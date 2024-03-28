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Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olur mu?
Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olur mu?
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Son seçimim.” açıklamasına ilişkin konuştu. Çelik, "Erken... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T12:11+0300
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV yayınında Ahmet Örsoğlu’nun sorularını yanıtladı.'Aslında siyasi liderler içerisinde en genç faaliyeti o yapıyor'Çelik’in açıklamaları şöyle:
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erdoğan siyaseti bırakacak mı,erken seçim,erken seçim olur mu,ömer çelik erken seçim
erdoğan siyaseti bırakacak mı,erken seçim,erken seçim olur mu,ömer çelik erken seçim

Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olur mu?

12:11 28.03.2024 (güncellendi: 12:12 28.03.2024)
© AA / Serhat ÇağdaşRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© AA / Serhat Çağdaş
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Son seçimim.” açıklamasına ilişkin konuştu. Çelik, "Erken seçim gibi bir gündemi biz konuşmayız. Bunu gündeme almayız." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV yayınında Ahmet Örsoğlu’nun sorularını yanıtladı.

'Aslında siyasi liderler içerisinde en genç faaliyeti o yapıyor'

Çelik’in açıklamaları şöyle:
"Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına baktığımızda; biz onun tecrübesini görüyoruz. Gerçekten yaptığı işe aşkla bağlı olduğunu görüyoruz. Hepimizin arzusu uzun yıllar boyunca bu dirayetli siyasetini sürdürmesidir. Biz siyasete onunla başladık, onunla devam ediyoruz. Sonuna kadar da böyle olacak. Bizim arzumuz bu millete daha uzun yıllar boyunca hizmetinin devam etmesi şeklindedir. Aslında siyasi liderler içerisinde baktığımızda en genç faaliyeti o yapıyor. Günde iki ile gidiyor, akşam üçüncü dördüncü programı yapıyor. Muhalefette böyle bir performans görmüyorsunuz. Şu anda tek düşüncesi seçimlerde yüksek bir başarı elde etmek. Seçimden sonra da görev dönemini en iyi şekilde donatmak. Erken seçim gibi bir gündemi biz konuşmayız. Bunu gündeme almayız. İki bakan arkadaşımızın ifade ettiği şey; ‘bunun bir yolu vardır’ anlamında. Sayın Bahçeli’nin ifade ettiği şey ise milletimizin talebinin dillendirilmesi."
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