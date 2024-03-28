https://sputniknews.com.tr/20240328/muftuoglu-baykal-ve-ucayi-kaybettik-inanirla-kendini-hatirlatti-sahdamari-tikanikligi-niye-olur-1082148882.html

Müftüoğlu: Baykal ve Uca’yı kaybettik İnanır'la kendini hatırlattı, şahdamarı tıkanıklığı niye olur?

Müftüoğlu: Baykal ve Uca’yı kaybettik İnanır'la kendini hatırlattı, şahdamarı tıkanıklığı niye olur?

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Deniz Baykal ve Metin Uca’nın ölümüne sebebiyet veren, şimdi de yoğun bakımda tedavisi süren Kadir İnanır’la kendini hatırlatan... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T09:55+0300

2024-03-28T09:55+0300

2024-03-28T09:56+0300

yaşam

osman müftüoğlu

deniz baykal

insülin

metin uca

kadir inanır

sigara

şahdamar tıkanıklığı

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Önce Deniz Baykal, geçtiğimiz yıl Metin Uca, şahdamarı tıkanıklığı sebebiyle hayatını kaybetti.Ünlü aktör Kadir İnanır ise aynı rahatsızlıkla hastaneye kaldırıldı.Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “karotis arter” denen, pratikteki adıyla “şahdamarı tıkanıklığı”nın nedenlerini ve nasıl önlenebileceğini yazdı.Şahdamar tıkanıklığı nedir? Müftüoğlu karotis arter denen rahatsızlığı şu şekilde açıkladı:Şahdamar tıkanıklığı neden olur?Kimlerin şahdamarı tıkanır?"Sağlıklı yaşayan, genetik risklerini iyi yöneten sağlığını dikkatle izleyen ve gerekli tedbirleri zamanında alan, beslenmesine, uykusuna, egzersizine dikkat eden, sağlık problemlerinin çözümüne özen gösteren kişilerde şahdamarları kolay kolay sertleşmez, plak yapmaz ve tıkanmaz. Şahdamarlarını tıkayan temel nedenleri önem sıralarına göre alttaki sorunun yanıtında bulabilirsiniz."Şahdamarı tıkanıklığı nasıl önlenir?

https://sputniknews.com.tr/20240327/julide-kuraldan-inanirin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-bir-gece-daha-bekleme-karari-alindi-1082139082.html

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osman müftüoğlu, deniz baykal, insülin, metin uca, kadir inanır, sigara, şahdamar tıkanıklığı