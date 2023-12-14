https://sputniknews.com.tr/20231214/chpnin-bursa-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-belli-oldu-1078481082.html

CHP'nin 5 ilde belediye başkan adayları belli oldu: İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday

CHP'nin 5 ilde belediye başkan adayları belli oldu: İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday

CHP'nin 4 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu. Mansur Yavaş Ankara, Ekrem İmamoğlu İstanbul, Mustafa Bozbey Bursa, Ahmet Akın ise Balıkesir'den aday... 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T20:55+0300

2023-12-14T20:55+0300

2023-12-14T21:27+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

seçim

erken seçim

mustafa bozbey

aday

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CHP Parti Meclisi bugün ‘yerel seçim’ gündemi ile toplandı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin 5 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir adayı Ahmet Akın ve Bolu Adayı Tanju Özcan oldu.Geri kalan il ve ilçelerin başkan adayları henüz açıklanmadı.

https://sputniknews.com.tr/20231117/chp-genel-baskani-ozelden-iyi-parti-lideri-aksenerle-gorusme-aciklamasi-1077511761.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, erken seçim, mustafa bozbey, aday