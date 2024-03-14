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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240314/eski-abd-istihbaratcisi-ritter-catismalar-devam-ederse-ukrayna-odessa-ve-harkovu-kaybedecek-1081673760.html
Eski ABD istihbaratçısı Ritter: Çatışmalar devam ederse Ukrayna Odessa ve Harkov'u kaybedecek
Eski ABD istihbaratçısı Ritter: Çatışmalar devam ederse Ukrayna Odessa ve Harkov'u kaybedecek
Sputnik Türkiye
Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna’da çatışmaların devam etmesi halinde Harkov ve Odessa’nın Rusya’nın kontrolüne gireceğini belirtti. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T00:43+0300
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Dialogue Works adlı YouTube kanalına konuşan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, çatışmaların devam etmesi halinde Ukrayna'nın başta Harkov ve Odessa olmak üzere birçok şehrin kontrolünü kaybedebileceğini söyledi.Ritter, “Odessa için çok mu geç bilmiyorum. Harkov ve Dnepropetrovsk'u kaybedecekler mi? Kiev'in bu bölgeleri kurtarmak için hala küçük bir şansı var, ancak her şeyi hemen durdurmaları gerekiyor” dedi.Rusya’nın çatışmayı çoktan kazandığını, Batı'nın Ukrayna'ya para veya silah sağlayarak sonucu etkileyecek hiçbir şey yapamayacağına vurgu yapan uzman, “Ukrayna’nın kazanma şansı yok. Onlar için her şey bitti ve Rusya bunu anlıyor. Daha da önemlisi Ukrayna ve Batı'nın bunu bilmesi” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240313/fsbden-operasyon-rostovda-ukraynaya-calisan-bir-casus-yakalandi-1081661975.html
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scott ritter, ukrayna krizi, ukrayna, dialogue works, youtube
scott ritter, ukrayna krizi, ukrayna, dialogue works, youtube

Eski ABD istihbaratçısı Ritter: Çatışmalar devam ederse Ukrayna Odessa ve Harkov'u kaybedecek

00:43 14.03.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinUkrayna - Rusya - operasyon
Ukrayna - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
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Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna’da çatışmaların devam etmesi halinde Harkov ve Odessa’nın Rusya’nın kontrolüne gireceğini belirtti.
Dialogue Works adlı YouTube kanalına konuşan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, çatışmaların devam etmesi halinde Ukrayna'nın başta Harkov ve Odessa olmak üzere birçok şehrin kontrolünü kaybedebileceğini söyledi.
Ritter, “Odessa için çok mu geç bilmiyorum. Harkov ve Dnepropetrovsk'u kaybedecekler mi? Kiev'in bu bölgeleri kurtarmak için hala küçük bir şansı var, ancak her şeyi hemen durdurmaları gerekiyor” dedi.
Rusya’nın çatışmayı çoktan kazandığını, Batı'nın Ukrayna'ya para veya silah sağlayarak sonucu etkileyecek hiçbir şey yapamayacağına vurgu yapan uzman, “Ukrayna’nın kazanma şansı yok. Onlar için her şey bitti ve Rusya bunu anlıyor. Daha da önemlisi Ukrayna ve Batı'nın bunu bilmesi” diye konuştu.
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2024
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FSB'den operasyon: Rostov'da Ukrayna'ya çalışan bir casus yakalandı
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