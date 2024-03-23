https://sputniknews.com.tr/20240323/mansur-yavastan-imamoglu-ile-rekabet-sorusuna-yanit-1081988505.html
Mansur Yavaş'tan 'İmamoğlu ile rekabet' sorusuna yanıt
Mansur Yavaş'tan 'İmamoğlu ile rekabet' sorusuna yanıt
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilerleyen zamanlarda aralarında bir... 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T14:04+0300
2024-03-23T14:04+0300
2024-03-23T14:05+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ankara büyükşehir belediye başkanı adayı
ankara büyükşehir belediyesi
ekrem imamoğlu
istanbul
mansur yavaş
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Ankara adayı Mansur Yavaş, Sözcü TV'de katıldığı programda, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili konuşan Yavaş, gelecek seçimlerde "İmamoğlu-Yavaş rekabeti mi olacak?" sorusunu yanıtladııYavaş, yanıtında "Şöyle diyorlar: 'Cumhurbaşkanlığını düşündükleri için az hizmet ettiler'. Hiçbir zaman bu konuda bir açıklamam olmadı. Gittiğim yerlerde sorarlarsa 'Evet, Altılı Masa böyle bir karar verirse olurum' dedim sadece. Buna Altılı Masa karar verecektir, benim karar vermem diye bir şey söz konusu değildi. Kaldı ki, seçimlerde cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sıfatıyla katıldığımız mitinglerde 12.5 gün izinli oldum. Kaldı ki, o ay bir de maaşımı da almadım. 12.5 gün izin kullandım. Çünkü artık öğlen gidiyorsunuz, akşam dönüyorsunuz. Öğleye kadar belediye işleri yaptım. Buraları da hiç aksatmadım" dedi ve şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20231214/chpnin-bursa-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-belli-oldu-1078481082.html
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ankara büyükşehir belediye başkanı adayı, ankara büyükşehir belediyesi, ekrem imamoğlu, istanbul, mansur yavaş
ankara büyükşehir belediye başkanı adayı, ankara büyükşehir belediyesi, ekrem imamoğlu, istanbul, mansur yavaş
Mansur Yavaş'tan 'İmamoğlu ile rekabet' sorusuna yanıt
14:04 23.03.2024 (güncellendi: 14:05 23.03.2024)
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilerleyen zamanlarda aralarında bir rekabet olup olmayacağına ilişkin soruya, "Bizim aramızda rekabet falan olmaz" şeklinde yanıt verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP
Ankara adayı Mansur Yavaş, Sözcü TV'de katıldığı programda
, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
2028 cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili konuşan Yavaş, gelecek seçimlerde "İmamoğlu-Yavaş rekabeti mi olacak?" sorusunu yanıtladıı
Yavaş, yanıtında "Şöyle diyorlar: 'Cumhurbaşkanlığını düşündükleri için az hizmet ettiler'. Hiçbir zaman bu konuda bir açıklamam olmadı. Gittiğim yerlerde sorarlarsa 'Evet, Altılı Masa böyle bir karar verirse olurum' dedim sadece. Buna Altılı Masa karar verecektir, benim karar vermem diye bir şey söz konusu değildi. Kaldı ki, seçimlerde cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sıfatıyla katıldığımız mitinglerde 12.5 gün izinli oldum. Kaldı ki, o ay bir de maaşımı da almadım. 12.5 gün izin kullandım. Çünkü artık öğlen gidiyorsunuz, akşam dönüyorsunuz. Öğleye kadar belediye işleri yaptım. Buraları da hiç aksatmadım" dedi ve şunları ekledi:
"Aramızda rekabet falan olmaz. Önceliğim Ankara'dır. Görevde olduğum süre de Ankara için son dakikaya kadar her türlü çalışmamı yapacağım. Tek amacım, güzel bir isim bırakmak."