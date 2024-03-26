https://sputniknews.com.tr/20240326/bakan-isikhan-sgkya-en-borclu-5-belediyenin-tamami-chpli-belediyelerdir-1082063496.html

Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir

Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şu anda Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’muza en borçlu 5 Belediye’nin tamamı CHP Belediyelerine... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T15:07+0300

2024-03-26T15:07+0300

2024-03-26T15:36+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

vedat ışıkhan

belediye

chp

sgk

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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, Keçiören AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret gerçekleştirdi.Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunu söyleyen Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK’ya en borçlu belediyenin. Yani Ankara büyükşehir belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyettedir" şeklinde konuştu.İşçilerin sigorta prim borçlarıBu borçların, belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken işçilerinin sigorta prim borçları olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHPli belediyeler de aynı durumda. Al birini vur ötekine" açıklamasını yaptı.

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vedat ışıkhan, belediye, chp, sgk