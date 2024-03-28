Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olur mu?

"Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına baktığımızda; biz onun tecrübesini görüyoruz. Gerçekten yaptığı işe aşkla bağlı olduğunu görüyoruz. Hepimizin arzusu uzun yıllar boyunca bu dirayetli siyasetini sürdürmesidir. Biz siyasete onunla başladık, onunla devam ediyoruz. Sonuna kadar da böyle olacak. Bizim arzumuz bu millete daha uzun yıllar boyunca hizmetinin devam etmesi şeklindedir. Aslında siyasi liderler içerisinde baktığımızda en genç faaliyeti o yapıyor. Günde iki ile gidiyor, akşam üçüncü dördüncü programı yapıyor. Muhalefette böyle bir performans görmüyorsunuz. Şu anda tek düşüncesi seçimlerde yüksek bir başarı elde etmek. Seçimden sonra da görev dönemini en iyi şekilde donatmak. Erken seçim gibi bir gündemi biz konuşmayız. Bunu gündeme almayız. İki bakan arkadaşımızın ifade ettiği şey; ‘bunun bir yolu vardır’ anlamında. Sayın Bahçeli’nin ifade ettiği şey ise milletimizin talebinin dillendirilmesi."