiğini' vurgulayarak "Şu mesajı açıkça vermek istiyoruz: Provokasyonlar durmalı" dedi.
Şiddet olaylarına yurt dışından gelen çok sayıda kişinin de katıldığını kaydeden De Croo, "Ancak bunun yurt dışından organize edildiğine dair elimizde herhangi bir bulgu yok" diye konuştu.

Ne olmuştu?

PKK destekçisi yaklaşık 150 kişilik grup, 25 Mart'ta Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı.
Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.
Ülkedeki şiddet olaylarına devam eden örgüt yandaşları, Liege'e bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde de aynı gece boyunca taşkınlık çıkarmıştı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırmıştı.
Yüzlerini örten, PKK lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar vermişti.
Görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirmişti.
24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında PKK'yı simgeleyen sembolleri ve Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti.
Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.
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