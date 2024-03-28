https://sputniknews.com.tr/20240328/odessada-siren-ve-patlama-sesleri-duyuldu-1082143883.html
Odessa’da siren ve patlama sesleri duyuldu
Odessa’da siren ve patlama sesleri duyuldu
Sputnik Türkiye
Ukrayna basını, ülkenin güneyindeki Odessa kentinde siren ve patlama sesleri duyulduğunu aktardı. 28.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-28T01:27+0300
2024-03-28T01:27+0300
2024-03-28T01:27+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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siren sesi
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Ukrayna’da yayınlanan Strana gazetesinin haberine göre, Odessa’da patlama sesleri duyuldu.Haberde “Odessa bölgesinde patlamalar olduğuna dair bilgiler geliyor” ifadesine yer verildi.Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın çevrimiçi haritasına göre, Odessa bölgesine Moskova saatiyle 22.56'dan (TSİ ile aynı) itibaren hava saldırısı alarmı verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240314/eski-abd-istihbaratcisi-ritter-catismalar-devam-ederse-ukrayna-odessa-ve-harkovu-kaybedecek-1081673760.html
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odessa, ukrayna, ukrayna krizi, patlama, siren, siren sesi
odessa, ukrayna, ukrayna krizi, patlama, siren, siren sesi
Odessa’da siren ve patlama sesleri duyuldu
Ukrayna basını, ülkenin güneyindeki Odessa kentinde siren ve patlama sesleri duyulduğunu aktardı.
Ukrayna’da yayınlanan Strana gazetesinin haberine göre, Odessa’da patlama sesleri duyuldu.
Haberde “Odessa bölgesinde patlamalar olduğuna dair bilgiler geliyor” ifadesine yer verildi.
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın çevrimiçi haritasına göre, Odessa bölgesine Moskova saatiyle 22.56'dan (TSİ ile aynı) itibaren hava saldırısı alarmı verildi.