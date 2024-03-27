https://sputniknews.com.tr/20240327/imamoglu-ile-kurum-arasinda-kofteci-polemigi-bakan-olamazsin-demedim-kofteci-olamazsin-dedim-1082100742.html
İmamoğlu ile Kurum arasında köfteci polemiği: 'Bakan olamazsın' demedim, 'köfteci olamazsın’ dedim
İmamoğlu ile Kurum arasında köfteci polemiği: 'Bakan olamazsın' demedim, 'köfteci olamazsın’ dedim
Sputnik Türkiye
İmamoğlu, Murat Kurum'un kendisine yönelik 'köfteci' sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu "Köfteciyle ilgili sorunu var" dedi. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T14:15+0300
2024-03-27T14:15+0300
2024-03-27T14:15+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ekrem imamoğlu
murat kurum
istanbul
köfte
bakan
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Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki 'köfteci' polemiği büyüyor. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, basın mensuplarının "İstanbul'dan bakanların seçim turunda olmasını eleştiriyordunuz. Murat Kurum'un şöyle bir cümlesi oldu: “Bakanlıkların kapısından içeriye dahi giremezsin. Öyle bir liyakat yok sende. Seni ancak bakanlığın kantinine köfteci olarak alırlar” dedi. Ne söyleyeceksiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240326/bakan-isikhan-sgkya-en-borclu-5-belediyenin-tamami-chpli-belediyelerdir-1082063496.html
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ekrem imamoğlu, murat kurum, istanbul, köfte, bakan
ekrem imamoğlu, murat kurum, istanbul, köfte, bakan
İmamoğlu ile Kurum arasında köfteci polemiği: 'Bakan olamazsın' demedim, 'köfteci olamazsın’ dedim
İmamoğlu, Murat Kurum'un kendisine yönelik 'köfteci' sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu "Köfteciyle ilgili sorunu var" dedi.
Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki 'köfteci' polemiği büyüyor.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, basın mensuplarının "İstanbul'dan bakanların seçim turunda olmasını eleştiriyordunuz. Murat Kurum'un şöyle bir cümlesi oldu: “Bakanlıkların kapısından içeriye dahi giremezsin. Öyle bir liyakat yok sende. Seni ancak bakanlığın kantinine köfteci olarak alırlar” dedi. Ne söyleyeceksiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Köfteciyle ilgili bir sorunu var Sayın Kurum’un. Ben, ona, ‘Bakan olamazsın demedim, köfteci olamazsın’ dedim. Biraz esnaf olmaya dönük de bir davetim oldu. Ama esnaf olmaya da niyeti yok. Olamaz da bu söylemlerine bakılırsa. Esnaflığın ne anlama geldiğini bilmeyen bir insan, insanlarının yüzde 30’a yakın esnaf kökenli bir toplum olan güzel İstanbul'a nasıl hizmet edebilir; varın siz düşünün. Tabii anlayacağını da düşünmüyorum. Belli ki köfteyle, köfteciyle bir zoru var, esnaflıkla bir zoru var. Ama 31 Mart’ta esnafın, köftecilerin zaferi olacak. Muhtemeldir ki 31 Mart'tan sonra her yediği köftede, İstanbul seçimini hatırlayacak. Öyle tahmin ediyorum. Çok kötü sınav verdi. Umarım hayat dersi, ona birazcık esnaflık dersi, şu 31 Mart öncesi yaşadıkları biraz esnaflık dersi verir de esnaf olmanın ağırlığını yaşar ve hisseder.”