https://sputniknews.com.tr/20240327/erdogan-sihlarin-agalarin-devletin-zulmunden-kurtarma-vaadiyle-oylariniza-ipotek-koydular-1082103761.html

Erdoğan: Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok

Erdoğan: Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan "85 milyonun huzuru için bir şey yapılacaksa,şimdi hemen yapılmalıdır.Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha... 27.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-27T14:37+0300

2024-03-27T14:37+0300

2024-03-27T15:03+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

recep tayyip erdoğan

seçim

diyarbakır

terör

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da halka hitap etti.

https://sputniknews.com.tr/20240327/imamoglu-ile-kurum-arasinda-kofteci-polemigi-bakan-olamazsin-demedim-kofteci-olamazsin-dedim-1082100742.html

diyarbakır

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2024

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recep tayyip erdoğan, seçim, diyarbakır, terör