https://sputniknews.com.tr/20240328/crocusa-saldiran-teroristler-psikotrop-maddelerin-etkisi-altinda-olabilir-1082163246.html
'Crocus'a saldıran teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir'
'Crocus'a saldıran teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir'
Sputnik Türkiye
Kolluk kuvvetlerinin Crocus City Hall'deki terör saldırısını gerçekleştirenlerin psikotrop maddelerin etkisi altında oldukları ihtimalini göz ardı etmediği ve... 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T16:50+0300
2024-03-28T16:50+0300
2024-03-28T16:50+0300
dünya
rusya
moskova
crocus city hall
terör saldırısı
vladimir putin
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Rus kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada teröristlerin Crocus'taki saldırı anında psikotrop maddelerin etkisi altında olabileceğini ifade etti.Kaynak, "Suçun işlendiği sırada zanlıların psikotrop maddelerin etkisi altında olmaları muhtemel. Şu anda gerekli incelemeler yapılıyor" dedi.Adı açıklanmayan kaynak, söz konusu ihtimalin doğrulanması halinde bu durumun sanıklar için ağırlaştırıcı bir unsur teşkil edebileceğinin altını çizdi.22 Mart akşamı Crocus City Hall konser salonunda kanlı terör saldırısı düzenlenmişti. Paylaşılan son veriye göre ölü sayısı 143'e yükseldi.Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırıya ilişkin değerlendirmesinde "Terör saldırısının kimin eliyle gerçekleştirildiğini biliyoruz, ilgi odağımızda ise azmettirenler var" demişti. Rus lider, terör saldırısını planlayanların toplumda panik ve nifak tohumları ekmeyi umduklarını ancak birlik ve direniş kararlılığı ile karşılaştıklarını vurgulamıştı.ABD’nin çeşitli kanallar üzerinden saldırıda Kiev’in hiçbir izi bulunmadığına, bunu yapanın IŞİD olduğuna herkesi ikna etmeye çalıştığına dikkat çeken Putin, Rusya’ya darbe indirmek isteyenlerin gerçekten radikal İslamcıların mı olduğuna ilişkin bir dizi sorunun yanıtının aranması gerektiğinin altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240328/rusya-icisleri-bakanligi-crocus-faillerinin-nasil-yakalandigini-acikladi-1082150956.html
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rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, vladimir putin
rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, vladimir putin
'Crocus'a saldıran teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir'
Kolluk kuvvetlerinin Crocus City Hall'deki terör saldırısını gerçekleştirenlerin psikotrop maddelerin etkisi altında oldukları ihtimalini göz ardı etmediği ve konuya ilişkin gerekli incelemelerin yapıldığı belirtildi.
Rus kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada teröristlerin Crocus'taki saldırı anında psikotrop maddelerin etkisi altında olabileceğini ifade etti.
Kaynak, "Suçun işlendiği sırada zanlıların psikotrop maddelerin etkisi altında olmaları muhtemel. Şu anda gerekli incelemeler yapılıyor" dedi.
Adı açıklanmayan kaynak, söz konusu ihtimalin doğrulanması halinde bu durumun sanıklar için ağırlaştırıcı bir unsur teşkil edebileceğinin altını çizdi.
22 Mart akşamı Crocus City Hall konser salonunda kanlı terör saldırısı düzenlenmişti. Paylaşılan son veriye göre ölü sayısı 143'e yükseldi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırıya ilişkin değerlendirmesinde "Terör saldırısının kimin eliyle gerçekleştirildiğini biliyoruz, ilgi odağımızda ise azmettirenler var" demişti. Rus lider, terör saldırısını planlayanların toplumda panik ve nifak tohumları ekmeyi umduklarını ancak birlik ve direniş kararlılığı ile karşılaştıklarını vurgulamıştı.
ABD’nin çeşitli kanallar üzerinden saldırıda Kiev’in hiçbir izi bulunmadığına, bunu yapanın IŞİD olduğuna herkesi ikna etmeye çalıştığına dikkat çeken Putin, Rusya’ya darbe indirmek isteyenlerin gerçekten radikal İslamcıların mı olduğuna ilişkin bir dizi sorunun yanıtının aranması gerektiğinin altını çizmişti.