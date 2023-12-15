https://sputniknews.com.tr/20231215/chpnin-10-ildeki-adaylari-belli-oldu-izmir-buyuk-sehir-belediye-baskani-kim-olacak--1078485285.html

CHP'nin 10 ildeki adayları belli oldu: İzmir Büyük Şehir Belediye Başkan adayı kim olacak?

CHP'nin 10 ildeki adayları belli oldu: İzmir Büyük Şehir Belediye Başkan adayı kim olacak?

CHP’nin İstanbul adayının Ekrem İmamoğlu, Ankara adayının ise Mansur Yavaş olduğu kesinleşti. Partinin 227 belediye başkan adayı da belirlendi. CHP'nin bir... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T08:03+0300

2023-12-15T08:03+0300

2023-12-15T09:40+0300

politika

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başkan aday adayı

belediye

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

seçim

yerel seçim

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CHP, dün gerçekleştirdiği PM toplantısında MYK’nin önerdiği 226 ismin belediye başkan adaylığını onayladı. 226 ismin tek tek oylandığı PM toplantısında tüm adaylar üzerinde tam mutabakat vardı. Adaylar, il ve ilçe başkanları ile ilgili kentlerin milletvekillerinin ve PM üyelerinin tam mutabakatı ile belirlendiği için PM'de de oy birliği ile karar verildiği ifade edildi.İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Yavaş, Bola'da Tanju Özcanİstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş yeniden aday gösterildi. Balıkesir’de eski Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bursa’da da bir önceki seçimde de aday olan eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey aday gösterildi. b döneminde partiden ihraç edilen ve yönetim değişikliğinin ardından partiye dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da yeniden aday yapıldı. Bayburt’ta Kubilay Erel, Elazığ Coşkun Çağlar Duran, Karaman’da Recep Sertçelik, Nevşehir’de Mehmet Bilgin, Gümühane’de de Bedri Ağaç aday gösterildi. Bunların dışında isimleri kesinleşenler ilçe ve belde adayları oldu.İzmir'de aday değişiyor mu?Karara bağlanan iller arasında İzmir ve Aydın’ın yer almaması dikkat çekti. Bunun, Özgür Özel ile İmamoğlu arasında İzmir adayı konusunda yaşanan görüş ayrılığından kaynaklandığı konuşuluyor.İzmir için İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olan Buğra Gökçe’yi, Özel’in ise “topuklu efe” diye tanınan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu istediği belirtiliyor. Kulislerde, Özel’in Çerçioğlu’nu arayıp teklifi götürdüğü de konuşulurken, İzmir adayının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtiliyor. Çerçioğlu’nu daha önce hem Kılıçdaroğlu hem Özel Aydın adayı ilan etmişti.Daha önce Özgür Özel’in İstanbul ve Ankara adayları ile PM’ye önereceğini açıkladığı isimlerden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun açıklanan isimler arasında yer almaması kulisleri hareketlendirdi. Çerçioğlu’nun İzmir’e kaydırılabileceği, Aydın adayının da Bülent Tezcan olabileceği iddiası parti yöneticilerince yalanlandı. Çerçioğlu’nun Aydın adaylığı üzerinde bir tartışma olmadığı, adaylığının kesin olduğu ifade edildi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı neden açıklanmadı?Çerçioğlu’nun isminin İstanbul ve Ankara ile birlikte açıklanmamasının sebebi ise nüfus büyüklüklerine göre kategorizasyon olarak açıklandı. Aydın’ın benzer kategorideki büyükşehirlerle birlikte, büyük ihtimalle önümüzdeki hafta ilan edileceği ifade edildi. İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir ve Aydın dışındaki illerde kapsamlı ve farklı anket şirketleriyle çoklu anket çalışmaları yapan CHP, başta İzmir olmak üzere tüm büyükşehirlerdeki adaylarını belirlemek için bu anketlerin sonuçlarını bekleyecek. Farklı anketler karşılaştırılarak bir analiz yapılacak ve karar buna göre verilecek. Anket sonuçlarının tatmin edici olmaması, aday adaylarının birbirine yakın oranlarda sonuçlar alması halinde anketler tekrarlanacak.Tunç Soyer neden konuşulmuyor?Tunç Soyer’in ise anketlerdeki memnuniyet oranının düşük çıkması nedeniyle adaylık denklemi dışında kaldığından söz ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231214/chpnin-bursa-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-belli-oldu-1078481082.html

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