https://sputniknews.com.tr/20240326/bakan-isikhan-sgkya-en-borclu-5-belediyenin-tamami-chpli-belediyelerdir-1082063496.html
Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şu anda Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’muza en borçlu 5 Belediye’nin tamamı CHP Belediyelerine... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
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vedat ışıkhan
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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, Keçiören AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret gerçekleştirdi.Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunu söyleyen Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK’ya en borçlu belediyenin. Yani Ankara büyükşehir belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyettedir" şeklinde konuştu.İşçilerin sigorta prim borçlarıBu borçların, belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken işçilerinin sigorta prim borçları olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHPli belediyeler de aynı durumda. Al birini vur ötekine" açıklamasını yaptı.
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vedat ışıkhan, belediye, chp, sgk
vedat ışıkhan, belediye, chp, sgk
Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
15:07 26.03.2024 (güncellendi: 15:36 26.03.2024)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şu anda Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’muza en borçlu 5 Belediye’nin tamamı CHP Belediyelerine aittir" dedi.
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, Keçiören AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret gerçekleştirdi.
Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunu söyleyen Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK’ya en borçlu belediyenin. Yani Ankara büyükşehir belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyettedir" şeklinde konuştu.
İşçilerin sigorta prim borçları
Bu borçların, belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken işçilerinin sigorta prim borçları olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHPli belediyeler de aynı durumda. Al birini vur ötekine" açıklamasını yaptı.