https://sputniknews.com.tr/20240327/erdogan-sihlarin-agalarin-devletin-zulmunden-kurtarma-vaadiyle-oylariniza-ipotek-koydular-1082103761.html
Erdoğan: Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok
Erdoğan: Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "85 milyonun huzuru için bir şey yapılacaksa,şimdi hemen yapılmalıdır.Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T14:37+0300
2024-03-27T14:37+0300
2024-03-27T15:03+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
diyarbakır
terör
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/16/1081960782_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_f3d3f9402b656ba27a2581dc41258dfa.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da halka hitap etti.
https://sputniknews.com.tr/20240327/imamoglu-ile-kurum-arasinda-kofteci-polemigi-bakan-olamazsin-demedim-kofteci-olamazsin-dedim-1082100742.html
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/16/1081960782_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_db6530332a4cf4ff8dff3af4e8573b1c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, seçim, diyarbakır, terör
recep tayyip erdoğan, seçim, diyarbakır, terör
Erdoğan: Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok
14:37 27.03.2024 (güncellendi: 15:03 27.03.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan "85 milyonun huzuru için bir şey yapılacaksa,şimdi hemen yapılmalıdır.Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da halka hitap etti.
Sizi güya ağaların, şıhların, derebeylerin, devletin zulmünden kurtarma vaadiyle, demokratik siyaset palavralarıyla oylarınıza ipotek koydular
85 milyonun huzuru için bir şey yapılacaksa, şimdi hemen yapılmalıdır. Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok
31 Mart, Kürt kardeşlerimizin tüm tasallutlardan kurtulup,özgür iradeleriyle kendilerinin, şehirlerinin geleceğine karar verecekleri dönüm noktası olacaktır
İstanbul'da ne kadar marjinal ideoloji mensubu varsa getirip Kürt kardeşlerimin başına patron yapanlarla artık gidilecek bir yol kalmadığına inanıyoruz
Milletvekili listesini, belediye başkan adayı listesini, meclis üyesi listesini, genel merkez yönetimi listesini terör örgütünün belirlediği parti olmaz