https://sputniknews.com.tr/20240328/odessada-siren-ve-patlama-sesleri-duyuldu-1082143883.html

Odessa’da siren ve patlama sesleri duyuldu

Odessa’da siren ve patlama sesleri duyuldu

Sputnik Türkiye

Ukrayna basını, ülkenin güneyindeki Odessa kentinde siren ve patlama sesleri duyulduğunu aktardı. 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T01:27+0300

2024-03-28T01:27+0300

2024-03-28T01:27+0300

ukrayna krizi

odessa

ukrayna

ukrayna krizi

patlama

siren

siren sesi

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Ukrayna’da yayınlanan Strana gazetesinin haberine göre, Odessa’da patlama sesleri duyuldu.Haberde “Odessa bölgesinde patlamalar olduğuna dair bilgiler geliyor” ifadesine yer verildi.Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın çevrimiçi haritasına göre, Odessa bölgesine Moskova saatiyle 22.56'dan (TSİ ile aynı) itibaren hava saldırısı alarmı verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240314/eski-abd-istihbaratcisi-ritter-catismalar-devam-ederse-ukrayna-odessa-ve-harkovu-kaybedecek-1081673760.html

odessa

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odessa, ukrayna, ukrayna krizi, patlama, siren, siren sesi