https://sputniknews.com.tr/20240314/eski-abd-istihbaratcisi-ritter-catismalar-devam-ederse-ukrayna-odessa-ve-harkovu-kaybedecek-1081673760.html

Eski ABD istihbaratçısı Ritter: Çatışmalar devam ederse Ukrayna Odessa ve Harkov'u kaybedecek

Eski ABD istihbaratçısı Ritter: Çatışmalar devam ederse Ukrayna Odessa ve Harkov'u kaybedecek

Sputnik Türkiye

Eski Amerikan istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna’da çatışmaların devam etmesi halinde Harkov ve Odessa’nın Rusya’nın kontrolüne gireceğini belirtti. 14.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-14T00:43+0300

2024-03-14T00:43+0300

2024-03-14T00:43+0300

ukrayna krizi

scott ritter

ukrayna krizi

ukrayna

dialogue works

youtube

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Dialogue Works adlı YouTube kanalına konuşan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, çatışmaların devam etmesi halinde Ukrayna'nın başta Harkov ve Odessa olmak üzere birçok şehrin kontrolünü kaybedebileceğini söyledi.Ritter, “Odessa için çok mu geç bilmiyorum. Harkov ve Dnepropetrovsk'u kaybedecekler mi? Kiev'in bu bölgeleri kurtarmak için hala küçük bir şansı var, ancak her şeyi hemen durdurmaları gerekiyor” dedi.Rusya’nın çatışmayı çoktan kazandığını, Batı'nın Ukrayna'ya para veya silah sağlayarak sonucu etkileyecek hiçbir şey yapamayacağına vurgu yapan uzman, “Ukrayna’nın kazanma şansı yok. Onlar için her şey bitti ve Rusya bunu anlıyor. Daha da önemlisi Ukrayna ve Batı'nın bunu bilmesi” diye konuştu.

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scott ritter, ukrayna krizi, ukrayna, dialogue works, youtube