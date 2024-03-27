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Erdoğan: Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240327/imamoglu-ile-kurum-arasinda-kofteci-polemigi-bakan-olamazsin-demedim-kofteci-olamazsin-dedim-1082100742.html
İmamoğlu ile Kurum arasında köfteci polemiği: 'Bakan olamazsın' demedim, 'köfteci olamazsın’ dedim
İmamoğlu ile Kurum arasında köfteci polemiği: 'Bakan olamazsın' demedim, 'köfteci olamazsın’ dedim
Sputnik Türkiye
İmamoğlu, Murat Kurum'un kendisine yönelik 'köfteci' sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu "Köfteciyle ilgili sorunu var" dedi. 27.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
ekrem imamoğlu
murat kurum
istanbul
köfte
bakan
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Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki 'köfteci' polemiği büyüyor. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, basın mensuplarının "İstanbul'dan bakanların seçim turunda olmasını eleştiriyordunuz. Murat Kurum'un şöyle bir cümlesi oldu: “Bakanlıkların kapısından içeriye dahi giremezsin. Öyle bir liyakat yok sende. Seni ancak bakanlığın kantinine köfteci olarak alırlar” dedi. Ne söyleyeceksiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240326/bakan-isikhan-sgkya-en-borclu-5-belediyenin-tamami-chpli-belediyelerdir-1082063496.html
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ekrem imamoğlu, murat kurum, istanbul, köfte, bakan
ekrem imamoğlu, murat kurum, istanbul, köfte, bakan

İmamoğlu ile Kurum arasında köfteci polemiği: 'Bakan olamazsın' demedim, 'köfteci olamazsın’ dedim

14:15 27.03.2024
© Fotoğraf : İmamoğluEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© Fotoğraf : İmamoğlu
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İmamoğlu, Murat Kurum'un kendisine yönelik 'köfteci' sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu "Köfteciyle ilgili sorunu var" dedi.
Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki 'köfteci' polemiği büyüyor.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, basın mensuplarının "İstanbul'dan bakanların seçim turunda olmasını eleştiriyordunuz. Murat Kurum'un şöyle bir cümlesi oldu: “Bakanlıkların kapısından içeriye dahi giremezsin. Öyle bir liyakat yok sende. Seni ancak bakanlığın kantinine köfteci olarak alırlar” dedi. Ne söyleyeceksiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Köfteciyle ilgili bir sorunu var Sayın Kurum’un. Ben, ona, ‘Bakan olamazsın demedim, köfteci olamazsın’ dedim. Biraz esnaf olmaya dönük de bir davetim oldu. Ama esnaf olmaya da niyeti yok. Olamaz da bu söylemlerine bakılırsa. Esnaflığın ne anlama geldiğini bilmeyen bir insan, insanlarının yüzde 30’a yakın esnaf kökenli bir toplum olan güzel İstanbul'a nasıl hizmet edebilir; varın siz düşünün. Tabii anlayacağını da düşünmüyorum. Belli ki köfteyle, köfteciyle bir zoru var, esnaflıkla bir zoru var. Ama 31 Mart’ta esnafın, köftecilerin zaferi olacak. Muhtemeldir ki 31 Mart'tan sonra her yediği köftede, İstanbul seçimini hatırlayacak. Öyle tahmin ediyorum. Çok kötü sınav verdi. Umarım hayat dersi, ona birazcık esnaflık dersi, şu 31 Mart öncesi yaşadıkları biraz esnaflık dersi verir de esnaf olmanın ağırlığını yaşar ve hisseder.”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
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