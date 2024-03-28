Abdulkadir Selvi: Kürtlerin ve dindarların sorununu Erdoğan çözdü

"Ahmet Türk ve Leyla Zana o dönemlerin en önemli siyasi figürlerinden. Yıllarca cezaevinde yatarak bedel ödediler. Leyla Zana ve Ahmet Türk’ün geçmiş deneyimler ışığında ‘Kürt sorununu çözerse Erdoğan çözer’ şeklindeki değerlendirmeleri gözleri Cumhurbaşkanı’na çevirdi. Bu açıdan Erdoğan’ın Diyarbakır mitinginde verdiği mesajlar çok önemliydi. Erdoğan sitem etmedi. ‘Bu sonuçların Diyarbakırlıların da içine sinmediğine inanıyorum’ diye zarif bir ifade kullandı. “Diyarbakır’da bu kardeşinize yüzde 28,5 ve tek parti faşizminin bugünkü temsilcisi CHP adayına yüzde 71,5 oy çıkmışsa durup üzerinde mutlaka düşünmemiz lazım” dedi. Ama ben bir sitem hissettim."