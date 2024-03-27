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Erdoğan: Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Erdoğan: Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok
Erdoğan: Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "85 milyonun huzuru için bir şey yapılacaksa,şimdi hemen yapılmalıdır.Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
diyarbakır
terör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da halka hitap etti.
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recep tayyip erdoğan, seçim, diyarbakır, terör
recep tayyip erdoğan, seçim, diyarbakır, terör

Erdoğan: Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok

14:37 27.03.2024 (güncellendi: 15:03 27.03.2024)
© İHA / BEDİRHAN GÖKSU - VEDAT YUNUS İKİZOĞLUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© İHA / BEDİRHAN GÖKSU - VEDAT YUNUS İKİZOĞLU
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "85 milyonun huzuru için bir şey yapılacaksa,şimdi hemen yapılmalıdır.Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da halka hitap etti.
Sizi güya ağaların, şıhların, derebeylerin, devletin zulmünden kurtarma vaadiyle, demokratik siyaset palavralarıyla oylarınıza ipotek koydular
85 milyonun huzuru için bir şey yapılacaksa, şimdi hemen yapılmalıdır. Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok
31 Mart, Kürt kardeşlerimizin tüm tasallutlardan kurtulup,özgür iradeleriyle kendilerinin, şehirlerinin geleceğine karar verecekleri dönüm noktası olacaktır
İstanbul'da ne kadar marjinal ideoloji mensubu varsa getirip Kürt kardeşlerimin başına patron yapanlarla artık gidilecek bir yol kalmadığına inanıyoruz
Milletvekili listesini, belediye başkan adayı listesini, meclis üyesi listesini, genel merkez yönetimi listesini terör örgütünün belirlediği parti olmaz
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
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