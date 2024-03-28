Müftüoğlu: Baykal ve Uca’yı kaybettik İnanır'la kendini hatırlattı, şahdamarı tıkanıklığı niye olur?
09:55 28.03.2024 (güncellendi: 09:56 28.03.2024)
© DHAKadir İnanır
© DHA
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Deniz Baykal ve Metin Uca’nın ölümüne sebebiyet veren, şimdi de yoğun bakımda tedavisi süren Kadir İnanır’la kendini hatırlatan “karotis arter” hastalığının, pratikteki adıyla “şahdamarı tıkanıklığı”nın nedenlerini ve nasıl önlenebileceğini yazdı.
Önce Deniz Baykal, geçtiğimiz yıl Metin Uca, şahdamarı tıkanıklığı sebebiyle hayatını kaybetti.
Ünlü aktör Kadir İnanır ise aynı rahatsızlıkla hastaneye kaldırıldı.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “karotis arter” denen, pratikteki adıyla “şahdamarı tıkanıklığı”nın nedenlerini ve nasıl önlenebileceğini yazdı.
Şahdamar tıkanıklığı nedir?
Müftüoğlu karotis arter denen rahatsızlığı şu şekilde açıkladı:
"Karotis damarları/şahdamarlarımız boynumuzun her iki yanında yer alan ve kalpten gelen oksijen ve besin yüklü kanı baş ve beyin bölgesine ileten hayat borularımızdır. Ne var ki zaman içinde en çok da orta ve ileri yaşlarda bu damarların içinde ve duvarında damar sertliği/ateroskleroza bağlı olarak duvar kalınlaşması ve sertleşmesi, plaklar/pıhtılar oluşmaya başlar. Sonuçta şah damarlarımızın iç duvarı daralır, beyin beslenemez ya da pıhtılardan kopan parçalar nedeniyle hasar görür."
Şahdamar tıkanıklığı neden olur?
"Temel sebep damar sertliği/aterosklerozdur. Normalde damarlarımız eğer sağlıklı iseler son derece esnektir ve adeta cilalanmış gibi pürüzsüz bir iç duvara sahiptir. Ne var ki bir taraftan ilerleyen yaşlar, yaşlanmanın getirdiği doğal yıpranmalar, diğer taraftan da farklı tıbbi sorunlar, organize çeteler ve bu sorunlara/çetelere yönelik dikkatsizliklerimiz nedeniyle şah damarları esnekliğini kaybedip sertleşir, hasar görür. Duvarlarında plaklar/pıhtılar oluşmaya başlar."
Kimlerin şahdamarı tıkanır?
"Sağlıklı yaşayan, genetik risklerini iyi yöneten sağlığını dikkatle izleyen ve gerekli tedbirleri zamanında alan, beslenmesine, uykusuna, egzersizine dikkat eden, sağlık problemlerinin çözümüne özen gösteren kişilerde şahdamarları kolay kolay sertleşmez, plak yapmaz ve tıkanmaz. Şahdamarlarını tıkayan temel nedenleri önem sıralarına göre alttaki sorunun yanıtında bulabilirsiniz."
Şahdamarı tıkanıklığı nasıl önlenir?
Eğer şahdamarındaki plaklar sorun yaratmadan erken dönemde tespit edilebilirlerse insülin direncinin kırılması, fazla kiloların verilmesi, sigaranın bırakılması, kan yağlarının ve şekerinin dengelenmesi, hipertansiyon sorununun çözümlenmesi, aspirin veya benzeri ilaçlarla kanın inceltilmesi gibi girişimlerle sorun kontrol altına alınabiliyor. Bu süreçlerdeki temel hedef ise “KAROTİS PLAK STABİLİZASYONU” olarak tanımlanıyor.