https://sputniknews.com.tr/20240328/omer-celikten-erken-secim-aciklamasi-cumhurbaskani-erdogan-yeniden-aday-olur-mu-1082154184.html
Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olur mu?
Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olur mu?
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Son seçimim.” açıklamasına ilişkin konuştu. Çelik, "Erken... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T12:11+0300
2024-03-28T12:11+0300
2024-03-28T12:12+0300
politika
ömer çelik
recep tayyip erdoğan
seçim
erken seçim
genel seçim
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/18/1082002951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b032982af201f2cc255432db4c7584b9.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV yayınında Ahmet Örsoğlu’nun sorularını yanıtladı.'Aslında siyasi liderler içerisinde en genç faaliyeti o yapıyor'Çelik’in açıklamaları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240328/abdulkadir-selvi-kurtlerin-ve-dindarlarin-sorununu-erdogan-cozdu-1082149663.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/18/1082002951_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_7069e5862822f8c4213a2a568b3b36ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
erdoğan siyaseti bırakacak mı,erken seçim,erken seçim olur mu,ömer çelik erken seçim
erdoğan siyaseti bırakacak mı,erken seçim,erken seçim olur mu,ömer çelik erken seçim
Ömer Çelik'ten erken seçim açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olur mu?
12:11 28.03.2024 (güncellendi: 12:12 28.03.2024)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Son seçimim.” açıklamasına ilişkin konuştu. Çelik, "Erken seçim gibi bir gündemi biz konuşmayız. Bunu gündeme almayız." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV yayınında Ahmet Örsoğlu’nun sorularını yanıtladı.
'Aslında siyasi liderler içerisinde en genç faaliyeti o yapıyor'
Çelik’in açıklamaları şöyle:
"Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına baktığımızda; biz onun tecrübesini görüyoruz. Gerçekten yaptığı işe aşkla bağlı olduğunu görüyoruz. Hepimizin arzusu uzun yıllar boyunca bu dirayetli siyasetini sürdürmesidir. Biz siyasete onunla başladık, onunla devam ediyoruz. Sonuna kadar da böyle olacak. Bizim arzumuz bu millete daha uzun yıllar boyunca hizmetinin devam etmesi şeklindedir. Aslında siyasi liderler içerisinde baktığımızda en genç faaliyeti o yapıyor. Günde iki ile gidiyor, akşam üçüncü dördüncü programı yapıyor. Muhalefette böyle bir performans görmüyorsunuz. Şu anda tek düşüncesi seçimlerde yüksek bir başarı elde etmek. Seçimden sonra da görev dönemini en iyi şekilde donatmak. Erken seçim gibi bir gündemi biz konuşmayız. Bunu gündeme almayız. İki bakan arkadaşımızın ifade ettiği şey; ‘bunun bir yolu vardır’ anlamında. Sayın Bahçeli’nin ifade ettiği şey ise milletimizin talebinin dillendirilmesi."