Cevdet Yılmaz: Bu saldırılar, vatandaşlarımızın birliğini, kardeşliğini asla bozamayacak

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ve suçluların cezalandırılması noktasında Belçika ve Almanya makamlarınca yürütülecek sürecin yakın takipçisi olacağız. Yurt dışında yaşayan insanımızı tahrik ve kardeşliğimizi bozma amaçlı gerçekleştirilen bu saldırılar, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini de bir kez daha göstermektedir. Bu saldırılar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birliğini, kardeşliğini asla bozamayacaktır. İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir."