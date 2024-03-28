https://sputniknews.com.tr/20240328/omer-celik-moskovadaki-teror-saldirisi-isidin-tek-basina-yapabilecegi-bir-operasyon-degil-1082164870.html
Ömer Çelik: Moskova'daki terör saldırısı IŞİD’in tek başına yapabileceği bir operasyon değil
Ömer Çelik: Moskova'daki terör saldırısı IŞİD’in tek başına yapabileceği bir operasyon değil
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Crocus City Hall'deki terör saldırısında yabancı istihbarat desteğinin olduğunu ifade etti. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T16:58+0300
2024-03-28T16:58+0300
2024-03-28T16:58+0300
türkiye
ömer çelik
rusya
crocus city hall
terör
terör saldırısı
işid
istihbarat
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/18/1076682305_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_3e186b0a2e1f19efe7d182e4a7fe6b30.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de gerçekleştirilen terör saldırısı gibi büyük çaplı bir terör saldırısının ancak yabancı istihbarat desteği ile gerçekleştirilebileceğini söyledi.Bu hadisenin çok üzücü bir olay olduğunu belirten Çelik, ölenlerin ailelerine ve Rusya'ya başsağlığı dileklerini iletti. "Rus halkının ve hükümetinin bu zor günlerinde yanındayız. Her türlü teröre karşı bu tutumuzu ortaya koyuyoruz" diyen Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Bu IŞİD’in tek başına yapabileceği bir operasyon değil" diyen Çelik, bu durumun çok açık olduğunu dile getirdi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın son açıklamasına göre saldırıda 143 kişi hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20240328/crocusa-saldiran-teroristler-psikotrop-maddelerin-etkisi-altinda-olabilir-1082163246.html
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/18/1076682305_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_0b1d25116c439b8f6c71082ad8a64996.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ömer çelik, rusya, crocus city hall, terör, terör saldırısı, işid, istihbarat
ömer çelik, rusya, crocus city hall, terör, terör saldırısı, işid, istihbarat
Ömer Çelik: Moskova'daki terör saldırısı IŞİD’in tek başına yapabileceği bir operasyon değil
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Crocus City Hall'deki terör saldırısında yabancı istihbarat desteğinin olduğunu ifade etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de gerçekleştirilen terör saldırısı gibi büyük çaplı bir terör saldırısının ancak yabancı istihbarat desteği ile gerçekleştirilebileceğini söyledi.
Bu hadisenin çok üzücü bir olay olduğunu belirten Çelik, ölenlerin ailelerine ve Rusya'ya başsağlığı dileklerini iletti. "Rus halkının ve hükümetinin bu zor günlerinde yanındayız. Her türlü teröre karşı bu tutumuzu ortaya koyuyoruz" diyen Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Çok büyük bir salondan bahsediyoruz, oraya nasıl ulaşacağınızı bilmeniz gerekiyor, onu gösterecek birileri olmalı. Düşünün, bir yerlerden iş aramak için gelen bir grup insanı örgütleyeceksiniz, bunlara para vereceksiniz, bunları profesyonel sardırgan durumuna getireceksiniz ve bu eylemi gerçekleştireceksiniz. Bu herhangi bir devletin istihbaratının desteği olmadan olmaz ya da birkaç devletin.
"Bu IŞİD’in tek başına yapabileceği bir operasyon değil" diyen Çelik, bu durumun çok açık olduğunu dile getirdi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın son açıklamasına göre saldırıda 143 kişi hayatını kaybetti.