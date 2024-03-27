Jülide Kural'dan İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Bir gece daha bekleme kararı alındı

"Yani artık Kadir İnanır entübe durumundan çıkarılıp vücudunun doğal çalışma sürecini gerçekleştirmeye başladı. Elbette henüz yorgun, zamana ihtiyacı var. Emek ve sabırla bu zor süreci de aşacağından eminim. Hep söylediğimiz gibi güçlüdür Kadir İnanır ve mutlaka başaracaktır. Elbette doktorların, sağlık çalışanlarının emeği ve sizin ona yolladığı güzel duyguların gücüyle.

Kadir İnanır'ın bu topraklarda yaşayan her kesimden insanın kalbinde nasıl da yer ettiğini bilen biri olarak anlıyorum ki; onurlu, ilkeli, özgün bir hayatın karşılığı daima büyük bir sevgi oluyor... Ne iyi ki!"