Cevdet Yılmaz: Bu saldırılar, vatandaşlarımızın birliğini, kardeşliğini asla bozamayacak
© ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
© ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR-
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, PKK yandaşlarının Belçika'da Türk vatandaşlarına ve Almanya'da Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına yönelik saldırılarını kınayarak, "Bu saldırılar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birliğini, kardeşliğini asla bozamayacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, PKK yandaşlarının Avrupa'daki saldırılarını kınadı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hain terör örgütü PKK destekçileri tarafından Belçika'daki vatandaşlarımıza ve Almanya Hannover Başkonsolosluğumuza karşı yapılan saldırıları şiddetle kınıyor, Belçika'da yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Yılmaz, açıklamasının devamında, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ve suçluların cezalandırılması noktasında Belçika ve Almanya makamlarınca yürütülecek sürecin yakın takipçisi olacağız. Yurt dışında yaşayan insanımızı tahrik ve kardeşliğimizi bozma amaçlı gerçekleştirilen bu saldırılar, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini de bir kez daha göstermektedir. Bu saldırılar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birliğini, kardeşliğini asla bozamayacaktır. İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir."
Hain terör örgütü PKK destekçileri tarafından Belçika'daki vatandaşlarımıza ve Almanya Hannover Başkonsolosluğumuza karşı yapılan saldırıları şiddetle kınıyor, Belçika'da yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) March 27, 2024
Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin…