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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Abdulkadir Selvi: Kürtlerin ve dindarların sorununu Erdoğan çözdü
Abdulkadir Selvi: Kürtlerin ve dindarların sorununu Erdoğan çözdü
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi Erdoğan'ın Diyarbakır mitinginin son derece başarılı geçtiğini vurguladı ve "Erdoğan’ın Diyarbakır mitinginde verdiği mesajlar... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Diyarbakır'da miting yaptı.Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında dünkü mitinge dair notlarını paylaştı:Muhalefet liderlerine dair de örnekler veren Selvi, "Peki Diyarbakırlılar; Erdoğan haksız mı? Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu adına neyi çözdü? Peki İstanbul’daki Kürtler; Kürt sorunu adına Ekrem İmamoğlu neyi çözer? Erdoğan, Kürtlerin asırlık sorunlarını çözdü. Erdoğan dindarların asırlık mücadelelerini hedefine ulaştırdı. Başörtüsü yasağını kaldırıp, Ayasofya’yı ibadete açtı. Ama bir yandan DEM, diğer yandan Yeniden Refah Partisi, Erdoğan kaybetsin diye mücadele ediyorlar. Bu da Erdoğan’ın kaderi olsa gerek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240327/erdogan-sihlarin-agalarin-devletin-zulmunden-kurtarma-vaadiyle-oylariniza-ipotek-koydular-1082103761.html
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abdulkadir selvi, ak parti, recep tayyip erdoğan, kürt, kürt sorunu, din, ekrem imamoğlu
abdulkadir selvi, ak parti, recep tayyip erdoğan, kürt, kürt sorunu, din, ekrem imamoğlu

Abdulkadir Selvi: Kürtlerin ve dindarların sorununu Erdoğan çözdü

10:07 28.03.2024
© AA / Mehmet Ali ÖzcanErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi Erdoğan'ın Diyarbakır mitinginin son derece başarılı geçtiğini vurguladı ve "Erdoğan’ın Diyarbakır mitinginde verdiği mesajlar çok önemliydi" dedi. Selvi "Erdoğan, Kürtlerin asırlık sorunlarını çözdü. Erdoğan dindarların asırlık mücadelelerini hedefine ulaştırdı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Diyarbakır'da miting yaptı.
Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında dünkü mitinge dair notlarını paylaştı:

"Ahmet Türk ve Leyla Zana o dönemlerin en önemli siyasi figürlerinden. Yıllarca cezaevinde yatarak bedel ödediler. Leyla Zana ve Ahmet Türk’ün geçmiş deneyimler ışığında ‘Kürt sorununu çözerse Erdoğan çözer’ şeklindeki değerlendirmeleri gözleri Cumhurbaşkanı’na çevirdi. Bu açıdan Erdoğan’ın Diyarbakır mitinginde verdiği mesajlar çok önemliydi. Erdoğan sitem etmedi. ‘Bu sonuçların Diyarbakırlıların da içine sinmediğine inanıyorum’ diye zarif bir ifade kullandı. “Diyarbakır’da bu kardeşinize yüzde 28,5 ve tek parti faşizminin bugünkü temsilcisi CHP adayına yüzde 71,5 oy çıkmışsa durup üzerinde mutlaka düşünmemiz lazım” dedi. Ama ben bir sitem hissettim."

Muhalefet liderlerine dair de örnekler veren Selvi, "Peki Diyarbakırlılar; Erdoğan haksız mı? Kılıçdaroğlu, Kürt sorunu adına neyi çözdü? Peki İstanbul’daki Kürtler; Kürt sorunu adına Ekrem İmamoğlu neyi çözer? Erdoğan, Kürtlerin asırlık sorunlarını çözdü. Erdoğan dindarların asırlık mücadelelerini hedefine ulaştırdı. Başörtüsü yasağını kaldırıp, Ayasofya’yı ibadete açtı. Ama bir yandan DEM, diğer yandan Yeniden Refah Partisi, Erdoğan kaybetsin diye mücadele ediyorlar. Bu da Erdoğan’ın kaderi olsa gerek" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
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