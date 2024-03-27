https://sputniknews.com.tr/20240327/julide-kuraldan-inanirin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-bir-gece-daha-bekleme-karari-alindi-1082139082.html
Jülide Kural'dan İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Bir gece daha bekleme kararı alındı
Jülide Kural'dan İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Bir gece daha bekleme kararı alındı
Sputnik Türkiye
Kadir İnanır'ın 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, yaptığı açıklamada "Elbette henüz yorgun, zamana ihtiyacı var. Ziyaretim sırasında beni tanıması, elimi... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T20:26+0300
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jülide kural
kadir inanır
yaşam
sağlık
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Kadir İnanır'ın 23 yıllık hayat arkadaşı oyuncu Jülide Kural, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.Kadir İnanır'ın entübe durumda olduğunu ve doktorların bir gece daha bekleme kararı aldığını aktaran Jülide Kural, "Doktorlarımızın amacı aslında dün itibarıyla Kadir İnanır'ı entübe halinden çıkarıp doğal süreci başlatmaktı bildiğiniz gibi. Onu seven biz bir an önce uyandırılmanın gerçekleşmesini istiyorduk elbette. Ancak sürecin hassasiyeti nedeniyle doktorlar bir gece daha bekleme kararı aldı" dedi."Bu sabah Kadir İnanır'ı ziyaretim sırasında beni tanıması, elimi tutması gibi olumlu ve bilinçli olabilecek tepkileri, artık uyandırma sürecinin başlayacağı umudunu verdi bana. Ki bu sürecin bir gerçekliğe dönüşmesi haberini size vermekten çok mutluyum" diyen Kural, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20240326/bakan-kocadan-kadir-inanirin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1082075897.html
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jülide kural, kadir inanır, sağlık
jülide kural, kadir inanır, sağlık
Jülide Kural'dan İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Bir gece daha bekleme kararı alındı
20:26 27.03.2024 (güncellendi: 20:27 27.03.2024)
Kadir İnanır'ın 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, yaptığı açıklamada "Elbette henüz yorgun, zamana ihtiyacı var. Ziyaretim sırasında beni tanıması, elimi tutması gibi olumlu tepkileri, artık uyandırma sürecinin başlayacağı umudunu verdi" bilgisini verdi.
Kadir İnanır'ın 23 yıllık hayat arkadaşı oyuncu Jülide Kural, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kadir İnanır'ın entübe durumda olduğunu ve doktorların bir gece daha bekleme kararı aldığını aktaran Jülide Kural, "Doktorlarımızın amacı aslında dün itibarıyla Kadir İnanır'ı entübe halinden çıkarıp doğal süreci başlatmaktı bildiğiniz gibi. Onu seven biz bir an önce uyandırılmanın gerçekleşmesini istiyorduk elbette. Ancak sürecin hassasiyeti nedeniyle doktorlar bir gece daha bekleme kararı aldı" dedi.
"Bu sabah Kadir İnanır'ı ziyaretim sırasında beni tanıması, elimi tutması gibi olumlu ve bilinçli olabilecek tepkileri, artık uyandırma sürecinin başlayacağı umudunu verdi bana. Ki bu sürecin bir gerçekliğe dönüşmesi haberini size vermekten çok mutluyum" diyen Kural, şöyle devam etti:
"Yani artık Kadir İnanır entübe durumundan çıkarılıp vücudunun doğal çalışma sürecini gerçekleştirmeye başladı. Elbette henüz yorgun, zamana ihtiyacı var. Emek ve sabırla bu zor süreci de aşacağından eminim. Hep söylediğimiz gibi güçlüdür Kadir İnanır ve mutlaka başaracaktır. Elbette doktorların, sağlık çalışanlarının emeği ve sizin ona yolladığı güzel duyguların gücüyle.
Kadir İnanır'ın bu topraklarda yaşayan her kesimden insanın kalbinde nasıl da yer ettiğini bilen biri olarak anlıyorum ki; onurlu, ilkeli, özgün bir hayatın karşılığı daima büyük bir sevgi oluyor... Ne iyi ki!"