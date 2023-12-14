https://sputniknews.com.tr/20231214/chpnin-bursa-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-belli-oldu-1078481082.html
CHP'nin 5 ilde belediye başkan adayları belli oldu: İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
CHP'nin 5 ilde belediye başkan adayları belli oldu: İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
CHP'nin 4 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu. Mansur Yavaş Ankara, Ekrem İmamoğlu İstanbul, Mustafa Bozbey Bursa, Ahmet Akın ise Balıkesir'den aday... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T20:55+0300
2023-12-14T20:55+0300
2023-12-14T21:27+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
erken seçim
mustafa bozbey
aday
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CHP Parti Meclisi bugün ‘yerel seçim’ gündemi ile toplandı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin 5 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir adayı Ahmet Akın ve Bolu Adayı Tanju Özcan oldu.Geri kalan il ve ilçelerin başkan adayları henüz açıklanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/chp-genel-baskani-ozelden-iyi-parti-lideri-aksenerle-gorusme-aciklamasi-1077511761.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, erken seçim, mustafa bozbey, aday
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, erken seçim, mustafa bozbey, aday
CHP'nin 5 ilde belediye başkan adayları belli oldu: İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
20:55 14.12.2023 (güncellendi: 21:27 14.12.2023)
CHP'nin 4 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu. Mansur Yavaş Ankara, Ekrem İmamoğlu İstanbul, Mustafa Bozbey Bursa, Ahmet Akın ise Balıkesir'den aday gösterildi. Bolu adayı ise Tanju Özcan oldu.
CHP Parti Meclisi bugün ‘yerel seçim’ gündemi ile toplandı.
Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin 5 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı.
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir adayı Ahmet Akın ve Bolu Adayı Tanju Özcan oldu.
Geri kalan il ve ilçelerin başkan adayları henüz açıklanmadı.