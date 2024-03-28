https://sputniknews.com.tr/20240328/abdulkadir-selvi-kurtlerin-ve-dindarlarin-sorununu-erdogan-cozdu-1082149663.html
Abdulkadir Selvi: Kürtlerin ve dindarların sorununu Erdoğan çözdü
Abdulkadir Selvi: Kürtlerin ve dindarların sorununu Erdoğan çözdü
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi Erdoğan'ın Diyarbakır mitinginin son derece başarılı geçtiğini vurguladı ve "Erdoğan’ın Diyarbakır mitinginde verdiği mesajlar... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T10:07+0300
2024-03-28T10:07+0300
2024-03-28T10:07+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
abdulkadir selvi
ak parti
recep tayyip erdoğan
kürt
kürt sorunu
din
ekrem imamoğlu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1c/1082149505_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8679a3670bb8bfb3381709741e58a594.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Diyarbakır'da miting yaptı.Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında dünkü mitinge dair notlarını paylaştı:Muhalefet liderlerine dair de örnekler veren Selvi, "Peki Diyarbakırlılar; Erdoğan haksız mı? Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu adına neyi çözdü? Peki İstanbul’daki Kürtler; Kürt sorunu adına Ekrem İmamoğlu neyi çözer? Erdoğan, Kürtlerin asırlık sorunlarını çözdü. Erdoğan dindarların asırlık mücadelelerini hedefine ulaştırdı. Başörtüsü yasağını kaldırıp, Ayasofya’yı ibadete açtı. Ama bir yandan DEM, diğer yandan Yeniden Refah Partisi, Erdoğan kaybetsin diye mücadele ediyorlar. Bu da Erdoğan’ın kaderi olsa gerek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240327/erdogan-sihlarin-agalarin-devletin-zulmunden-kurtarma-vaadiyle-oylariniza-ipotek-koydular-1082103761.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1c/1082149505_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d453f6e4387f83601870ee39855f99ff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abdulkadir selvi, ak parti, recep tayyip erdoğan, kürt, kürt sorunu, din, ekrem imamoğlu
abdulkadir selvi, ak parti, recep tayyip erdoğan, kürt, kürt sorunu, din, ekrem imamoğlu
Abdulkadir Selvi: Kürtlerin ve dindarların sorununu Erdoğan çözdü
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi Erdoğan'ın Diyarbakır mitinginin son derece başarılı geçtiğini vurguladı ve "Erdoğan’ın Diyarbakır mitinginde verdiği mesajlar çok önemliydi" dedi. Selvi "Erdoğan, Kürtlerin asırlık sorunlarını çözdü. Erdoğan dindarların asırlık mücadelelerini hedefine ulaştırdı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Diyarbakır'da miting yaptı.
Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında dünkü mitinge dair notlarını paylaştı:
"Ahmet Türk ve Leyla Zana o dönemlerin en önemli siyasi figürlerinden. Yıllarca cezaevinde yatarak bedel ödediler. Leyla Zana ve Ahmet Türk’ün geçmiş deneyimler ışığında ‘Kürt sorununu çözerse Erdoğan çözer’ şeklindeki değerlendirmeleri gözleri Cumhurbaşkanı’na çevirdi. Bu açıdan Erdoğan’ın Diyarbakır mitinginde verdiği mesajlar çok önemliydi. Erdoğan sitem etmedi. ‘Bu sonuçların Diyarbakırlıların da içine sinmediğine inanıyorum’ diye zarif bir ifade kullandı. “Diyarbakır’da bu kardeşinize yüzde 28,5 ve tek parti faşizminin bugünkü temsilcisi CHP adayına yüzde 71,5 oy çıkmışsa durup üzerinde mutlaka düşünmemiz lazım” dedi. Ama ben bir sitem hissettim."
Muhalefet liderlerine dair de örnekler veren Selvi, "Peki Diyarbakırlılar; Erdoğan haksız mı? Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu adına neyi çözdü? Peki İstanbul’daki Kürtler; Kürt sorunu adına Ekrem İmamoğlu neyi çözer? Erdoğan, Kürtlerin asırlık sorunlarını çözdü. Erdoğan dindarların asırlık mücadelelerini hedefine ulaştırdı. Başörtüsü yasağını kaldırıp, Ayasofya’yı ibadete açtı. Ama bir yandan DEM, diğer yandan Yeniden Refah Partisi, Erdoğan kaybetsin diye mücadele ediyorlar. Bu da Erdoğan’ın kaderi olsa gerek" dedi.