https://sputniknews.com.tr/20240326/bakan-kocadan-kadir-inanirin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1082075897.html
Bakan Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Koca, pazar günü yoğun bakıma alınan usta oyuncu Kadir İnanır'ın son durumuna ilişkin "Bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T21:27+0300
2024-03-26T21:27+0300
2024-03-26T21:48+0300
yaşam
kadir inanır
fahrettin koca
sağlık
entübe
yoğun bakım
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadir İnanır'ın henüz uyandırılamadığını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İnanır'ın bu akşam saat 20.00'de uyandırıldığını ancak entübe durumdan çıkarılamadığını bildirdi.Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240324/-kadir-inanir-hastaneye-kaldirildi-1081998514.html
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Bakan Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
21:27 26.03.2024 (güncellendi: 21:48 26.03.2024)
Sağlık Bakanı Koca, pazar günü yoğun bakıma alınan usta oyuncu Kadir İnanır'ın son durumuna ilişkin "Bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır" açıklamasını yaptı. İnanır'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadir İnanır'ın henüz uyandırılamadığını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İnanır'ın bu akşam saat 20.00'de uyandırıldığını ancak entübe durumdan çıkarılamadığını bildirdi.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."