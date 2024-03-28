https://sputniknews.com.tr/20240328/crocusa-saldiran-teroristler-psikotrop-maddelerin-etkisi-altinda-olabilir-1082163246.html

'Crocus'a saldıran teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir'

'Crocus'a saldıran teröristler psikotrop maddelerin etkisi altında olabilir'

Sputnik Türkiye

Kolluk kuvvetlerinin Crocus City Hall'deki terör saldırısını gerçekleştirenlerin psikotrop maddelerin etkisi altında oldukları ihtimalini göz ardı etmediği ve... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T16:50+0300

2024-03-28T16:50+0300

2024-03-28T16:50+0300

dünya

rusya

moskova

crocus city hall

terör saldırısı

vladimir putin

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Rus kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada teröristlerin Crocus'taki saldırı anında psikotrop maddelerin etkisi altında olabileceğini ifade etti.Kaynak, "Suçun işlendiği sırada zanlıların psikotrop maddelerin etkisi altında olmaları muhtemel. Şu anda gerekli incelemeler yapılıyor" dedi.Adı açıklanmayan kaynak, söz konusu ihtimalin doğrulanması halinde bu durumun sanıklar için ağırlaştırıcı bir unsur teşkil edebileceğinin altını çizdi.22 Mart akşamı Crocus City Hall konser salonunda kanlı terör saldırısı düzenlenmişti. Paylaşılan son veriye göre ölü sayısı 143'e yükseldi.Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırıya ilişkin değerlendirmesinde "Terör saldırısının kimin eliyle gerçekleştirildiğini biliyoruz, ilgi odağımızda ise azmettirenler var" demişti. Rus lider, terör saldırısını planlayanların toplumda panik ve nifak tohumları ekmeyi umduklarını ancak birlik ve direniş kararlılığı ile karşılaştıklarını vurgulamıştı.ABD’nin çeşitli kanallar üzerinden saldırıda Kiev’in hiçbir izi bulunmadığına, bunu yapanın IŞİD olduğuna herkesi ikna etmeye çalıştığına dikkat çeken Putin, Rusya’ya darbe indirmek isteyenlerin gerçekten radikal İslamcıların mı olduğuna ilişkin bir dizi sorunun yanıtının aranması gerektiğinin altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240328/rusya-icisleri-bakanligi-crocus-faillerinin-nasil-yakalandigini-acikladi-1082150956.html

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rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, vladimir putin