https://sputniknews.com.tr/20240328/omer-celik-moskovadaki-teror-saldirisi-isidin-tek-basina-yapabilecegi-bir-operasyon-degil-1082164870.html

Ömer Çelik: Moskova'daki terör saldırısı IŞİD’in tek başına yapabileceği bir operasyon değil

Ömer Çelik: Moskova'daki terör saldırısı IŞİD’in tek başına yapabileceği bir operasyon değil

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Crocus City Hall'deki terör saldırısında yabancı istihbarat desteğinin olduğunu ifade etti. 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T16:58+0300

2024-03-28T16:58+0300

2024-03-28T16:58+0300

türkiye

ömer çelik

rusya

crocus city hall

terör

terör saldırısı

işid

istihbarat

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de gerçekleştirilen terör saldırısı gibi büyük çaplı bir terör saldırısının ancak yabancı istihbarat desteği ile gerçekleştirilebileceğini söyledi.Bu hadisenin çok üzücü bir olay olduğunu belirten Çelik, ölenlerin ailelerine ve Rusya'ya başsağlığı dileklerini iletti. "Rus halkının ve hükümetinin bu zor günlerinde yanındayız. Her türlü teröre karşı bu tutumuzu ortaya koyuyoruz" diyen Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Bu IŞİD’in tek başına yapabileceği bir operasyon değil" diyen Çelik, bu durumun çok açık olduğunu dile getirdi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın son açıklamasına göre saldırıda 143 kişi hayatını kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20240328/crocusa-saldiran-teroristler-psikotrop-maddelerin-etkisi-altinda-olabilir-1082163246.html

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ömer çelik, rusya, crocus city hall, terör, terör saldırısı, işid, istihbarat